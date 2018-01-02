Кристофер Нолан — без сомнения, ведущий режиссер современности, если подразумевать массовый кинематограф. Это подтверждает статистика. Восемь из десяти снятых им фильмов входят в число 250 лучших картин всех времен и народов (шесть— в первую сотню, включая 4-е и 14-е места), по мнению пользователей крупнейшего киносайта IMDB. В российском аналоге топового списка на сайте «Кинопоиск» лент Нолана пять, и расположены они в другой последовательности, но все в первой сотне. Ни один другой режиссер начавшегося века так не популярен и востребован.

U.S. Marine Corps Кристофер Нолан

Фильмы Нолана отличает от прочих сложная конструкция: их недостаточно просто смотреть, не прилагая усилий разума, в надежде, что в конце тебе разъяснят, что к чему. Просмотр картин превращается в своего рода работу сознания, которая вознаграждается непривычными ощущениями. Например, действие фильма «Помни» движется в обратном направлении, а сюжет «Дюнкерка» развивается одновременно в трех разных временных промежутках, значительно отличающихся друг от друга. «Начало» социолог Виктор Вахштайн назвал идеальной экранизацией теории фреймов. В «Интерстелларе» время течет для героев по-разному из-за действия черной дыры. Нолан также использует игры с пространством, усложняя и запутывая все это параллельным монтажом. Режиссер говорит, что его задача состоит в том, чтобы фильм оставался со зрителем после просмотра. Итогом такого подхода становится многократный пересмотр лент Нолана, так как за один раз практически невозможно ухватить все нюансы кинопроизведения. Из-за этого в США на предпоследний фильм режиссера — «Интерстеллар» — продавали безлимитные билеты, по которым можно было попасть на сеансы неограниченное число раз. При этом картина имела научную основу — настолько строго переданную, что ленту рекомендовали к показам на уроках физики в школе. Чуть позже соавтор сценария «Интерстеллара» по научной части Кип Торн получит Нобелевскую премию за обнаружение гравитационных волн.

Кристофер Нолан начал свой путь с любительского фильма «Преследование», который снимал пять лет за копейки. Картину заметили, и режиссеру предложили бюджет побольше. «Помни» получил более пятидесяти призов, в том числе две номинации на «Оскар» — за лучший сценарий и монтаж. При этом фильм можно считать экспериментом более в области авторского, нежели массового кинематографа, после чего Нолан больше игровое малобюджетное кино не делал. Следующий фильм — «Бессонница» — он снял с участием голливудских звезд Аль Пачино, Робина Уильямса и Хилари Суонк. Это стало единственной картиной в фильмографии Нолана, где он не участвовал в написании сценария. Сборы «Бессонницы» оказались удовлетворительными, чем режиссер доказал, что умеет снимать не только авторское, но и вполне обычное кино, для кассы. После этого Нолана привлекли к перезапуску франшизы про Бэтмена, в рамках которой он снял три фильма с 2005 по 2012 год. Режиссер переосмыслил идею кинокомикса и ввел новый канон, который позднее был многократно заимствован другими режиссерами. Главная идея бэтменианы состояла в натуралистичности действия, без какой-либо условности, свойственной комиксам. Джокер, ранее комичный персонаж, стал пугающим воплощением террора. Второй фильм про Бэтмена «Темный рыцарь» стал самым популярным кинокомиксом и собрал на момент выхода вторую по величине кассу в США, после «Титаника». Фильму пытались подражать даже авторы фильмов про Бонда — настолько он был хорош по части экшена.

Цитата из к/ф «Бессоница». Реж. Кристофер Нолан. 2002. США Беседа

В перерывах между съемками лент про «Бэтмена» Нолан создал «Престиж» (2006) и «Начало» (2010). В первой картине речь идет о соперничестве двух фокусников, которая превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. Чтобы победить, им придется перешагнуть за пределы науки и природы. «Начало» — очень сложно сконструированное кино, в котором сны сосуществуют внутри снов и теряется ощущение реальности.

Нолан — один из считаных режиссеров Голливуда, которые имеют право на окончательный монтаж своих картин. Он держит детали своих проектов в секрете и иногда просит заранее просмотревших кино журналистов не раскрывать детали сценария. Однажды он не стал указывать имя известного актера на афише, чтобы его появление в картине стало как можно более неожиданным.

Цитата из к/ф «Преследование». Реж. Кристофер Нолан. 1998. Великобритания На улице

Фильмы Нолана, помимо сложных сюжетов, сделаны на высоком техническом и трюковом уровнях. Режиссер старается использовать как можно меньше компьютерной графики, заменяя ее специальными приспособлениями. Ради этого в одной из сцен «Начала» использовалось 70 тонн воды, а в «Дюнкерке» летал самолет времен Второй мировой. Нолан — сторонник сохранения кинопленки, на которой снимает свои картины в Голливуде, перешедшем на цифру. Благодаря усилиям режиссера и его нескольким коллегам фирма Kodak, производящая кинопленку, сумела сохранить свою фабрику.

В целом можно сказать, что Нолан — это режиссер не только настоящего, но и будущего, так как его стиль, смешивающий в себе авторскую и массовую эстетики, нашел миллионы поклонников в мире, и их число постоянно прирастает.