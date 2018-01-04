Проигрыш российской молодёжной сборной американцам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею на фоне мощнейшей пиар-кампании, раскручиваемой вокруг художественного фильма «Движение вверх», — совпадение слишком очевидное, чтобы не обратить на него внимания. Особенно памятуя, что не так давно мы все вместе восторгались вдохновляющей «Легендой № 17».

СССР

Фильм о победе советского спорта, причём о победе советских баскетболистов над баскетболистами американскими — это хорошо. Правда, уже второй раз (смотри «Легенду») наши побеждают, несмотря на то, что им активно мешают советские спортивные чиновники. Российские чиновники спортсменам только помогают, но побед становится всё меньше и меньше, а скандалов вокруг спортивной сферы — всё больше.

Успех советской баскетбольной сборной на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене создатели «Движения вверх» пытаются преподать нам как результат, достигнутый стараниями одного тренера, собравшего и сплотившего особенную команду. Сам же этот результат проецируется на день сегодняшний, причём не столько даже в спортивной (здесь, как мы видим, не особенно получается), а в политической области. Мол, «никто, кроме тренера, не верил, что мы можем выиграть, даже мы сами, а он нас вытащил» — так будет и в нынешнем политическом противостоянии с США.

Цитата из к/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия Владимир Машков в роли тренера сборной СССР по баскетболу

Да, роль тренера велика, но любой тренер, будь-то тренер спортивный или «тренер» политический, работает в конкретных общественно-политических обстоятельствах. Кто или что всё-таки вдохновило наших баскетболистов на победу над американцами? Только ли тренер? Или какой-то фильм о «победном опыте прошлого» (в одной из посвященных «Движению вверх» статей увидел его сравнение с «Александром Невским» Сергея Эйзенштейна)? Или воспитанное в них с детства чувство патриотизма? Или победа их товарищей — советских хоккеистов над канадцами, состоявшаяся неделей раньше в первом же матче известной «Суперсерии»?

Всё это в фильме отодвинуто на второй план. Но факт остаётся фактом: речь идёт о времени наибольшего могущества СССР; это советский тренер тогда воспитал и сплотил советских спортсменов, а у советских людей в то время была иная по сравнению с той, что превалирует сегодня, мотивация, иная шкала ценностей, иной тип взаимоотношений…

Сегодня за редким исключением всё советское подвержено уничижительной критике. И Октябрьской революции «лучше бы не было», и страна под названием СССР была построена на преступлениях, и в обществе якобы на каждом шагу присутствовали ложь и социальное неравенство… Правда, Победа 1945 года, покорение космоса, выдающиеся наука и военная техника, освоенные природные богатства и построенные трубопроводы, балет, спорт, другие выигрышные с точки зрения практической ценности и престижности достижения — это давай сюда, этому критики Советов применение находят. Причём с удовольствием. А вот «совковость», жертвы, прочие «неудобные» вещи — за них пусть те правители отвечают.

Цитата из к/ф «Легенда №17». Реж. Николай Лебедев. 2012. Россия Тренер и игроки сборной СССР по хоккею

Не надо поэтому выдавать создателей фильмов типа «Движение вверх» или «Легенда №17» за неких чуть ли не партизан, героически действующих в условиях либерально-прозападной действительности. Всем понятно, с чьей подачи и с какими целями эти фильмы снимались. К тому же прозападные либералы — это маргинальный сегмент современного российского общества, если брать его целиком, а не в виде столичной тусовки. Снимать подобные фильмы, причём не один раз в пять лет, а как минимум пять хороших спортивных или производственных драм в год — это не геройство и даже не нечто особенное. Это обязанность и самих кинематографистов, и соответствующих госструктур. Другая обязанность — освобождать эти ленты от соседства с грязными поделками, искажающими достойное прошлое нашей страны.

Одними рассказами о «сильных тренерах» советские победы не объяснить, а новые не подготовить. Если хочется побед такого, как в эпоху СССР, а лучше и более высокого уровня, а без них России не выжить, надо возвращать главное, ради чего та система создавалась и чем она жила: социальную справедливость и политическую сплочённость, свой культурно-исторический проект.

Искать вдохновение в успехах советского спорта и, шире, — в победах СССР самого различного свойства и одновременно ставить памятники людям, которые целью своей жизни сделали разрушение советской страны, — это вне рамок моего понимания порядочности. Наверное, какой-то особенно изысканный «прагматизм».