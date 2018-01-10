Событие, которое произошло 113 лет назад, вспоминать в современной России не принято. Речь идёт о трагических воскресных событиях 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, в результате которых погибли и были ранены сотни безвинных людей. В этот день произошёл расстрел демонстрации рабочих, которые обратились с петицией к российскому императору Николаю Романову.

Владимир Маковский. Кровавое воскресенье. Расстрел Николаем II мирной демонстрации. 1905

В истории России этот день получил название «Кровавое воскресенье». В результате расстрела мирной демонстрации только по официальным данным департамента полиции в итоге погибли 130 человек и ещё порядка 300 были ранены. «Кровавое воскресенье» стало спусковым крючком начала Русской революции 1905−1907 гг., счёт жертвам которой шёл уже не на сотни, а на тысячи.

Сегодня очень часто и справедливо мы слышим как представители власти и духовенства заявляют о необходимости помнить историю нашей страны такой, какой она есть, без фальши. С этим трудно не согласиться, а потому стоит вспомнить, что же предшествовало событиям 9 января и какие намерения были у тех, кто вышел в этот день «искать правды и защиты» у императора Николая II.

Николай II

В декабре 1904 года на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге было уволено несколько рабочих. Все они являлись членами «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». В конце декабря состоялось собрание трудящихся, по итогам которого было принято обратиться с петицией к директору завода и градоначальнику. Угрожая забастовкой, рабочие требовали восстановить в трудовых правах всех уволенных. К директору была отправлена депутация из числа членов «Собрания». Однако директор проигнорировал их требования, заявив, что депутация не имеет никаких полномочий. В итоге 3 января 1905 года началась забастовка рабочих Путиловского завода, которую впоследствии поддержали труженики других предприятий города. К 8 января число бастующих в Санкт-Петербурге насчитывало порядка 150 тысяч человек.

Однако уже к 5 января бастующим стало ясно, что, несмотря на протесты рабочих, владельцы заводов не намерены идти на уступки, и «Собрание» приняло решение о прямом обращении к Николаю II. Петиция, составленная священником Георгием Гапоном, была утверждена и направлена императору 8 января. Что же требовали рабочие? Для этого необходимо обратиться к тексту петиции:

«Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук».

Далее в петиции указано, что заводчики даже не намерены обсуждать нужды рабочих, что требования 8-часового рабочего дня, отмены сверхурочных работ и увеличения заработной платы владельцы заводов называют «незаконными»:

Один из рукописных списков Рабочей петиции 9 января 1905 года

"Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них».

Далее в петиции рабочие сообщают царю о своём бесправии и порабощении «под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии»:

«Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека — значит совершить тяжкое преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели».

Далее рабочие предлагают принять меры по организации народного представительства для управления Россией, так как, по мнению манифестантов «чиновники — казнокрады и грабители русского народа» не способны управлять государством и требуется Учредительное собрание на основе равного права избрания и при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. В петиции также указаны необходимые меры, которые следует принять против нищеты и бесправия русского народа:

«I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. 2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии. 3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет. 4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления. 5) Равенство перед законом всех без исключения. 6) Отделение церкви от государства. II. Меры против нищеты народной. 1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом. 2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу. 3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а не за границей. 4) Прекращение войны по воле народа».

Много ли требовали рабочие? По меркам сегодняшнего дня их требования разумны и справедливы. Убеждён, что многие наши сограждане и сегодня подписались бы под ними. А вот по меркам России начала XX века все эти требования, как и способ их подачи, — революционные. Рабочие не просто требовали «невыполнимого», они сделали это путём прямого обращения к императору, что по законам российской Империи незаконно.

«Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по совести понимаете, что следует быть справедливыми и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежною толпою заявлять Мне о своих нуждах — преступно. <…> Я верю в честные чувства рабочих людей и непоколебимую преданность их Мне, а потому прощаю им вину их», — заявил 19 января 1905 года Николай II в своей речи к депутации.

Тем не менее, как показало время, «преданность» рабочих Николаю II после кровавых событий в воскресенье 9 января 1905 года изрядно пошатнулась. В течение последующих полутора лет в России начнёт полыхать Первая русская революция, в ходе которой рабочие и крестьяне отстаивали не только свои трудовые права, но и право считаться людьми, а не безмолвными и бесправными рабами.

Солдаты у Нарвских ворот накануне 9 января

Как мы знаем из дальнейших событий, революция будет подавлена. Николай II пойдёт на некоторые уступки, в частности была учреждена Государственная дума, а также снижены, а затем и упразднены неподъёмные выкупные платежи бывших помещичьих крестьян, которые они выплачивали за землю после освобождения от крепостного рабства реформой 1861 года.

Однако эти меры не сняли, да и не могли снять вызвавшее Первую русскую революцию социальное напряжение. Накопленные за последние столетия противоречия так и не были разрешены, что определило предпосылки для революционных событий 1917 года. Именно поэтому нам необходимо помнить о воскресных событиях 9 января 1905 года. Тем более, что по мнению ряда современников, в тот день можно было бы избежать кровавого исхода, и даже поднять престиж монархии. Для этого Николаю II следовало бы принять петицию и депутацию рабочих в тот же день, пойти на некоторые уступки и оказать воздействие на вдохновителя шествия священника Гапона. Другие оспаривали подобные предположения, считая «Кровавое воскресенье» неизбежным.

Могилы жертв «Кровавого воскресенья» на Преображенском кладбище под Петербургом

Но что совершенно бесспорно, так это то, что протестные выступления в начале XX века взаимосвязаны с тяжёлым положением трудового народа в Российской Империи, который начал борьбу за свои элементарные права, кажущиеся сегодня неотъемлемыми. А революционные события начала XX в России не результат заговора иностранных держав и применения «оранжевых технологий», а следствие глубинных противоречий, которые Николай II так и не смог решить «сверху». И если в 1905 году репрессии против трудящихся смогли сохранить монархию, то загнанное в «подполье» недовольство рабочих и крестьян существующим режимом превращалось в большую пороховую бочку, которая в 1917 году рванула так, что само существование исторической России оказалось под вопросом. А отстоять государственность удалось во многом благодаря железной воле большевиков, которые отстояли независимость Советской России в ходе Гражданской войны и интервенции иностранных держав.

Не стоит сомневаться, что 2018 год в нашей стране пройдёт под знаком столетия расстрела отрекшегося от престола в марте 1917 года Николая Романова и его семьи. И это событие нужно и должно помнить. Однако при этом мы не имеем права забывать целую череду кровавых событий во время царствования последнего императора, среди которых расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 года нищих и угнетённых людей, которые всего лишь требовали законного права считать себя людьми.