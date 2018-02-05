



Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в декабре 2017 г.

Важными факторами, влияющими на изменение позиций глав регионов в декабре, оставались шаги и заявления Владимира Путина, решения Центра по поводу финансовой поддержки регионов по итогам года, а также проходящие на местах протестные кампании.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е место). Укрепляются позиции губернатора Тюменской области Владимира Якушева (перемещается в рейтинге с 4-го на 3-е место): так, в декабре состоялось заседание рабочей группы Госсовета РФ по развитию промышленного потенциала регионов, которую возглавляет Якушев.

На фоне слухов о том, что назначенный на пост полпреда в СЗФО Александр Беглов может в будущем претендовать на должность главы Санкт-Петербурга, незначительно теряет позиции действующий глава региона Георгий Полтавченко (с 3-го на 4-е место). Заметно ослабевают позиции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 7-го на 11-е место) — после заявления Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, что региональные власти «явно недорабатывают» в связи с высокими счетами за оплату услуг ЖКХ для жителей военных городков, в связи с вопросом из данного субъекта РФ.

Занявший 10-е место в рейтинге Алексей Гордеев в декабре перешел с поста главы Воронежской области на должность полпреда президента в ЦФО.

Укрепляются позиции главы Башкирии Рустэма Хамитова (с 13-го на 11-е место). В 2018 году получит 1 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Очевидно, на восстановление позиций Хамитова повлияла и встреча с премьер-министром.

Усиливается влияние Сергея Аксенова (с 16-го на 13-е место). Позитивно на позиционировании этого чиновника может сказаться задержание заместителя начальника крымского управления Федеральной антимонопольной службы России Вячеслава Токарева, которое, по словам главы Республики Крым, произошло после его просьбы к главе МВД региона проверить информацию по этому чиновнику.

Продолжает усиливать влияние врио главы Самарской области Дмитрий Азаров (перемещается с 15-го на 14-е место). В частности, окончательно решился вопрос о назначении нового мэра Самары. Должность заняла Елена Лапушкина, которая и предыдущий пост главы Железнодорожного района города получила по предложению Азарова, на тот момент мэра Самары.

Незначительно ослабевает влияние главы Пермского края Максима Решетникова (с 14-го на 15-е место) — на фоне отставки главы администрации губернатора Игоря Юсупова и неопределенности по кандидатуре его преемника.

Поступательно усиливает влияние врио главы Дагестана Владимир Васильев (с 18-го на 16-е место). После его прихода в республику регион продолжает получать дополнительную поддержку Центра. Например, около 3,2 млрд рублей этому субъекту будет выделено из Резервного фонда президента.

На фоне очевидного роста влияния главы Минсельхоза, экс-главы Кубани Александра Ткачева теряет позиции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 10-го на 18-е место)

После того как Свердловская область не вошла в список регионов, получающих от федерального центра дополнительные ресурсы за достижения в социально-экономическом развитии, заметно теряет влияние глава региона Евгений Куйвашев (с 17-го на 20-е место).

Продолжает укреплять позиции врио главы Красноярского края Александр Усс, вплотную приблизившийся к группе губернаторов с очень сильным влиянием (с 24-го на 21-е место). Усс подписал с представителями четырех корпораций меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края.

Усиливается и влияние врио главы Нижегородской области Глеба Никитина (с 25-го на 22-е место) — очевидно, после задержания вице-спикера областного Законодательного собрания Олега Сорокина, бывшего главным автономным центром влияния и одним из ключевых критиков новых региональных властей.

На фоне попыток бывшего мэра Старого Оскола Александра Гнедых оспорить свою отставку в суде ослабевает влияние главы Белгородской области Евгения Савченко (с 20-го на 26-е место); впервые за долгое время Савченко покидает топ-20.

Укрепляются позиции главы Саратовской области Валерия Радаева (с 29-го на 27-е место). Его регион, в частности, занял первое место по темпам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Заметно усиливается влияние главы Тверской области Игоря Рудени (с 35-го на 28-е место) после сообщений о дотации, которую Тверская область получит на обеспечение сбалансированности бюджета в 2018 году — она составит 4,4 млрд рублей.

Серьезно укрепляются позиции главы Ханты-Мансийского автономной округа Натальи Комаровой (с 37-го на 29-е место) — регион оказался лидером среди регионов УрФО, которым правительство выделит дополнительные финансовые ресурсы за успехи в социально-экономическом развитии.

Незначительно укрепляются позиции новгородского губернатора Андрея Никитина (с 32-го на 31-е место) — очевидно, после заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции, что «таким регионам, как Новгородская область, будет оказана дополнительная помощь».

На фоне коррупционного скандала в Томском политехническом университете ослабевают позиции главы Томской области Сергея Жвачкина (с 27-го на 32-е место).

Реакция на первое бюджетное послание врио главы Омской области Александра Буркова, очевидно, привела к укреплению его позиций (с 38-го на 33-е место).

