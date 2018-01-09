Пока у граждан России шли новогодне-рождественские каникулы, дружба Украины и Польши вспыхнула с новой силой. В понедельник, 8 января, польские СМИ сообщили, что на расположенном под Варшавой заводе международной компании Lindab украинских работников принудительно облачили в одежду другого цвета, чем поляков: в желто-синюю, в соответствие с цветами национального флага.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Гражданами Украины являются 40 из 200 сотрудников предприятия, на котором производят кровлю, вентиляционные трубы и т.п. Все работники в рабочее время носят фирменные брюки синего цвета, а вот цвета рубашек отличаются. Деление происходит в зависимости от отдела, в котором работает сотрудник, и только граждане Украины (безотносительно отдела) все одеты в одну и ту же цветовую гамму: желто-синюю.

«Это — унизительная практика сегрегации», — говорят в правозащитной организации «Никогда снова», чьи сотрудники и раскрутили этот скандал. «Шеф раскрашивает украинцев», — пишет в подзаголовке Gazeta Wyborcza (слово «koloruje» можно перевести и как «раскрашивает», и как «помечает»).

Директор предприятия оправдывается: он ничего такого не имел в виду, у всех сотрудников — одинаковые условия труда, а «помечает» он их c практической целью: граждане Украины, как правило, не говорят по-польски, и желтый цвет рубашек нужен в качестве опознавательного знака. Такая сегрегация производится «в их же интересах», настаивает директор.

О том, что разделение людей на классы и «раскрашивание» представителей разных классов для их идентификации производится «в их же интересах», мы знаем еще из романов-антиутопий. И можно было бы согласиться с правозащитниками, мягко обозначив поведение директора предприятия как скотское, если бы не одно очень важное «но».

14-летний украинец-остарбайтер

Украинцев ждут в Польше, как и в любой другой стране Евросоюза, исключительно в качестве подсобной рабочей силы. О «гражданах второго сорта», конечно, никто не говорит, но работа предлагается именно второго сорта: такая, на которую местные жители соглашаются с трудом или не соглашаются вообще — собирать ягоды, мыть туалеты, переносить предметы с места на место и т.п.

При этом граждане Польши преспокойно выполняют точно такую же работу в более западных странах, где она лучше оплачивается. Гражданин из страны, находящейся восточнее, приезжающий для выполнения неприятной и неинтересной работы ради зарплаты, которая на его родине считается очень хорошей — это общеконтинентальное понятие.

Отношение к таким гастарбайтерам может быть разным — с большей или меньшей терпимостью, с большим или меньшим сочувствием — но один факт остается общим: это — люди, которые приехали сюда именно для того, чтобы заниматься второстепенной работой, и предполагается, что и они сами осознают этот факт и принимают его.

Поэтому недоумение директора завода Lindab представляется вполне искренним. В его представлениях, он не сделал ничего особенного. Он просто придал внешнее воплощение, «пометил» то, что и так существует и всеми признается. Как это нередко бывает, скандал возник не из-за появления неприятного факта, а из-за того, что кто-то по наивности своей решил этот факт не камуфлировать.

Работница-остарбайтер, занятая на токарном производстве в концерне ИГ Фарбен. 1941 год, район Аушвитца

Максимально упрощенное, цветовое «раскрашивание» сотрудников объясняется ничем иным, как трогательной простотой директора: он не понимает, что особенного в таких бирочках. А что из всех возможных цветов выбрали именно синий и желтый (зрительно уравняв понятие гастарбайтеров с понятием украинцев), так что же тут такого: по телевизору всё время показывают, как граждане Украины ходят по площадям с флагами именно таких цветов.

К тому же эти граждане в процессе своей ходьбы по площадям с флагами сами же просили о евроинтеграции. Если они по наивности своей полагали, что евроинтеграция будет означать для них нечто иное, чем гастарбайтерство, то это их проблемы. Сам же Евросоюз в целом и Польша в частности никогда не имели в виду под евроинтеграцией Украины ничего другого, кроме того, что Украина станет колонией, которая будет поставлять сырье и дешевую рабочую силу, распродавать по дешевке свою плодородную землю и потреблять излишки европейской генномодифицированной продукции.

Сотрудникам завода Lindab, которых принудительно облачили в рабочие костюмы «патриотичных» цветов, следовало бы обратить внимание на интересную новость, пришедшую в тот же день из Киева. Алексей Порошенко, депутат Верховной рады и по совместительству сын президента страны, побывал с «рабочей поездкой» в Бангладеш, после чего получил в кассе парламента полторы тысячи долларов компенсации.

То есть нельзя говорить о том, что никакой евроинтеграции на Украине так и не произошло. Просто она произошла не для всех. Пока облаченные в жовто-блакитные костюмчики моют в Польше туалеты и производят кровлю, их «лидеры» из семей миллиардеров ездят в «рабочие командировки» и получают за это компенсации из бюджета, то есть от налогоплательщиков. Пересчитав сумму компенсации и с трудом уместив купюры в бумажнике, а бумажник — в кармане, они снова выйдут к журналистам и расскажут о своей борьбе со «страной-агрессором». Мойщики туалетов и желто-синие производители кровли смогут послушать их с чувством глубокого морального удовлетворения.