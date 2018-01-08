События, случившегося на прошлой неделе, аналитики и эксперты, занимающиеся вопросом европейской интеграции, ждали с огромным интересом. Самый авторитетный и солидный британский мозговой трест, «Чатам хаус», опубликовал результаты крупнейшего исследования отношения европейцев к сложившейся интеграции на континенте и ее перспективам.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Выводы «Чатам хаус» основаны на уникальном опросе, проведенном в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года в 10 странах, и который охватывал две группы европейцев.

Во-первых, репрезентативную выборку из 10 000 рядовых граждан.

Во-вторых, и это самое интересное, глубинные интервью с более чем 1800 представителями европейских «элит»: политиками, владельцами и яркими фигурами мира СМИ, бизнеса и гражданского общества на местном, региональном, национальном и европейском уровнях.

Отчет показал глубокие расколы не только между этими двумя группами, но внутри и общества, и элит по ключевым вопросам европейского проекта — идентичности, соотношения национального и общеевропейского уровней в принятии решения, будущего интеграционных процессов на континенте.

Это стало для многих аналитиков довольно неожиданным.

Примитивная картина раскола между элитами, довольными евроинтеграцией, и обывателями, считающими, что евроинтеграция неэффективна и мало что им дала, не просто дала трещину — рассыпалась на осколки. А ведь именно это — противостояние «современной», «образованной» части общества, горой стоящей за евроединство, и «примитивного», «низкоинтеллектуального» обывателя — было главной мифологией, которую насаждали бюрократические Брюссель и Страсбург.

Вы за хороших ребят в белых плащах и белых шляпах или за плохих ребят в черных плащах и черных шляпах? Ответ очевиден.

Да, исследование показало, что раскол между элитами и обывателем существует — но он оказался гораздо глубже, чем предполагали эксперты и аналитики.

Так, только 34% населения считает, что они выиграли от ЕС, по сравнению с 71% элиты. Это не просто переход «плюс/минус», это более чем двукратный разрыв. В социологии это рассматривается не как разница во мнениях, а как противостояние мнений.

Такой раскол не лечится образовательными, разъяснительными и агитационными проектами. Он означает расхождение в глубинных интересах между обывателем и элитами — а изменить глубинные интересы пропагандой невозможно.

Второй важный фактор, выявленный исследованием, — это раскол уже внутри рядового населения по вопросам европейской идентичности. Проще говоря, насколько им важнее, что они итальянцы, немцы или голландцы — или им все же важнее, что они общеевропейцы.

Европейскую идентичность в качестве главного достижения ЕС назвали только 3% населения, а, для сравнения, возможность работать в любой стране союза достижением — почти в семь раз больше граждан.

Более глубокое исследование показывает, что этот выбор не зависит от экономического положения отвечавшего и носит глубинный, ценностный характер. А, значит, как бы хорошо не шли в будущем дела в Евросоюзе, люди не станут от этого больше чувствовать себя общеевропейцами.

В-третьих, исследование показало, что отсутствует консенсус и среди элиты по важным вопросам о направлении развития Евросоюза.

Хотя элита в подавляющем большинстве чувствует, что она выиграла от ЕС, она далека от единого мнения в своем отношении к дальнейшей интеграции. Так, 37% считают, что ЕС должен получить больше полномочий, — но почти ровно столько же, 31% считают, что ЕС должен, наоборот, вернуть полномочия государствам-членам. И еще треть предлагает «ничего не трогать, если работает…»

Большинство в элите выступает против поддержки возможного создания «Соединенных Штатов Европы» (то есть движения в сторону формирования на основе ЕС полноценного государственного механизма), хотя элиты и проявляют поддержку более глубокой интеграции еврозоны — но, опять же как показывает более детальное исследование, скорее, как защитного механизма против США и Китая, с которыми странам не справиться поодиночке.

При этом тема европейской солидарности, взаимопомощи по-прежнему пользуется поддержкой и у элит, и у населения.

Например, 77% элиты и 50% населения считают, что более богатые государства-члены должны финансово поддерживать более бедные государства-члены, тогда как только 12% элиты и 18% обывателей с этим не согласны. То есть помогать соседу нужно и правильно — но не забывать, что это именно сосед.

Исследование «Чатам хаус» показало, что процессы, идущие в Европе, куда сложнее примитивной брюссельско-лиссабонской бюрократической модели интеграции континента.

Можно также сказать, что исследование, вслед за феноменом Brexit, поставило еще одну жирную точку в тезисе о том, что эта модель евроинтеграции не способна ответить на современные вызовы. Но — и это тоже следует из исследования — стремление европейцев к объединению никуда не исчезло.

Значит, нужна новая интеграционная формула. И хорошо бы, чтобы европейские элиты выучили урок брюссельско-лиссабонской бюрократической модели и учли в этой формуле постоянную «Россия».

Без нее любая формула будет неработоспособной.

Впервые статья была опубликована 26 июня 2017 года.