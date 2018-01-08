Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 1—7 января стали: папа Римский поздравил Восточные церкви с Рождеством; президент Египта навестил православных коптов; Ватикан наблюдает за иранской драмой; молодежь раздражают аятоллы-олигархи; Эрдоган использует геополитику церквей и синагог; поляки против «дружбы» с англичанами; примас Австрии опасается сдвига Европы вправо и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск поздравил христиан Восточных церквей, католических и православных, живущих по юлианскому календарю, с Рождеством Христовым, передает Radio Vaticana (Ватикан). «К ним я обращаю мои самые сердечные пожелания: это радостное служение является источником новой духовной силы и общения между всеми христианами, которые признают Христа как Господа и Спасителя», — сказал понтифик 6 января 2018 года в Ватикане во время встречи на молитве «Ангел Господень». Особым образом папа поздравил верующих Коптской православной церкви и ее предстоятеля, патриарха Тавадраса II. Большинство Православных церквей перешли на Григорианский календарь. Рождество 25 декабря празднуют вместе с католиками и протестантами православные греки, болгары, румыны, чехи, киприоты и Константинопольский патриархат. Юлианского календаря придерживается Русская православная церковь и ряд других.

Paolo Rodari Паоло Родари

Франциск является первым понтификом, который регулярно принимает пищу не в Апостольском дворце, а в столовой Дома святой Марты, ватиканского отеля, который сейчас является папской резиденцией. Это отмечает ватиканист итальянской газеты La Repubblica Паоло Родари, рассказывает радиостанция. Родари заметил, что стол, за которым обычно принимает пищу папа, находится в самом конце зала столовой. Франциск часто находится в компании своих личных секретарей. На первое папа ест обычно рис или макароны in bianco, без соуса. На второе — чаще всего рыбу или «белое мясо». Сладкое редко, а вот фрукты и овощи — с большим удовольствием. Большая часть продуктов, которые попадают на стол понтифика, поступают от папских ферм в Кастель-Гандольфо, расположенного в нескольких десятках километров от Рима. Хозяйство, которое было заложено в 1930-е годах по инициативе папы Пия XI, насчитывает около 80 коров, 1000 кур, 15 ульев; здесь выращивают оливки, виноград, сливы, яблоки, киви, персики, цукини, баклажаны и перец.

В Рождественский сочельник, ночь с 6 на 7 января, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси навестил православных коптов, пишет Vatican insider (Турин, Италия). «Мы любим вас, мы с вами, господин президент, мы долго живем в Египте», — кричали копты, когда Ас-Сиси в сопровождении патриарха Тавадроса II вошел в собор Рождества Христова, построенного в рекордные сроки в новой административной столице Египта. Глава государства приветствовал прихожан: «Мы тоже любим вас. Вы — наш народ, мы одна семья и никто не может разделить нас. Господь доволен тем, что мы несем счастье повсюду и всем египтянам без исключений… До тех пор, пока Египет делает это, те, кто хотят поставить нас друг против друга, не добьются успеха». Появление президента в коптском храме на Рождество транслировало в прямом эфире национальное телевидение. Ас-Сиси — первый президент Египта, который лично принял участие в праздновании коптов, и в этом году он сделал это в четвертый раз. Его политический проект определяет коптский компонент как важный элемент египетской идентичности. А открытый в эти дни собор является символом политической стратегии Ас-Сиси. Строительство храма напрямую спонсировалось египетским правительством, а сам собор, по словам главы государства, представляет собой «послание Египту и всему миру».

