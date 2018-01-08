Даже далекие от христианства люди знают, что Рождество — это самый теплый и самый добрый из праздников. Знают, что он является таковым не только в христианском каноне, но и в мировой истории. Даже те, кто не отличат алтаря от вертепа, что-нибудь да слышали, например, о Рождественском перемирии. Но, вопреки известным словам Иосифа Бродского, в Рождество не все немного волхвы. Некоторые и в такой праздник остаются иродами.

Уильям Блейк. Рождество. 1800

В воскресенье, 7 января, когда православные в России праздновали Рождество, а все остальные — предпоследний день зимних каникул, в рубрике «международные новости» одновременно появились два сообщения прямо противоположного содержания. Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил начать процесс о примирении и воссоединении Кореи. А украинская майданная власть, устами главы «Института национальной памяти» Владимира Вятровича, продолжила процесс по разделению сограждан, предложив признать советский период временем «оккупации страны».

Ким Чен Ын говорил о том, что история не должна больше разделять две части одного и того же народа, и что обе стороны должны начать движение друг к другу, и что конечным пунктом должно стать воссоединение нации. (Поневоле задумаешься, случайно ли все это было сказано именно 7 января). В это же самое время Вятрович заводил свою волынку о «правопреемственности Украинской народной республики 1917−21 годов» и о признании следующих 70 лет «оккупацией».

Александр Комаров ИА REGNUM На всякий случай

Лозунг «разделяй и властвуй» в украинской политике принято применять не к чужим странам, а к своей собственной. На том стоят, на том и держатся. Может быть, они что-то и слышали о том, что царство, разделившееся в себе, не устоит. Но падет оно — верится им — уже после них.

Никакой научностью в заявлениях директора «Института национальной памяти», конечно, не пахнет. Цель таких заявлений в другом: вбивать если не в головы граждан, то хотя бы в информационное пространство тезис о том, что Украина «была оккупирована», и что теперь она плохо живет именно потому, что столько лет была оккупирована.

Открытка, 1954 года Веками вместе

Такой тезис, разумеется, полностью противоречит реальной истории: до 1917 года развитием благосостояния территорий нынешней Украины занималась Российская империя, а потом — Советский Союз. Майданные «историки» делают ставку на неграмотных людей, движимых рефлексами: виноват кто-то другой — оккупация — во всем виноваты москали. Майданная власть делает все для того, чтобы Украина только из таких людей и состояла.

Есть много вариантов ответа на предложение Вятровича: от обратного предложения вернуть неукраинские территории от Харькова до Одессы — до предложения ликвидировать последствия оккупации, то есть взорвать построенные «оккупационными властями» заводы, срыть железные дороги, снести аэропорты, разобрать атомные электростанции и уничтожить города.

Если же говорить в серьезном ключе, то нужно иметь в виду, что лживо-провокационные заявления главы «Института национальной памяти» — это одновременно и более, и менее серьезная проблема, чем нам представляется.

Менее серьезная, потому что Владимир Вятрович — не только малограмотный лжец, но и человек, не обладающий реальной властью. Экономические руководители майдана в большинстве своем далеки от идеологических споров и используют украинский национализм как вышиванку, которую они снимут и выкинут в ту же секунду, когда она перестанет приносить дивиденды. В стране работает интернет, и к услугам граждан все нормальные, то есть подготовленные за пределами Украины, энциклопедии и учебники. Наконец, большинство населения Украины не интересуется ни политикой, ни идеологией, а взрослые люди, ходившие в школу в советские или первые постсоветские годы, к тому же неплохо образованы.

Владимир Вятрович

Вместе с тем «проблема Вятровича» даже более серьезна, чем нам представляется, потому что вся история нынешней Украины показывает: мнение большинство там нерелевантно, все решают активные меньшинства. А граждане, даже неполитизированные, слушают все эти песни про оккупацию и не то чтобы верят им, но привыкают. Ну и нынешний уровень образования, особенно в части истории, значительно уступает прежнему.

В итоге мы получаем небольшие и хорошо подготовленные группы альтернативно одаренных сектантов с их альтернативной историей. Получаем олигархический майдан, который приходит к власти под риторикой альтернативно одаренных. Получаем лишенное лидеров, подавленное и молчащее «нормальное большинство». И получаем поколения, которые привыкнут списывать беды на соседей, но как бы и не слишком всерьез, — и которые продолжат ездить работать к этим же самым соседям.

У украинских журналистов есть примета: если на заседании парламента кто-нибудь вносит очередной «языковой» или «исторический» законопроект, нужно внимательно прочитать всю повестку. Скорее всего, где-нибудь в неприметном месте встретится другой законопроект — о новой форме ограбления и без того нищей страны. С каждым месяцем проверять приходится все чаще.

Директора «Институтов национальной памяти» и подобные им граждане продолжат засорять населению мозги лжеисторической москалефобией, и в это же самое время хозяева послушных Вятровичей продолжат осваивать военные и гражданские бюджеты. Устроенное таким образом государство без всякого внешнего воздействия стремительно приближает себя к дефолту и исчезновению. Но всем окружающим Украину следует помнить, чем именно капали в мозги граждан этой страны в период оккупации этой земли майданом.