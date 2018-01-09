В эти дни у так называемой прогрессивной общественности вызывает возмущение такое высказывание известного уже trouble-maker (а) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о мигрантах:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мультикультурализм

«Мы не рассматриваем этих людей как беженцев. Мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм — лишь иллюзия».

У меня высказывание Орбана не вызывает возмущения. Это на редкость здравое понимание проблемы мигрантов. Их слишком много, и у их женщин слишком высока рождаемость, чтобы они не представляли опасности для небольших стран Европы.

Вот лишь несколько цифр, дающих представление об этом море мигрантов, хлынувших на тихие европейские берега.

Во Франции вчера объявили (объявил Офис Ofpra — французский офис для беженцев и апатридов), что количество запросов на предоставление убежища в 2017 году перевалило за 100 000.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В это число не входят все те, кто ещё не удосужился подать заявления о предоставлении убежища (а таких, считается, больше, чем подавших), не входят несовершеннолетние. В это число также не входят мигранты, только обратившиеся на первом этапе в местные префектуры.

Для сравнения: во Франции в 1981 году зарегистрированы были лишь 20 000 соискателей убежища.

В Германии в 2017 году запросили убежища 200 000 человек.

Всего же по Европе бродят миллионы мигрантов, часто перебираясь из страны в страну.

Теперь, как к ним относятся европейцы.

Премьера Венгрии я уже цитировал, он не пустил в Венгрию мигрантов. Помимо Венгрии отказались принять мигрантов Польша, Чехия и Словакия.

Так что не надо думать, что вся глупая Европа легла и лижет мигрантам ступни. Сопротивление народов налаживается.

Французский фонд Жана Жореса провёл следующее исследование. Его результаты безапелляционны и безусловны. Привожу тут самые интересные.

72% французов «целиком согласны» с идеей, что «иммиграция есть тревожный процесс, который вызвал проблему сосуществования между чрезвычайно различными культурами и угрожает их (французской) манере жизни».

Более 48% французов верят в «Великое замещение», это теория, которая считает, что «иммиграция есть проект политический, замены одной цивилизации другой, намеренно организованный нашими политическими, интеллектуальными и медиатическими элитами; и которому следует положить конец, отослав эти населения туда, откуда они пришли».

Попутно выяснилось:

35% опрошенных считают, что выборы во Франции недостаточно транспарентны.

29% считают, что правительство США замешано в атаках 11 сентября 2001 года.

32% считают, что вирус SIDA был создан в лаборатории и испытан на населении Африки до того, как распространиться оттуда по миру.

У Льва Гумилёва есть книга «Хунны в Китае», посвящённая межэтническим контактам и этническим химерам. Не знаю, переводилась ли она на французский. А надо бы перевести. Речь в книге идёт о пожаре межэтнической войны, продолжавшейся больше двух веков, в истории Китая эта эпоха называется «Шестнадцать варварских царств».

«Хунны в Китае» — это как раз реальность сегодняшней Европы, куда высадились мигранты.

В III веке Центральную Азию поразила засуха, и кочевники, чтобы не умереть от голода и жажды, поселились на северной окраине Китая. Китайские чиновники терпели их, но презирали и всячески угнетали, даже продавали в рабство.

Китайцы были в то время народом многочисленным, но сравнительно инертным и невоинственным. Хунны восстали против китайцев, победили и дали волю своей накопившейся ненависти. Потомки мигрантов стали оккупантами. Через 46 лет китайцы восстали против хуннов и перебили их.

Великая китайская стена, защищавшая Китай от захватчиков и кочевых племен

Но на место хуннов пришли муюны, вторглись тибетцы, потом тангуты и табгачи. Последовали двести лет непрерывной резни.

«Степняки и китайцы жили как нервные, раздражительные и абсолютно чужие друг другу соседи по коммуналке, — пишет биограф Льва Гумилёва С. Беляков, — только контакт на уровне этническом намного масштабнее и страшнее персонального уровня коммунальных квартир.

Жизнь двух и более враждебных друг другу этносов на одной и той же территории превращает государство и общество в ХИМЕРУ — образование нестойкое и опасное для людей, в него входящих».

Европейцам хорошо бы ознакомиться с теорией Гумилёва. Они бы поняли, что у них происходит.