После критики региональных властей со стороны полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по поводу привлечения частных инвестиций продолжает ослабевать влияние главы Сахалинской области Олега Кожемяко (с 28-е на 36-е место). Серьезно ослабевают позиции главы Республики Коми Александра Гапликова (с 31-го на 37-е место) — сказываются в том числе акции протеста за отставку губернатора. На фоне информационной волны в федеральных СМИ о вероятности смены главы Якутии в 2018 году вновь ослабевает влияние главы региона Егора Борисова (с 36-го на 40-е место).

Серьезно усиливается влияние губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 49-го на 41-е место) — в том числе после его вхождения в состав Генсовета «Единой России». После обнародования масштабных инициатив по улучшению инвестиционного климата в регионе серьезно усиливается влияние главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 55-го на 44-е место)

Ослабевает влияние главы Карелии Артура Парфенчикова (с 41-го на 45-е место). Сказывается в том числе и критика в отношении региональных властей за бездействие в разрешении ситуации вокруг ГУП «Мост».

На фоне острых споров в региональном заксобрании по поводу принятия бюджета ослабевает влияние главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 46-го на 50-е место)

Продолжает усиливать влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников (с 60-го на 54-е место). Он, в частности, оперативно отреагировал на жалобы жителей, анонсировав снижение ставки налога на землю и проведение повторной государственной кадастровой оценки земель в регионе.

Укрепляет позиции врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 61-го на 55-е место). Экспертами, региональными элитами и медиа была позитивно оценена его готовность напрямую общаться с участниками экологических акций протеста. Кроме того, включение в Совет по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития региона экс-руководителей области Виктора Толоконского и Владимира Городецкого может свидетельствовать о возможности достижения договоренности между врио губернатора и старыми элитами накануне выборов в сентябре 2018 года.

Серьезно ослабевают позиции врио главы Орловской области коммуниста Андрея Клычкова (с 54-го на 59-е место), которого экспертное сообщество и медиа обвиняют в плагиате при составлении инвестиционного послания.

Заметно снижается влияние главы Бурятии Алексея Цыденова (с 53-го на 60-е место). Недовольство со стороны депутатов Народного Хурала некоторыми решениями властей (например, в связи с закрытием постпредства в Монголии) может быть предвестием серьезного осложнения отношений между главой региона и местными парламентариями в будущем.

Снижается влияние главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта (с 57-го на 63-е место) после того, как Дмитрий Медведев назвал его регион в числе проблемных по выплате зарплат.

Серьезно укрепляется влияние главы Волгоградской области Андрея Бочарова (с 73-го на 64-е место) — в том числе на фоне подписанного главой правительства распоряжения о выделении федерального финансирования на строительство объездной дороги вокруг областного центра.

Укрепляются позиции главы Курганской области Алексея Кокорина (с 74-го на 67-е место). Властям региона удалось сократить планы приватизации областного имущества благодаря дополнительной помощи из Москвы. На фоне оптимистичных заявлений губернатора по итогам года усиливается влияние главы Иркутской области Сергея Левченко (с 77-го на 68-е место)

После критически воспринятого частью региональной элиты, экспертного сообщества и медиа назначения сына губернатора Михаила Морозова главой Засвияжского района Ульяновска ослабевает влияние главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 65-го на 70-е место).

После того как глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал Магаданскую область в числе регионов, которые скрывали от Центра финансовые проблемы, теряет позиции глава области Владимир Печеный (с 68-го на 74-е место). Ослабевает и влияние главы Калмыкии Алексея Орлова (с 70-го на 76-е место).

2.Федеральная политика в отношении регионов

Региональная политика Кремля в декабре воспринималась фактически как часть президентской кампании. При этом целый ряд шагов федерального руководства может быть маркером, позволяющим судить о трендах региональной политики Центра в 2018 году.

Во-первых, в целом сохраняется курс на успокоение региональных элит. Так, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин почти не подвергал критике власти на местах. Естественная часть этой политики — внимание Центра к проблеме реструктуризации региональных долгов. Эта тема поднималась в том числе на заседании Госсовета в конце декабря, которое было посвящено повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Во-вторых, выраженная социальная составляющая повестки президентской кампании Владимира Путина будет создавать поводы для более жесткого контроля Центра за ситуацией в этой сфере в регионах. Отсюда, например, критика президентом региональных властей по поводу высоких счетов за услуги ЖКХ («региональные власти… явно недорабатывают»).

