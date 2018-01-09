Американский разведывательный спутник Zuma, запущенный 8 января с космодрома на мысе Канаверал, не смог выйти на расчетную орбиту и предположительно сгорел в атмосфере. Официального подтверждения этой информации нет, однако, как пишет издание The Wall Street Journal, ни компания SpaceX, ни Northrop не сообщили об удачном запуске.

SpaceX РН Falcon 9

Таким образом, они косвенно подтвердили информацию о потере спутника, пишут американские СМИ. Речь идет о спутнике стоимостью в несколько миллиардов долларов, который изготовила компания Northrop Grumman Corp. Для запуска компания выбрала ракету-носитель Falcon 9 производства корпорации Илона Маска SpaceX.

Запуск ракеты

Отработав штатную программу, первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отработала, говорит голландский астроном-любитель Марко Лангбрек. Он следил за запуском спутника Zuma и уверяет, что над Восточной Африкой через 15 минут после запуска зафиксировал сброс топлива второй ступени Falcon 9.

Он также пояснил, что спутник Zuma в Северном полушарии не будет видно еще неделю или две и лишь затем можно будет подтвердить, есть ли он на орбите. Лангбрек полагает, что спутник там, пишет RT.

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По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, этот запуск негативно повлияет на имидж компании SpaceX. Проблема точно с ракетой Falcon 9, а не со спутником, и недоработала именно вторая ступень.

«Может быть, отказал двигатель или, скорее, система управления. В общем, вторая ступень недоработала, не вывела спутник на заданную орбиту. Дальше аппарат, наверное, упал, сгорел вместе со второй ступенью», — сказал Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

Первый запуск спутника для американских военных компания Маска произвела в мае 2017 года, был запущен аппарат NROL-76, изготовленный для Национального управления военно-космической разведки США. Вторым пуском на орбиту был выведен секретный мини-шаттл X-37B.

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Zuma, видимо, также был военным спутником, поскольку Northrop — это военно-промышленная компания. О назначении спутника не известно почти ничего, кроме его названия и производителя. Засекречена и информация о параметрах орбиты спутника Zuma и его предназначении.

Nasa.gov Спутник

О том, что спутник не смогли обнаружить на орбите, заявил и представитель Стратегического командования Вооружённых сил США капитан Брук ДеУолт. По его словам, к каталогу спутников командованию в настоящее время добавить нечего. В настоящее время ведется расследование.

Всего в 2018 компания Илона Маска планировала совершить порядка 30 запусков ракеты Falcon 9, в 2017 их было 18. Ожидается, что после неудачного запуска секретного спутника может быть пересмотрен график пуска, считают эксперты. В частности, не исключен перенос даты первого запуска новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.