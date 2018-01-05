



Kremlin.ru Виктор Орбан

Переговоры в Будапеште премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с венгерским коллегой Виктором Орбаном обозначили новую фазу важного европейского процесса, маркерами которого является отношение к проблеме «беженцев», «верховенству права» и «христианским ценностям». Оба лидера сделали заявления, где упоминались эти вопросы. Однако это отражение симптомов, в то время как требуется диагностика. Ключи к ее пониманию дал на совместной пресс-конференции Орбан.

Первое. Экономика стран нашего региона работает, а иммиграционная политика ЕС потерпела неудачу, заявил премьер-министр Венгрии. По его словам, «немыслимо», что Венгрия должна войти в так называемую «постхристианскую» или «постнациональную» эпоху. Венгерская община сохраняется благодаря своей «национальной идентичности» и «христианской культуре», если она будет вынуждена отказаться от них, то «венгерская нация распадется на куски, как несвязанный сноп», а венгерскому народу придет конец.

Второе. По мнению Орбана, страны региона не могут оставаться независимыми без адекватной национальной экономики. Отвечая на вопрос о возможностях сотрудничества между польской и венгерской экономиками, он отметил, что, хотя «ни один из нас не хочет жить за счет немецких денег», обе страны будут счастливы получать инвестиции. По его мнению, в последние годы стало ясно, что если Центральной Европе, «региону, лежащему между Россией и Германией», будут предоставлены возможности в сферах торговли, инвестиционной деятельности, работы и развитии, то он сможет экономически самостоятельно встать на обе ноги.

Основные газопроводы из России в Европу

Третье. Венгерский премьер-министр видит базовой структурой Вышеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), поскольку самое большое преимущество ее заключается в том, что она представляет собой единое целое с исторической и культурной точек зрения, а также экономического прогресса. Следовательно, любое расширение «четверки» поставит под угрозу ее эффективность. В то же время Будапешт рассматривает возможность установления интенсивных отношений с Веной в рамках Вышеградской группы. По словам Орбана, он хочет в январе встретиться с членами нового австрийского правительства и влиятельными австрийскими бизнесменами и интеллектуалами.

Четвертое. По мнению венгерского лидера, экономическое сотрудничество между Германией и Вышеградской группой не менее важно для Европы, чем франко-немецкое сотрудничество. «Это новая эра, это новая реальность», — пояснил Орбан, добавив, что именно поэтому Центральная Европа может внести надлежащий вклад в дебаты о будущем Евросоюза. Ранее в интервью венгерской радиостанции Kossuth Rádió он заявил, что венгерская экономика может работать без финансирования ЕС, поскольку ее двигатель — труд венгерского народа. Страна не зависит от каких-либо денег извне, а экономика достаточно гибка, чтобы адаптироваться к любым изменениям.

При этом даже с учетом того, что Орбан сделал реверанс в адрес Варшавы, подчеркнув, что «решающей силой Европы является Польша; все мы, кто верит в Центральную Европу, заинтересованы тем, чтобы польская экономика была большой и сильной», очевидно, кто лидировал в польско-венгерском дуэте в Будапеште. Пока Польша подсчитывает минусы географического расположения между Германией и Россией, ее друг Венгрия учится извлекать из этого плюсы. Поэтому Орбан раз за разом разъясняет полякам, почему для него важно энергетическое сотрудничество с Москвой, в частности на примере атомной электростанции «Пакш» — деньги российские, но работать они будут на благо венгров. И это энергетическое сотрудничество является спорным вопросом для Варшавы в контексте ее проекта создания нового рынка природного газа в Центральной Европе с центром в Польше и основанном на нероссийском топливе.

Kremlin.ru Виктор Орбан

Как пишет польский портал Еnergetyka24, «премьер-министр Моравецкий сказал прямо, что Центральная Европа «не может быть подвергнута российскому шантажу» в вопросе купли-продажи голубого топлива». Однако, констатирует издание, на энергетическом уровне Польша не является привлекательным партнером для Венгрии. Варшаве пришлось бы приложить много усилий (и денег), чтобы приобрести Будапешт. Это было заметно по риторике Орбана, который во время визита Моравецкого прямо заметил, что для строительства любимого поляками Троеморья необходимы «сотрудничество, деньги, решительность и каждодневный труд». Если Польша хочет взять на себя бремя лидерства в этой борьбе, ей придется постараться.

Но у Будапешта исходные карты сильнее. Помимо разыгрывания деловых отношений с Москвой, венгерский премьер использует то, что подавляющее большинство европейских правительств носят коалиционный характер, в которых, как замечает один из польских экспертов, часть партий являются условно «пророссийскими», а часть — условно «пронемецкими». А значит, можно играть на определенных противоречиях. В том числе в самой Германии, где пока что европейские глобалисты остаются у руля. В эту пятницу, 5 января, Орбан должен появиться и выступить на конференции ХСС в Баварии.

Как отмечает Deutsche Welle, «спорный гость» Орбан (другим и еще более «спорным гостем» радиостанция называет мэра Киева Виталия Кличко) подчеркивает политические разногласия между членами потенциальной «великой коалиции» в Германии. Через два дня ХСС, ХДС во главе с Ангелой Меркель и СДПГ во главе с Мартином Шульцем будут вести переговоры по формированию правящей коалиции. ХСС склоняется к позиции Орбана по беженцам, что вызывает раздражение у Шульца, пригрозившего ограничить платежи Германии в будущий бюджет ЕС, если Польша и Венгрия не помогут в решении миграционного кризиса.

Однако когда немецкие союзники венгерского премьера не только снова окажутся в правительстве, но и настоят на своей позиции, у Будапешта появится шанс закрыть конфликт с Берлином. В этом случае Орбан, наладивший сотрудничество с Германией и Россией, идущий на альянс с Австрией, значительно укрепит свою роль в Центральной Европе, а в перспективе и в Евросоюзе. Чем ответит Варшава и на какие нестандартные ходы она готова будет решиться? Все впереди.