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Восстановление церквей и синагог стало частью «геополитики» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, утверждает Agenzia Fides (Ватикан). Эрдоган вместе с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым принял участие в церемонии открытия знаменитой болгарской церкви Святого Стефана (она же «железная церковь»), которая была закрыта на проведение реставрационных работ, продлившихся семь лет. Турецкие власти и средства массовой информации выставляют мероприятие в качестве символа правительственной кампании, направленной на восстановление исторических церквей и синагог по всей стране, а также выявление потенциальных геополитических ценностей: с 1 января 2018 года София возглавила на следующие шесть месяцев Совет Европейского союза. Турецкая пресса, наиболее близкая к правительству, использовала реставрацию «железной церкви», чтобы напомнить, что сделал Эрдоган. За последние десять лет, по официальным данным, началось восстановление 14 церквей и синагог и работы в большой части из них уже завершены. Среди восстановленных культовых объектов — Великая синагога в Эдирне, церковь Святого Николая на острове Гёкчеада, церковь Святого Георгия в Стамбуле. Даже открытие «железной церкви» наблюдатели рассматривают в свете возможного переосмысления отношений между Турцией и Евросоюзом. «Давайте забудем о лицемерии в процессе вступления Турции в ЕС», — сказал болгарский премьер Борисов несколько дней назад, добавив, что «лучше всего сесть и заключить специальное соглашение между Турцией и ЕС».

Ватикан наблюдает за иранской драмой, отмечает Crux (Денвер, США). С начала массовых протестов у папы Франциска было несколько возможностей, чтобы выразить беспокойство и призвать к молитве за Иран. Но он не сделал этого. Другие мировые лидеры не соблюдали «правило молчания», включая президентов США Дональда Трампа, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Однако государственный секретариат Ватикана не издал коммюнике, нет комментариев официальных лиц. Главная ватиканская газета, L'Osservatore Romano, демонстрирует сдержанность, ограничиваясь новостными сообщениями. Однако ничего не свидетельствует о том, что Святой престол не обращает внимания на ситуацию в Иране. Редко куда в последние годы Ватикан вложил столько усилий, нежели в Тегеран. Малоизвестный, но убедительный факт: до сих пор число иранских дипломатов в посольстве страны при Святом престоле больше, чем у любого другого государства, кроме Доминиканской Республики. По сути, Тегеран не хочет, чтобы его воспринимали как «государство-изгой», позитивное взаимодействие с Ватиканом — это сильный козырь, чтобы выделить себя и дистанцироваться от радикалов исламского мира. Кроме того, хороший диалог с папой Римским воспринимается в Иране как способ противостоять «замороженным отношениям» с другими западными державами, прежде всего, США эпохи Трампа. В последние месяцы появились четкие признаки согласованности между Святым престолом и Тегераном по большим и малым вопросам. Франциск и президент Ирана Хасан Рухани, например, согласились в критике решения Трампа перевести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Когда в ноябре 2017 года в Иране произошло землетрясение, католическая благотворительная организация Caritas Italia оказала немедленную помощь, заслужив похвалу от Тегерана. Многие эксперты по христианско-мусульманским отношениям утверждают, что существует естественная духовная близость между католиками и иранскими шиитами.

Realitatea.ro Римская империя + Персидская империя = неразрывность

Учитывая всё это, осторожность Ватикана в реагировании на акции протеста в Иране может быть вполне понятной. Ситуация на иранских улицах сейчас не совсем ясна, по крайней мере, с точки зрения последствий комментирования. Если бы папа сказал сейчас нечто, способное быть воспринятым как поощрение протестов, это могло бы привести к большему насилию и обострить отношения с Тегераном. Если Ватикан продолжит молчать, это можно рассматривать как умиротворение Ирана на фоне законных стремлений к большей демократии и экономическому развитию. Дестабилизация Ирана будет иметь последствия для всего региона, включая Ливан, Сирию и Ирак — кстати, это все страны, где католическое руководство часто приветствует политические группировки, связанные с Тегераном (включая «Хезболлу» в Ливане). Смятение Ирана также способно замедлить процесс ядерного разоружения, который в 2017 году был для Ватикана особенно важен. Существует также правило, что церковный комментарий по внутренним вопросам должен исходить от местных епископов, а не папского представителя. Наконец, есть и вопрос христианского меньшинства в Иране. Святой престол должен думать о нём, прежде чем делать какие-либо публичные заявления. Причем, по мнению некоторых наблюдателей, число иранских христиан нельзя назвать «несущественным». В прошлом году миссионерская организация Operation World сообщила, что Иран стремительно евангелизируется. В 1979 году насчитывалось около 500 христиан, сегодня говорят о сотнях тысяч, вплоть до миллиона. При этом у папы Франциска будет возможность поговорить о Тегеране во время ежегодного выступления перед дипломатическим корпусом, аккредитованным в Ватикане, которое ожидается 8 января.

