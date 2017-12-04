Полигон токсичных отходов «Красный Бор» под Петербургом готов к прохождению зимнего периода и последующему весеннему паводку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию при подведении итогов 2017 года. Что происходило с ядовитым полигоном в ушедшем году и для чего Петербург выделит «Красному Бору» 207 млн рублей в 2018-м?

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

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Планы по очистке

В 2017 году в застарелой проблеме «Красного Бора» появились положительные сдвиги. Вопрос рекультивации опасной территории медленно, но все же сдвигается с мертвой точки. Минувшим летом карты (котлованы) №64 и №68 были укрыты от осадков геомембраной из прочного полиэтилена, и это оборудование выдержало сильные августовские дожди. Воду с понтонов удаляют насосами во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав. Комитет по природопользованию подчеркивает, что укрытие карт является временной мерой. Далее жидкие отходы из карт будут переработаны с помощью новых очистных сооружений.

Проект по очистке вод с «Красного Бора» в 2017 году предложила петербургская компания «РАОПРОЕКТ». Этап общественных слушаний уже пройден, проект ожидает государственной экологической экспертизы. Планируется, что строительство очистных сооружений начнется к концу 2018 года, оно займет около двух лет. Чтобы переработать не менее 210 тыс. кубометров отходов для понижения их уровня до более безопасных слоев земли, понадобится порядка четырех лет. Значит, токсичная вода с полигона будет очищена только к 2025 году.

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Redbor.narod.ru Полигон «Красный Бор». Склад жидких отходов

Высокое внимание

Полигон в Тосненском районе Ленобласти давно называют одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов во всем регионе Балтийского моря, поэтому внимание стран-соседей к «Красному Бору» носит постоянный характер.

В ноябре 2017 года руководство полигона и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) подписали меморандум о намерениях по улучшению экологического состояния полигона. Соглашение предусматривает сотрудничество при определении самых эффективных мер по переработке различных фракций опасных отходов, а также подготовку инвестиционного плана для решения экологической проблемы.

Финские специалисты отобрали пробы из открытых карт с жидкими отходами для проведения собственного анализа. Ожидается, что результаты исследований будут получены к концу апреля 2018 года.

Обратила внимание на токсичный полигон и Государственная дума: комитет по экологии и охране окружающей среды в октябре провел на территории «Красного Бора» выездное заседание, а в ноябре депутат Госдумы Сергей Боярский объявил о создании в парламенте профильной группы по проблеме полигона. Больше новостей по поводу токсичного полигона с федерального уровня до конца прошлого года не поступило.

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В денежном эквиваленте

В 2018 году на безаварийное содержание территории полигона из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 206,5 млн рублей.

«В данную сумму входят работы по обеспечению функционирования существующих очистных сооружений, очистке и поддержанию системы сбора поверхностного стока, эксплуатации противофильтрационного покрытия открытых карт №64 и №68, осуществлению производственного экологического контроля, зарплата штатных работников, а также прочие необходимые затраты», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по природопользованию.

Также в рамках данной суммы предусмотрены средства на ликвидацию кредиторской задолженности предприятия «Полигон «Красный Бор», осуществление которой станет возможно после изменения организационно-правовой формы на государственное казенное учреждение. Напомним, решение властей Петербурга преобразовать унитарное предприятие в казенное учреждение было озвучено еще в марте 2016 года.

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Redbor.narod.ru Полигон «Красный Бор». Корпус по переработке жидких отходов

Пока окончательного сценария рекультивации полигон «Красный Бор» не имеет, но Петербург уже начал реализацию примерного плана, предусматривающего четыре этапа. Ожидается, что рекультивация займет 5−7 лет, для уточнения сроков требуется завершить комплекс инженерных изысканий и разработать проектную документацию. После этого станет известна и ориентировочная стоимость проведения работ.

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В марте 2016 года общая стоимость рекультивации полигона оценивалась в 240 млн рублей. Теперь же, когда появились первые уточнения, становится ясно, что эти подсчеты были абсолютно ошибочными. Один только комплекс очистных сооружений, по предварительным оценкам, обойдется в 500 млн рублей, а на его эксплуатацию в течение всего периода очистки карт потребуется еще порядка 650 млн рублей. Итого начальный этап рекультивации полигона потребует около 1 млрд рублей.

Петербургские власти надеются на финансовую помощь из федерального бюджета. Однако, несмотря на внимание к проблеме российского парламента и иностранных экологов, Минприроды до сих пор не включило «Красный Бор» в реестр объектов накопленного негативного вреда, а значит, пока не планирует тратить средства на устранение токсичной свалки.

Пока руководство полигона принимает временные меры безопасности, но проблема двух миллионов тонн опасных отходов вблизи Невы и Финского залива так и остается нерешенной.

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Справка

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.