В-третьих, сохраняется логика «круговорота» кадров — как «вертикальные», так и «горизонтальные» ротации, регулярное перемещение руководящих работников из федеральных органов власти в региональные и обратно, а также переброска назнаценцев из одного региона в другой. Так, Алексей Гордеев в свое время перешел на пост воронежского губернатора из правительства РФ, а в декабре снова стал федеральным чиновником (полпредом президента в ЦФО). Подобная система создает возможности для достаточно быстрой вертикальной мобильности, что видно на примере Николая Цуканова — еще в 2010 году он был главой района, затем стал губернатором, полпредом, а теперь является помощником президента по вопросам местного самоуправления.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В декабре врио губернаторов по-прежнему использовали карт-бланш на выстраивание архитектуры региональной власти (характерно, например, окончательное кадровое решение по кандидатуре мэра областного центра в Самарской области).

В то же время представители региональных элит и заинтересованных федеральных игроков переходят от выжидания к более активному торгу с руководством субъектов, в которых в сентябре 2018 года пройдут губернаторские выборы. На этом фоне взаимоотношения региональных властей и подобных игроков могут развиваться по одному из трех наиболее очевидных сценариев.

Во-первых, поиск компромисса между врио губернатора и старыми элитами на фоне демонстрации последними возможностей по влиянию на расклад политических сил в регионе (такова, например, ситуация в Новосибирской области, см. выше).

Во-вторых, договоренность с имеющими интересы в регионе федеральными игроками по инициативе губернатора (характерны переговоры врио главы Красноярского края Александра Усса с представителями корпораций, имеющими интересы в этом субъекте РФ).

В-третьих, попытка региональных игроков продемонстрировать свои возможности по влиянию на ситуацию в регионе не столько региональным властям, сколько федеральному Центру. Отметим протестную кампанию, организованную КПРФ в Хакасии, где в 2018 году также ожидаются выборы главы.

В целом до марта 2018 года будут чаще наблюдаться скорее осторожные попытки региональных элит проверить позиции руководства регионов на прочность, чем масштабные кампании по расшатыванию позиций губернаторов. Исключением могут стать регионы, где отношения между губернатором и его оппонентами предельно напряжены или местные игроки уверены в крайне слабой поддержке главы субъекта РФ со стороны Центра.

4. Протестные настроения

В декабре, как правило, происходит спад социальной протестной активности. В то же время могут задаваться темы, которые будут формировать региональную социальную протестную повестку как минимум в первой половине следующего года.

Стоит снова отметить, прежде всего, продолжающиеся в регионах акции протеста обманутых дольщиков (вспомним, например, голодовку в Ростовской области).

Кроме того, в течение 2017 года росло внимание как властей, так и общественности к экологической тематике. В декабре также продолжились резонансные региональные протестные кампании в этой сфере — например, выступления по поводу угольных разрезов в Кузбассе. Учитывая, что многие экологические протестные кампании получили федеральный резонанс, в первой половине 2018 года активность заинтересованных региональных игроков в этой сфере сохранится.

Как по теме обманутых дольщиков, так и по экологической проблематике могут предприниматься активные попытки привлечь внимание к этим протестным кампаниям Владимира Путина, посещающего регионы в рамках президентской гонки. Это может создать дополнительные проблемы для губернаторов соответствующих регионов. Такая диспозиция будет только подтверждать запрос на навыки публичных политиков у губернаторов, их способности вести прямой диалог с протестной средой.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в ноябре

Средний балл

1

1

7,50

2

2

7,44

3

4

7,15

4

3

6,70

5

5

6,52

6

6

6,45

7

11

6,30

8

7

6,23

9

9

6,18

10

8

6,12

11

13

6,00

12

12

5,97

13

16

5,94

14

15

5,90

15

14

5,88

16

18

5,85

17

21

5,80

18

10

5,74

19

19

5,70

20

17

5,66

21

24

5,64

22

25

5,62

23

23

5,59

24

22

5,55

25

26

5,53

26

20

5,50

27

29

5,47

28

35

5,42

29

37

5,40

30

30

5,38

31

32

5,35

32

27

5,31

33

38

5,29

34

33

5,27

35

34

5,25

36

28

5,22

37

31

5,20

38

40

5,18

39

39

5,15

40

36

5,13

41

49

5,07

42

43

5,03

43

45

5,00

44

55

4,93

45

41

4,89

46

48

4,80

47

52

4,76

48

47

4,70

49

44

4,65

50

46

4,60

51

51

4,57

52

50

4,53

53

42

4,49

54

60

4,44

55

61

4,38

56

56

4,32

57

58

4,26

58

62

4,23

59

54

4,18

60

53

4,15

61

59

4,11

62

64

4,05

63

57

4,00

64

73

3,98

65

63

3,96

66

71

3,91

67

74

3,88

68

77

3,85

69

66

3,83

70

65

3,79

71

72

3,75

72

69

3,73

73

78

3,71

74

68

3,67

75

75

3,60

76

70

3,56

77

82

3,48

78

83

3,44

79

67

3,37

80

79

3,29

81

80

3,25

82

76

3,14

83

81

3,12

84

84

3,00

85

85

2,40

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2017 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2017 г.