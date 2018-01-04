Передача LXII, где в гостях Павел Кузнецов, который написал прекрасную книгу «Русское молчание» и получил за неё премию, но сам не молчит, а много и интересно рассказывает. Если вы хотите узнать, чем русская философия отличается от просто философии (или почему миром правят спецслужбы), то вам сюда. Беседа публикуется с небольшими композиционными и цензурными сокращениями, но всё равно сознание вслух — заметно…

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда