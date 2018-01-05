В полночь 8 января завершился прием документов у претендентов на участие в президентских выборов 2018 года, которые идут самовыдвиженцами. Документы приняты у 15 кандидатов, еще семь человек не были допущены Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

У кандидатов, которые выдвигаются от политических партий, еще есть время подать документы: они могу это сделать до полуночи 12 января. В ЦИК отметили, что из самовыдвиженцев пять человек подали документы в последний день.

Всего с 18 декабря, когда был дан старт предвыборной гонке, в Центризибирком подали уведомления 46 человек. Говоря о тех, кто подал документы, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что среди них «есть претенденты с чудинкой», хотя она и не хочет «давать характеристики».

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Семерым самовыдвиженцам было отказано в регистрации кандидатами по разным причинам. Так, бизнесмену Сергею Полонскому было отказано из-за того, что в собрании его избирателей приняли участие менее 500 человек. Журналист Олег Лурье не смог зарегистрироваться из-за судимости — с момента погашения не прошло требуемых 10 лет.

Также из-за судимости не сможет пойти на выборы блогер Алексей Навальный — у него неснятая судимость по тяжкому преступлению. ЦИК не стал регистрировать и главного редактора журнала «Ислам», супругу и советника муфтия Дагестана Айну Гамзатову (у нее недостаточное количество избирателей в группе поддержки) и общественного деятеля Татьяну Воловик (она не предоставила необходимые для участия в выборах документы).

Айна Гамзатова

Самовыдвиженцам, которые прошли регистрацию, ЦИК теперь разрешает открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию. Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей, а партийным — не менее 100 тыс.

Свои кандидатуры на выборы заявили действующий президент РФ Владимир Путин, депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов и предприниматель, лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. Также зарегистрированы один из основателей общественного движения «Дети СССР» Тристан Присягин, самовыдвиженец из Челябинской области Виктор Черепанов и Василий Пугачев.

I-r.ru Владимир Михайлов

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Чухлебов позже выбыл из предвыборной гонки: в ходе проверки его документов ЦИК выяснил, что у предпринимателя есть вид на жительство в Финляндии. Для отмены собственного решения о регистрации группы избирателей в его поддержку ЦИК обратился в Верховный суд РФ. Ходатайство комиссии было удовлетворено, поскольку не может быть избран на высший пост в государстве гражданин, имеющий второе гражданство или вид на жительство.

Что касается кандидатов от политических партий, то выдвинулся 21 человек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировал ЦИК. От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, от «Альянса зеленых» — Эльвира Агурбаш. Монархическую партию России представит Антон Баков, Партию социальной защиты — Михаил Козлов, а Партию добрых дел — Екатерина Гордон.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.