Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), по поручению высшего руководителя КНДР товарища Ким Чен Ына председатель «Комитета по делам мирного объединения Родины» опубликовал позицию руководства КНДР по поводу выступления президента Республики Корея (Южная Корея) Мун Чже Ина в отношении предложения о направлении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане команды северокорейских спортсменов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отмечается, что Чхонвадэ (Голубой дом — резиденция президента Республики Корея) официально заявил о поддержке позиции высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына об участии в Олимпийских играх и улучшении отношений между Севером и Югом, высказанной им в речи по случаю наступления Нового 2018 года. Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын, «получив доклад о том, что 2-го января президент Мун Чжэ Ин лично выразил активную поддержку и волю и дал указание приступить к практическим мерам (по согласованию вопросов участия команды КНДР в Играх), высоко и положительно оценил и приветствовал такую позицию».

Подчеркнуто, что «в нынешней обстановке направление нашей делегации на Олимпийские игры в Пхёнчхане и переговоры между властями Севера и Юга для этого являются значительным и хорошим шагом в улучшении межкорейских отношений.

Высший руководитель КНДР также отдал указ с 15 часов 3-го числа открыть канал связи в Пханмунчжоме между Севером и Югом (демаркационная линия) для организации контактов с Югом по вопросам, связанным с началом переговоров, в том числе по вопросам направления делегации КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхане».

Было заявлено, что решение вопроса улучшения межкорейских отношений в соответствии с надеждами и чаяниями всей нации полностью зависит от того, смогут ли власти Севера и Юга справиться с этой задачей. В северокорейском заявлении указывается: «Мы, поддерживая идеи высшего руководства, свидетельствующие о серьезной и преданной позиции, установим тесные связи с южнокорейской стороной и обсудим деловые вопросы, связанные с направлением нашей делегации. Мы еще раз от всей души желаем успешного открытия и проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Казалось бы, занятая Севером и Югом позиция должна радовать всех людей мира, ибо участие КНДР в Олимпиаде дает серьезный шанс на ослабление напряженности на Корейском полуострове, отодвигает угрозу войны, в том числе с применением ракетно-ядерного оружия. Но, похоже, только не американских «ястребов», для которых нужна именно напряженность, балансирование на грани войны, наращивание под предлогом «северокорейской угрозы» направленного против Китая и России своего военного присутствия в регионе. Недовольный развитием событий президент США Дональд Трамп явно в провокационных целях решил «подколоть» Ким Чен Ына, представить его миролюбивую инициативу как слабость, отступление перед угрозами и дальше ужесточать санкции, душить КНДР и ее народ экономической блокадой.

Как иначе можно оценить слова американского президента о том, что «санкции в отношении КНДР начали приносить результаты»? И его не смущает, что выдает желаемое за действительность, убеждает себя, что не желающие и дальше идти по опасному пути конфронтации северокорейцы якобы «сломались» и «запросили мира». Если Трамп и в самом деле так думает, то есть серьезные основания заподозрить его в плохой ориентации в современной международной политике.

Кстати, об этом же свидетельствует несуразное, если не сказать резче, стремление «мериться» размерами ядерных кнопок.