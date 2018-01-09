



Ipaat Барельеф в Персеполисе — символ в зороастризме для Новруза — вечно сражающийся бык (олицетворяющий луну) и лев (олицетворяющий Солнце), представляющий Весну

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу посетил приграничные с Ираном провинции Агры и Игдыр и ознакомился с тем, как осуществляется строительство бетонной стены на границе между двумя странами. Отметим, что общая протяженность турецко-иранского рубежа составляет около 500 километров, но стена прикроет только 144 километра. На остальной части границы будут возведены сторожевые башни, металлические заграждение и установлены прожекторы. «За последние восемь месяцев построено уже 50% стены, создано 70% бетонных блоков, которые предполагается установить в ходе строительных работ», — заявил Сойлу. При этом он уточнил, что дополнительное заграждение вдоль Агры и Игдыра необходимо «как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и в контексте предотвращения контрабанды и незаконной миграции».

В этой связи турецкое издание Hurriyet Daily News со ссылкой на источник в турецком руководстве пишет, что Рабочая партия Курдистана (РПК) имеет много лагерей на территории Ирана вдоль границы с Турцией. «В этих лагерях находятся от 800 до 1 тыс. курдских боевиков», — заявил источник. Они приезжают в Турцию, совершают атаки и уезжают обратно. Но в Ираке и в Сирии идет война. А чего опасается Турция со стороны Ирана? Ведь объяснять это стремлением бороться с контрабандистами или незначительным числом курдских боевиков, которые находят убежище на иранской земле, несерьезно. Тем более что Анкара и Тегеран находятся в союзнических отношениях на сирийском и катарском направлениях, могли бы решить указанные проблемы иными средствам. Напомним, что одно время в турецких и иранских СМИ циркулировали сообщения, что двум странам удалось достигнуть негласного соглашения о борьбе против общего врага — РПК и ее иранского крыла, Партии свободной жизни в Курдистане.

Курды. РПК

Бросаются в глаза следующие обстоятельства. Время посещения главой МВД Турции приграничных провинций совпадает с развертыванием в Иране протестного движения, а сама поездка носит инспекционный характер. Значит, Анкара опасается дальнейшего развития событий в Иране по негативному сценарию. Того, что проживающие в приграничной зоне иранские курды будут получать со стороны США такую же поддержку, какую сейчас получают сирийские курды. На днях межарабская газета Asharq al-Awsat, ссылаясь на высказывания высокопоставленного западного представителя, утверждала, что Вашингтон «в ближайшее время намерен предпринять шаги, направленные на дипломатическое признание расположенного на севере Сирии региона, который находится под контролем отрядов курдских «Сил демократической Сирии» (СДС). В настоящее время Белый дом разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую и «курдский проект». А дальше — интрига.

Генеральный секретарь Совета по определению интересов Ирана Мухсин Ризаи заявил, что «иранские демонстрации управляются из Эрбиля» (столица Иракского Курдистана), после чего эту информацию опроверг премьер-министр автономии Нечирван Барзани. Но достаточно ознакомиться с материалами, которые сейчас появляются на различных курдских информационных ресурсах, чтобы убедиться в том, что ситуация на стыке границ Ирака, Сирии, Турции и Ирана складывается непростая. С одной стороны, Эрбиль ратует за восстановление отношений с Анкарой, испорченных после проведения 25 сентября референдума о независимости. С другой, оказавшиеся в Ираке некоторые лидеры иранских курдов, используя израильские СМИ, заявляют, что они «принимают важное участие в нынешних протестах в Иране» и «ожидают, что США и международное сообщество поддержат их». Учитывая, что «протесты расширятся», это должно помочь «иранским курдам использовать ситуацию, пока режим будет занят подавлением протестов».

jan Sefti Карта Курдистана

События вокруг Ирана разворачиваются достаточно динамично. Они ведут к появлению новой геополитической реальности, которая, в свою очередь, будет оказывать давление на ход событий внутри самого Ирана. Турции, которая считает себя доминирующей страной в регионе, нелегко принять тот факт, что патронируемый США курдский проект начинает не только охватывать ее практически со всех сторон, но потенциально ведет к серьезным внутренним потрясениям. Даже если Тегеран справится с нынешними протестами, а Анкара достроит стену на границе с Ираном, вряд ли это придаст двум странам маневренности как на региональном, так и международном уровнях в условиях формирующегося нового геополитического расклада на Ближнем Востоке. В регионе продолжается наступления новых времен.