По мнению сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS) Клемента Терма, «протестующим нужна иранская революция, а не исламская революция». Об этом он заявил в интервью La Croix (Париж, Франция). Как считает Терм, участники акций протеста «рассматривают мулл как грабителей, осуждая коррупцию священнослужителей, демонстративное использование религии в личных целях, захват ренты аятоллами-олигархами и самопровозглашенной элитой в политических и экономических целях». Протестующие считают, что исламская революция была украдена у них, хотя большинство участников манифестаций моложе 25 лет и, следовательно, они не пережили революцию. Но им нужна иранская революция, а не исламская. Они хотят положить конец системе выплат духовенству и требуют более справедливого и менее коррумпированного перераспределения нефтяной ренты. Они настаивают на проведении свободных выборов в контексте стихийных демонстраций без политической программы. По мнению эксперта, «мы являемся свидетелями банкротства шиитского реформизма». Чередование консерваторов и реформаторов зашло в тупик. Консерваторы используют экономическое недовольство, чтобы выбрали их. Реформаторы или умеренные используют стремление населения к свободе, но предают людей, как только берут власть. Консерваторы держат свое обещание помогать бедным, но провоцируют стремительную инфляцию (более 40% в конце срока правления Махмуда Ахмадинежада), которая создает недовольство. Напротив, режим Рухани использует классическую неолиберальную политику, подавляя инфляцию, однако сокращает субсидии беднейшим, что тоже создает недовольство. В нелиберальной системе консерваторы и реформаторы похожи друг на друга, и оба терпят неудачу.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) задается вопросом, почему Запад продолжает ошибаться в отношении Ирана. Многие западные наблюдатели не понимают религиозную составляющую акций протеста. Трудно понять, нынешний протест — это временное явление в общественных отношениях (как «арабская весна») или признак сдвига парадигмы, как сама исламская революция 1979 года? Иностранные наблюдатели, несомненно, ищут признаки последнего и надеются, что так и будет. Однако эксперты, рассматривающие текущие события с позиций чисто экономических или социологических, не понимая религиозной динамики, снова ошибаются, как в случае с «арабской весной», Ираком, Ливией, Сирией, Йеменом. Запад мог бы показать лучшее понимание религиозных нюансов, а не рассматривать происходящее исключительно как борьбу «исламизма против секуляризма или демократии». Понятно, что всегда есть ожидания, когда в исламских странах вспыхивают волнения, но, возможно, мы должны поощрять такие общества, как Иран, быть лучшими, оставаясь исламскими, а не пытаться переделывать их в западном светском духе. Исламская революция в Иране началась тогда, когда шаха признали за западную марионетку. Мусульмане во всем мире видят, как на Западе было сильно ослаблено христианство, и многие из них не хотят подрыва своей веры таким же образом. Иран и соседняя с ним Саудовская Аравия демонстрируют признаки изменения баланса ислама в социуме, если они станут лучшими обществами, то это будет результатом светских реформ, а не того, как там обеспечивается соблюдение религиозных норм. В этом есть определенная зрелость, комментаторы и политические игроки на Западе также должны научиться той же степени зрелости.

