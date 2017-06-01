Продолжая тему импортозамещения в казахстанской интеллектуальной сфере, поднятую в статье «Фабрики мысли» Казахстана, нельзя не написать и об интеллектуалах, которые представляют данные мозговые центры в публичном поле. Назовем их условно «публичными интеллектуалами». Это люди, которые занимаются прикладными научными исследованиями, пишут статьи, доклады и книги, выступают с комментариями в СМИ, разрабатывают рекомендации для государственного управления или бизнеса. В общем, не просто ученые-исследователи, но и субъекты политики, на которую активно влияют. Часто с ними путают публицистов, общественных деятелей и политиков — просто в Казахстане гораздо удобнее зваться политологом, чем политиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Историки

Учитывая зацикленность казахстанцев на истории, усугубляемую слабым ее знанием, роль историков в публичном дискурсе страны очень велика. Более того, сейчас возник феномен «исчезающей новейшей истории»: из-за постоянного закрытия сайтов и очень небольшого количества исторических книг по этому периоду история 90-х и начала 2000-х годов в Казахстане становится менее исследованной, чем средневековая. Так что историки в Казахстане — крайне важные специалисты.

Данияр Ашимбаев — главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», специализируется на новейшей истории Казахстана, параллельно — главный знаток системы принятия решений в стране и ведущий элитолог. Сейчас работает над новой редакцией своего труда «Казахстан: история власти». Радик Темиргалиев — самый популярный в настоящее время казахстанский историк. Работал в Институте евразийской интеграции, Институте истории государства и фонде «Аспандау». Его книги уже много лет являются одними из самых продаваемых исторических книг в стране. Жаксылык Сабитов — доцент Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, PhD. Предпочитает формат статей как в рецензируемых журналах, так и в СМИ. В отличие от других историков, активно еще использует данные палеогенетики, занимался проектом ДНК-шежире (шежире — генеалогическая родословная у казахов, знание своих предков до седьмого колена — ИА REGNUM ). Султан Акимбеков — кандидат исторических наук, истории и востоковед (специализация — Афганистан). Главный редактор журнала «Центр Азии» и внештатный советник президента Казахстана. Ранее занимал должность директора ИМЭП. Недавно издал фундаментальную «Историю Казахстана». Берик Абдыгалиулы — кандидат политических наук, руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан». Занимается историей восстания 1916 года, движения «Алаш» и т.д. Научную деятельность чередовал с пребыванием на государственной службе. Мурат Лаумулин — доктор политических наук, профессор, советник-посланник в посольстве Казахстана в Белоруссии. Самый известный и продуктивный историограф Казахстана. Из последних работ можно отметить четырехтомник «История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике», который должен стать настольной книгой любого, кто занимается историей Казахстана и региона.

Экономисты

При том, что ежегодно вузы Казахстана выпускают тысячи экономистов, специалистов, которые постоянно бы высказывали свое мнение об экономике страны, крайне мало. В основном в СМИ ранее это делали политологи. Почему так получалось? Дело в том, что власти весьма болезненно относились к критике их экономической политики. А одному из самых маститых экономистов страны Канату Берентаеву пытались даже устроить инфоблокаду в СМИ. Но года два назад с подачи Национальной палаты предпринимателей появилась новая волна публичных экономистов, которые стали вести дискуссию об экономике. Однако в нижеприведенный список включены в основном те, кто высказывал свое мнение еще тогда, когда это было чревато неприятными последствиями:

Рахман Алшанов — доктор экономических наук, профессор, ректор университета «Туран», депутат маслихата (местный представительный орган — ИА REGNUM ) города Алма-Аты, председатель Общественного совета города Алма-Аты, президент Ассоциации вузов Казахстана. Шамиль Дауранов — независимый экономист, ранее длительное время занимал различные посты на государственной службе и в бизнесе. Айдархан Кусаинов — экономист, советник председателя Национального банка Казахстана. Интересно, что многие идеи из его книги «Экономика Казахстана: мифы и реальность» начали сейчас реализовываться государством. Так как он — экономист-практик, довольно часто его мысли идут вразрез как с теориями, так и с представлениями обывателей, но всегда оказываются верными. Рахим Ошакбаев — директор центра прикладных исследований «Талап», ранее заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей и вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана. Шолпан Айтенова — соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации Zertteu Research Institute, член Национального совета заинтересованных сторон по ИПДО, Евразийского союза национальных ассоциаций по оценке, соучредитель Национальной бюджетной сети Казахстана (НБСК). Специализируется на бюджетной политике. Асель Крыкбаева — директор ОО «Центр Поддержки Правовых и Экономических Реформ», эксперт в области бюджетного анализа, мониторинга и оценки программ и проектов, автор публикаций по теме бюджета. Вячеслав Додонов — доктор экономических наук. Магбат Спанов — доктор экономических наук, профессор. Олег Егоров — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики министерства образования и науки Казахстана (МОН РК). Сергей Смирнов — экономист, специализируется на нефтегазовом комплексе и рынке нефтепродуктов. Сергей Домнин — главный редактор делового журнала «Эксперт Казахстан». Ерлан Смайлов — руководитель аналитической группы «КИПР», исполнительный директор «Казахстанской Ассоциации ФинТех». Олжас Худайбергенов — экономист, старший партнер CSI, работал на разных должностях в государственном секторе и в бизнесе, специализация — финансы и макроэкономика. Дармен Садвокасов — старший партнер CSI, PhD, специализация — нефтегазовый сектор, макроэкономика.

