



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На протяжении последних лет правительство Турции использует модель законодательных декретов (KHK). Декреты, издаваемые в рамках данных парламентом исполнительной власти полномочий, стали единственным источником права после инсценировки государственного переворота 15 июля 2016 года. И это несмотря на то, что по Конституции они могут издаваться лишь в исключительных случаях.

В этих декретах нет духа закона, только его буквы, просто названия! Они состоят лишь из подписи правительства, заверенной президентом. Они не отражают воли Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Иными словами, правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), отныне использующая возможность издания КНК для каждой сферы, благодаря чрезвычайному положению больше не утруждает себя обращением в ВНСТ. Декреты открывают двери, куда пролазят правовые нарушения, которые в будущем станут причиной для выплаты миллиардных компенсаций как в Турции, так и в Европейском суде по правам человека и Арбитражном суде.

Akparti.org.tr Президент Эрдоган принял участие в 6-м Провинциальном конгрессе ПСР. 02 декабря

Смотрите сами. На основании декрета, изданного в первую неделю декабря 2017 года, одним росчерком пера из государственных учреждений было уволено в общей сложности 2076 человек. Почему? За что? Когда было проведено расследование? Что в обвинительных делах? Обсуждений не было. На основании декретов в тюрьмах была введена практика использования спецодежды единого типа. Отныне задержанные и заключенные по обвинению «в совершении преступлений против конституционного строя и его функционирования» будут доставляться на судебные слушания в робах коричневого и серого цвета. Для справки: ранее лидер ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о переходе на практику использования спецодежды единого типа оранжевого цвета по примеру арестованных в Гуантанамо.

Также в декабре на основании принятого правительством декрета о бюджете на 2018 год Управление оборонной промышленности отдали под прямой контроль Эрдогану (раньше подчинялось министерству национальной обороны). На основании принятого за неделю до Нового года декрета № 696 те из «гражданских лиц», которые в ночь инсценированного переворота 15 июля и после этого якобы «в целях подавления попытки переворота и пресечения террористических актов» совершали различные действия, получили иммунитет от судебного преследования, что вызвало волну критики и споров.

Существуют законные силы безопасности, уполномоченные носить и применять оружие. Так зачем создаются военнизированные структуры вне государственной системы и контроля? К чему приведет «иммунитет» в отношении людей, которым вначале было дозволено делать все, что вздумается, в целях «подавления терроризма»? В такой нестабильный период, когда стало так просто обвинять людей в «терроризме» и, используя медиа, одним движением пальца будоражить общественное мнение, создавая благоприятные условия для судов Линча? Даже 11-й президент Турции, входивший в ПСР, Абдуллах Гюль не понимает, зачем нужен такой «иммунитет», гарантирующий отказ от расследования лиц, вышедших в ту ночь на улицы «для защиты демократии».

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Очевидно, что отравление силой вызовет лавину роковых ошибок. Бывший судья ЕСПЧ Рыза Тюрмен прокомментировал пункт, отменяющий уголовную ответственность гражданских лиц, подавлявших попытку переворота и замешанных в последовавших после попытки переворота событиях, следующим образом: «Устраняя правовое государство, мы снова возвращаемся к первобытному состоянию. Налицо регресс, когда любой человек вправе убивать другого с дозволения закона». Жесткая критика последовала от оппозиции. Вот некоторые высказывания. Председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу: «Неприкосновенность для линчевания». Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер: «Смертный приговор для демократии. Это приведет страну к гражданской войне». Экс-президент Гюль: «Это вызывает беспокойство с точки зрения правового государства. Его необходимо пересмотреть!» Ассоциация ТЮСИАД, объединившая руководителей самых влиятельных компаний Турции: «Это нанесет вред демократии и правовому государству». Председатель Союза адвокатов Турции Метин Фейзиоглу: «Этот законодательный декрет ставит под угрозу право на жизнь. Легко зажечь фитиль общественного хаоса и насилия, а вот потушить его — чрезвычайно сложно».

Другим примером является пункт КНК об использовании приложения для обмена сообщениями Bylock, «жертвой» которого стали уже 102 тысячи человек. Сам факт пользования мессенджером приписывается к участию в попытке переворота. Однако вот скандальное заявление от прокуратуры Анкары: приложение ByLock было установлено на телефоны 11 480 человек помимо их воли. А ведь еще с первого дня, когда появилась информация о сборе сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT) данных о пользователях программы ByLock, и до настоящего времени адвокаты обращали внимание на способ получения информации, что преступление не может быть таким без нарушения закона, что требуются доказательства. Но десятки тысяч людей стали невинными жертвами.

