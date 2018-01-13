



(сс) Elizabeth Arrott Сирийский блокпост

31 декабря 2017 года стало особенной датой для российской военной кампании в Сирии — правда, в плохом смысле. Впервые российская группировка понесла потери на своей основной и крупнейшей базе — аэродроме «Хмеймим». При этом, если, по официальным данным Министерства обороны России, миномётный обстрел, осуществлённый мобильной ударной группой боевиков, привёл к гибели двух военнослужащих, то, по информации издания «Коммерсантъ», появившейся днём раньше, были потеряны также семь боевых самолётов. 6 января боевики, судя по всему, провели ещё одну атаку — на этот раз с помощью самодельных беспилотников, несущих небольшие боезаряды. Попробуем разобраться, как такое могло произойти, могли ли действительно быть потеряны самолёты и как следует бороться с такими эпизодами впредь.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

Авиация в Хмеймиме никак не защищена

Российская военная операция в Сирии началась уже достаточно давно — более двух лет назад. Если в самом начале отсутствие такой инфраструктуры, как защищённые ангары, было допустимым вследствие стремительности и масштабов российского вмешательства, то к сегодняшнему дню это абсолютная безалаберность. На множестве обычных и спутниковых фотографий авиабазы мы всегда видим одну и ту же картину — боевые машины стоят под открытым небом, вплотную друг с другом, при этом отсутствуют всякие защитные сооружения. То есть в действительности удачное попадание даже единичных 82-мм миномётных боеприпасов вполне может привести к одновременному повреждению большого количества самолётов или вертолётов. Конечно, пока ситуация остаётся не до конца ясной, но исключать версию с потерей (либо повреждением) некоторого количества единиц авиации не стоит, несмотря на официальное опровержение. В пользу повреждения минимум двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 говорят и несколько фотографий с авиабазы, появившиеся несколько позже. В любом случае, если Россия всерьёз собирается надолго закрепиться в Сирии, создав постоянную базу в Хмеймиме, вопрос с инфраструктурой и организацией работы на авиабазе необходимо решать в кратчайшие сроки, тем более что это требует мизерных затрат (на фоне стоимости многих тысяч боевых вылетов). Кстати, даже авиабаза ВВС Сирии Шайрат, по которой США нанесли удар с помощью крылатых ракет Tomahawk, обладала вышеуказанной инфраструктурой.

Подробнее: Ракетный удар США по сирийской армии: что делать России?

Подобные укрытия гарантированно защитили бы самолёты от 82-мм мин, которыми была обстреляна база.

Территория вокруг авиабазы должна охраняться тщательнее

Сам факт того, что мобильная группа боевиков с миномётом смогла приблизиться на дистанцию выстрела (не дальше 4 км) к авиабазе, а после нанесения удара ещё и скрыться, говорит о том, что территории вокруг авиабазы Хмеймим контролируются недостаточно хорошо. Это, судя по всему, касается работы как сирийских (в большей степени), так и российских войск. В заявлении Министерства обороны России указывается, что в направлении усиления контроля будут проведены работы. Пока же можем представить теоретическую картину — на авиабазу Хмеймим приезжает министр обороны, либо президент России, а в это время боевики одной из террористических группировок проводят подобную атаку. Как оказалось, такой сценарий был вполне осуществим. Очевидно, что необходимо использование дополнительного количества средств разведки в непосредственной близости от авиабазы, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, и, вероятно, увеличение численности войск, охраняющих базу. Атака с помощью самодельных дронов также говорит о том, что к базе вполне можно безнаказанно приблизиться, так как подобными кустарными устройствами также невозможно управлять с большого расстояния. Правда, судя по поступающей информации, все дроны были сбиты силами ПВО базы, однако даже 2−3 небольшие бомбы, сброшенные ими, могли бы привести к реальным повреждениям техники, учитывая отсутствие защитной инфраструктуры.

Mil.ru Обеспечение безопасности группировки ВКС РФ в Сирии

Ещё одним крайне негативным моментом стала утечка фотографий с авиабазы и предшествующее ей официальное отрицание Министерством обороны России повреждения авиатехники. Вполне вероятно, что если бы СМИ не опубликовали бы слухи об обстреле, то о происшествии и вовсе бы не сообщили, как и о гибели двоих военнослужащих. Учитывая уровень сегодняшней техники, специфику региона и «нацеленность» многих сил на борьбу с российским присутствием в Сирии, сокрытие подобного факта было авантюрой, так как всплывшая в итоге правда только лишний раз ударила по авторитету военного ведомства, которое оказывается в подобной ситуации не впервые (чего стоили «неопровержимые» доказательства сотрудничества ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России») и США, являвшиеся скриншотами из игры для смартфонов «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron»).

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Пока рано подводить итоги войны?

На фоне многочисленных заявлений о практически окончательной и бесповоротной победе России в сирийской войне, произошедшие события стали настоящим «холодным душем». Ещё далеко не все группировки террористов побеждены, более того, 6 января появилась информация о том, что достаточно крупное подразделение сирийских правительственных войск попало в окружение на базе бронетехники около города Хараст на северо-востоке от Дамаска и многие военные сдались в плен боевикам террористических «Ахрараш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Правда, уже 8 января крупное подразделение сирийской армии прорвало окружение и вошло на территорию этой базы, тем не менее боевики всё ещё способны вести кровопролитные и тяжёлые бои.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Более того, после победы над всеобщим врагом в лице ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России») разногласия между остальными сторонами конфликта и направляющими их державами (Россия, США, Турция, Иран, Саудовская Аравия и др.) могут только усилиться и привести к новой волне гражданской войны в Сирии.