Политологи

Политологи — самая известная в Казахстане часть сообщества публичных интеллектуалов и самая размытая, так как тематика их исследований весьма широка. Отметим, что по сравнению с Россией в стране существует большая проблема с политическими технологами — они не востребованы из-за малой конкурентности выборов и сокращения количества политических партий.

Ерлан Карин — кандидат политических наук, председатель правления АО «РТРК «Қазақстан», председатель совета правления Казахстанской ассоциации политических наук, председатель Казахстанского Совета по международным отношениям, специализация — национальная безопасность, терроризм, внутренняя политика. Эдуард Полетаев — руководитель Общественного фонда «мир Евразии», специализация — внутренняя политика, евразийская интеграция. Андрей Чеботарев — директор центра «Альтернатива», кандидат политических наук, специализация — политические партии, история политической мысли, внутренняя политика. Юрий Булуктаев — главный научный сотрудник КИСИ, доктор политических наук, специализация — политические партии. Мадина Нургалиева — кандидат политических наук, специализация — внутренняя политика, социальные проблемы. Мариан Абишева — руководитель службы международных научных проектов Библиотеки первого президента Казахстана — Елбасы, кандидат политических наук, специализация — внутренняя политика и национальная безопасность. Уразгали Сельтеев — ведущий эксперт ИМЭП. Максим Казначеев — независимый политолог, ранее работал в Институте политических решений, специализация — внутренняя политика, элиты. Султанбек Султангалиев — политолог, один ведущих идеологов КНПК. Сергей Акимов — заместитель директора центра «Альтернатива». Антон Морозов — кандидат политических наук, специализация — внутренняя политика, информационные и коммуникативные технологии. Леся Каратаева — главный научный сотрудник КИСИ, доктор исторических наук. Наталья Малярчук — старший советник Kesarev Consulting, специализация — система принятия решений, элиты, лоббизм. Рустам Кадыржанов — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, зав. сектором этнополитических исследований отдела политологии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. Гульнара Насимова — заведующая кафедрой политологии КазНУ имени Аль-Фараби, доктор политических наук, профессор.

Социологи

В Казахстане так сложилось, что социология стала в основном женской профессией, и ведущие социологи в стране — это в основном женщины. Перечисленные ниже специалисты в основном работают в сфере социальных и политических исследований, хотя иногда выполняют и маркетинговые исследования:

Бахытжамал Бектурганова — доктор философских наук, профессор, председатель правления Ассоциации социологов и политологов города Алма-Аты (АСиП). Зарема Шаукенова — директор КИСИ, доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Казахстана. Гульмира Илеуова — руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», кандидат социологических наук. Ботагоз Ракишева — кандидат социологических наук, директор Исследовательского института «Общественное мнение». Айман Жусупова — эксперт ИМЭП. Андрей Хан — главный эксперт АО ЦВСИ, ранее главный редактор журнала «Правила игры». Айгуль Садвокасова — председатель научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, директор Центра по изучению сферы межэтнических и межконфессиональных отношений Академии государственного управления при президенте Казахстана, доктор социологических наук. Юлия Кучинская — директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан», кандидат социологических наук. Ботагоз Туреханова — Директор департамента социологических исследований Института Евразийской интеграции. Нуриддин Султанмуратов — эксперт ИМЭП. Ботагоз Шакеева — эксперт ИМЭП. Ольга Симакова — координатор Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», кандидат социологических наук. Серик Бейсембаев — руководитель программы внутриполитических и социальных исследований ИМЭП. Салтанат Ермаханова — заведующая отделом социологических исследований Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан», кандидат социологических наук. Алуа Жолдыбалина — руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ, Ph.D. Леонид Гуревич — профессор, доктор исторических наук, президент BISAM Central Asia. Александр Рузанов — президент BRIF Research Group.