Польский режиссер и публицист Гжегож Браун против «дружбы» с англичанами: за этим следует если не колонизация, то поджог, информирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Он предупреждает в отношении любых договоренностей с Лондоном, поскольку опыт прошлого показывает, что они никогда не заканчивались хорошо для Польши. И с чего бы британскому правительству вдруг менять свою политику? Публицист задается вопросом, какова цель и полное содержание «оборонного договора», который Варшава заключила недавно с Лондоном. Это важный вопрос, особенно в контексте того, что обе страны и так связаны союзом внутри НАТО. Если «один за всех, все за одного» работает на самом деле, зачем дополнительно иметь дело с англичанами? Браун упоминает о различных антипольских и антикатолических «изменах» Лондона от 1939 года и до XV века. И не находит исторических аргументов, которые говорят в пользу англичан и которые могли бы подтвердить их добрые намерения в отношении Польши. Совсем наоборот. Так что из этого казуса стоит извлечь правильные уроки.

xenaia Каталонцы

Кардинал Кристоф Шенборн, примас Австрии и архиепископ Вены, предупреждает о сдвиге вправо и росте национализма в Европе, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Тот факт, что Европа сейчас снова разваливается после 70 лет совместной жизни, «ужасно недальновидно», отмечает монсеньор. Сегодня одна из самых больших опасностей заключается в том, что во многих странах Европы «националистические тенденции сильны, а правые партии выигрывают». ЕС частично «стал хрупким», о чём говорит Brexit и «сепаратистские устремления», как в Каталонии. Венский архиепископ отметил, что Европейский союз является «беспрецедентным мирным проектом», основанным на таких ценностях, как уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и прав человека. «Вот почему мы должны направить четкий сигнал о солидарности с Евросоюзом», — подчеркивает кардинал. Шенборн назвал «постыдным» то, что нет единого мнения относительно важного вопроса с беженцами. В то же время он выразил «понимание наличия разных подходов» у каждого государства, напомнив, что у Австрии был хороший опыт работы с беженцами из Венгрии, Чехословакии и бывшей Югославии. Монсеньор подчеркнул, что важным фактором мира является религиозная свобода. Вместе с тем христиане должны отстаивать свою веру и практиковать ее в светской Европе, которая предпочитает полностью вытеснять религию из общественной жизни.

«1 января в Коломые отметили 109-ю годовщину со дня рождения руководителя украинской нации Степана Бандеры, — пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). — Молитвенно почтить память выдающегося политического деятеля прибыл правящий архиерей Коломыйской епархии Украинской греко-католической церкви Василий (Ивасюк). Также на мероприятии присутствовали активисты, представители городской власти, молодежных и патриотических организаций. Перед началом мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику Бандере. После чего преосвященный владыка возглавил панихиду совместно с духовенством епархии. После службы архиерей обратился к собравшимся, отметив, что «Степан Бандера — библейский Моисей для Украины. Моисей боролся за независимость своего народа, старался вывести его из-под ига египетского рабства и неволи. Его сущность была проникнута единым желанием — видеть благо народа выше всех земных благ, выше всех земных правительств и всякой человеческой похвалы. Степан Бандера думал аналогично. Его жизнь — это самоотдача на алтарь Божий за нацию, народ и государство». Продолжая проводить параллель между Моисеем и Бандерой, владыка отметил, что их обоих не признавали при жизни. «Библейский Моисей не вошел в землю обетованную. Только его преемник Иисус Навин привел народ в ту землю, которая «течет медом и молоком». Степан Бандера тоже не дождался независимого украинского государства. Он был коварно убит. Однако мы, его преемники, приносим благодарность Богу за великий дар независимости», — сказал архиерей».

Жертвы бандеровцев

Ватиканское филателистическо-нумизматическое бюро поделилась планами на 2018 год, рассказывает Radio Vaticana. В программе — издание почтовых марок, приуроченных к значительным церковным и общественным событиям. По традиции выйдут марки в честь шестого года понтификата папы Франциска, а также апостольских путешествий, которые он совершил в течение прошлого года. Будет выпущена также марка, приуроченная к торжеству Рождества Христова.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.