В августе 2017 года в рамках чрезвычайного положения в «Официальной газете» было опубликовано два новых декрета. КНК № 693 содержит положения о десятках тысяч сотрудников, уволенных из государственных структур, закрытых медиа и ассоциаций. КНК № 694 меняет систему управления. Например, некоторые полномочия премьер-министра были переданы президенту. Поправки внесены в законы о структуре разведки и о государственных служащих. И далее: закон о воинской службе, закон об Управлении безопасности, закон о судьях и прокурорах, закон о кадровом составе Вооруженных сил Турции, закон о военных академиях, закон о государственной разведывательной службе и Национальной разведывательной организации, закон о правовом судопроизводстве, закон о торговле и закон об иностранцах и международной защите.

Отныне президент возглавит Совет по координации национальной разведки, ранее возглавляемый советником MİT. Проведение расследования в отношении советника MİT будет возможным с разрешения президента. Разведывательные действия в отношении кадрового состава министерства национальной обороны и Вооруженных сил Турции будут проводиться служащими MİT. Разведка в рамках расследования безопасности сможет проводить любые расследования внутри или вне воинских частей в отношении персонала министерства и Вооруженных сил Турции.

Оппозиция снова жестко отреагировала на эти изменения. Представитель РНП Левент Гёк отметил, что эти изменения «напоминают деспотичное правление последних лет в Османской империи», назвав их «ужасным развитием событий». Гёк также обвинил Эрдогана «в создании собственного глубинного государства». Спикер Демократической партии народов (ДПН) Осман Байдемир считает, что эти декреты «направлены на полное отстранение парламента». Байдемир подчеркнул, что нововведения представляют собой «наиболее очевидный противоправный, противозаконный декрет создаваемого режима ПСР совместно с Партией националистического движения (ПНД)».

В будущем на основании решений, принятых в рамках декретов, увольняемым с государственных должностей не будут направлены какие-либо уведомления, в их отношении будут проводиться действия на основании положений специального закона. Те, кого уволят без проведения расследования о их виновности, будут лишены званий и привилегий, эти лица не смогут снова поступить на службу туда, где они раньше работали. Уже своих званий были лишены 10 отставных бригадных генералов Командования воздушных сил, аннулированы их пенсионные удостоверения. Любое движимое и недвижимое имущество закрытых организаций и учреждений, а также их долги и права, согласно КНК, будут считаться безвозмездно переданными в Казначейство.

Все имущество и все средства, принадлежавшие конфискованным на основании декретов фирмам и лицам за последние три года были переданы в Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF). Кроме того, на основании другого декрета TMSF напрямую привязан к премьер-министру. Управление такими компаниями, как «Коза Ипек», «Истикбаль», «Беллона», «Монди», «ХЕС Кабло», «Наксан», «Кайнак Холдинг», а также сотнями и даже тысячами передовых холдингов в своих отраслях, было передано в TMSF на основании декрета, принятого за одну ночь. Имущество 965 компаний с активами в 25 миллиардов долларов растранжирено. Ценность брендов упала. Если до передачи в TMSF практически все они были прибыльными, сейчас убыточны.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

Совет Европы выразил обеспокоенность в связи с последними декретами. Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген, посоветовав создать комиссию по расследованию режима КНК в Турции, отметил: «Совет Европы анализирует происходящее. Как известно, Конституционный суд Турции не делает возражений. По этой причине мы предложили создать комиссию, чтобы люди, столкнувшиеся с нарушением законов, могли бы обратиться в юридическую инстанцию. Это было необходимым шагом, поскольку до того, как обращаться в Европейский суд по правам человека, необходимо пройти через все внутренние средства правовой защиты».

Вот какой серьезной угрозой для каждого в Турции является правительство ПСР, ни в грош не ставящее ни Конституцию, ни законы, ни Европейскую конвенцию по правам человека, ни Всеобщую декларацию прав человека Организации Объединенных Наций. Да, в принципе, никакие другие международные соглашения. За лозунг «нет диктатуре» на протяжении трех лет расплачиваются невиновные люди. Однажды нарушив закон, политики нарушают его снова. Законодательные декреты становятся очевидным свидетельством того, какие тяжкие преступления способна совершать власть.