Специалисты по международным отношениям

Это самая пестрая группа, объединяющая очень разных людей, у которых практически не повторяется специализация:

Булат Султанов — доктор исторических наук, профессор, директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества при Казахстано-Немецком университете, специализация — казахстано-российские отношения. Рустам Бурнашев — кандидат философских наук, профессор Казахстано-Немецкого университета, специализация — международная безопасность, Средняя Азия. Санат Кушкумбаев — заместитель директора КИСИ, доктор политических наук, специализация — Ближний Восток. Ирина Черных — главный научный сотрудник КИСИ, доктор исторических наук, специализация — Средняя Азия. Тимур Шаймергенов — доктор политических наук, заместитель директора Библиотеки первого президента, руководитель Аналитического центра Библиотеки первого президента, специализация — международная безопасность. Светлана Кожирова — доктор политических наук, профессор, специализация — Китай, приграничное сотрудничество и международная безопасность. Мара Губайдуллина — доктор исторических наук, профессор, директор центра германских исследований КазНУ имени Аль-Фараби, специализация — ФРГ и Евросоюз. Фатима Кукеева — доктор исторических наук, профессор КазНУ имени Аль-Фараби, специализация — США. Аскар Нурша — координатор проектов по внешней политике ИМЭП, специализация — Россия. Данияр Косназаров — аналитик управления обеспечения качеством и стратегического анализа университета Нархоз. Динара Нурушева — старший научный сотрудник Paper Lab. Казбек Майгельдинов — эксперт Аналитического центра Библиотеки первого президента, специализация — Средняя Азия. Асет Ордабаев — эксперт ИМЭП. Анна Гусарова — директор Центральноазиатского института стратегических исследований (ЦАИСИ), специализация — международная безопасность, Средняя Азия. Искандер Акылбаев — исполнительный директор Казахстанского совета по международным отношениям. Карлыгаш Нугманова — ведущий эксперт АО ЦВСИ, главный редактор журнала «Сардар». Жумабек Сарабеков — эксперт ИМЭП. Анастасия Решетняк — научный сотрудник отдела внешней политики и международной безопасности, специализация — терроризм, регионоведение.

Востоковеды

Востоковедение в Казахстане связано с двумя институтами — Институтом уйгуроведения, откуда вышли китаисты, и собственно Институтом востоковедения. Надо отметить, что казахстанские китаисты являются очень сильной группой востоковедов, что связано с ролью Китая в казахстанской политике и экономике. Но в целом известных востоковедов в Казахстане немного:

Клара Хафизова — доктор исторических наук, профессор, специализация — китаеведение (особенно на истории времен династии Цин). Константин Сыроежкин — главный научный сотрудник КИСИ, доктор политических наук, профессор, специализация — китаеведение. Адиль Каукенов — генеральный директор в China Center, специализация — китаеведение. Татьяна Каукенова — заместитель генерального директора в China Center, специализация — китаеведение. Каламкас Есимова — руководитель проектов Института «Общественное мнение», представитель журнала Central Asia&Caucasus (Швеция), специализация — китаеведение. Руслан Изимов — эксперт Международной тюркской академии, специализация — китаеведение. Александр Князев — доктор исторических наук, специализация — афгановедение. Елена Руденко — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения КН МОН РК, специализация — индология.

Демографы

Демография в Казахстане мало развита — после смерти Макаша Татимова, который долгие годы был основным публичным экспертом по этой теме, новых специалистов появилось крайне мало. Однако они есть, хотя известных всего двое:

Александр Алексеенко — доктор исторических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова. Елена Садовская — кандидат философских наук, эксперт Исследовательского совета по миграции стран СНГ при Центре миграционных исследований Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Специализируется на международной миграции.

Религиоведы

Религиоведение в Казахстане — относительно новая специальность, но в реальности религии, конечно, изучали и раньше.

Анатолий Косиченко — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. Алма Султангалиева — кандидат исторических наук, советник директора ИМЭП. Асылбек Избаиров — доктор исторических наук, профессор, специализация — религиозный экстремизм. Тимур Козырев — эксперт Международной тюркской академии. Еркин Байдаров — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения КН МОН РК.

Военно-стратегические исследования

Георгий Дубовцев — главный научный сотрудник КИСИ, кандидат военных наук, ранее возглавлял АО ЦВСИ, полковник. Рафик Таиров — вице-президент АО ЦВСИ, кандидат юридических наук, полковник.

Ну и последним, 88-м по счету, можете посчитать автора данной статьи — Марата Шибутова.