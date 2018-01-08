Всего через четыре года Би-би-си, крупнейшая британская вещательная корпорация с аудиторией в 150 миллионов зрителей и слушателей, будет отмечать столетний юбилей. И никогда за столетие корпорация не делилась своими планами — даже творческими. А тем более финансовыми — ну, скажите, кому такое могло вообще в голову прийти?

Иван Шилов ИА REGNUM BBC

Но все меняется.

Во вторник, 4 июля, на своей официальной странице Би-би-си опубликовала сразу несколько стратегических документов, статус которых еще позавчера в корпорации обозначался как «строго конфиденциально» — креативный план на год и стратегию корпорации на три года.

Что же заставило боссов Би-би-си отказаться от такой уютной для них традиции скрывать, на что корпорация тратит свои деньги?

Дело в том, что деньги-то свои, но получены от британских налогоплательщиков. Причем не через бюджет, а напрямую, через особый «налог Би-би-си» в размере £147 в год, взимаемый «со всех видов устройств, способных вести прямую видеотрансляцию». Да-да — вы правильно прочитали: в том числе сегодня и мобильные телефоны. И если раньше дома был один телевизор — то теперь телевизор и три-четыре смартфона…

Только бы этот материал не увидели депутаты российского парламента!

В результате доходы Би-би-си — даже с учетом сделанных за десять лет законодательных ужатий и сокращений налогооблагаемой базы — составляют около $5,5 млрд.

И каждый фунт этих доходов получен лично от кого-то из британцев. Не из аморфного облака бюджета, а лично, прямым перечислением налога. А они, эти занудные британцы, крайне внимательно относятся к тому, как тратятся их деньги.

Так что первый и пока единственный годовой план Би-би-си — это в большей степени отражение претензий британского общества к национальному вещателю, выраженное в цифрах будущих инвестиций в слабые места.

И этим он особенно интересен.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Центральных тем плана, вызвавших главный интерес аналитиков массмедиа, две.

Первая тема — борьба с «фейковыми новостями».

Нет, разумеется, Би-би-си не снизошла до того, чтобы признать, что сама промышляет этим не слишком почетным ремеслом — хотя ловили их на вранье на самом высоком политическом уровне, в том числе в самой Британии.

В феврале 2017 года Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании, в эфире программы на Би-би-си обвинил телеканал в распространении фейковых новостей. Поводом послужили вопросы ведущего о политическом будущем Корбина, основанные на слухах и домыслах.

Двумя годами ранее группа депутатов британского парламента обвинила вещательную корпорацию в «некорректном освещении вопросов, связанных с Европейским союзом».

В сентябре 2014 года у штаб-квартиры телеканала в Глазго собрались тысячи людей, которые обвиняли корпорацию во лжи и поддержке противников отделения. Доказанный факт: в эфир телекомпании был выпущен смонтированный сюжет, в котором журналист задаёт вопрос премьер-министру Шотландии Алексу Салмонду, а тот якобы не находит ответа. На самом же деле ответ просто вырезали.

Этот список сознательно ограничен только доказанными эпизодами и только теми из них, целью которых были политики первого ряда самой Британии.

Что же касается фальшивок в отношении других стран и их лидеров, а также гражданских активистов, журналистов, правозащитников — то рекомендую воспользоваться текущей информацией таких специальных авторитетных аналитических служб, отлавливающих вранье, как «Снопс», «Трус ор фикшн», «Пурпортал», «Менталфлоссмэгезин» или «Сниггл» ( ИА REGNUM рассказывало своим читателям о результатах их работы). Там по поводу Би-би-си — на каждую неделю по десятку-другому эпизодов.

Разумеется, руководство Би-би-си не хотело бы акцентировать внимание, что у него рыльце в пушку — поэтому в годовом плане задача стоит как «борьба с недобросовестными конкурентами, промышляющими фальшивками».

Вот что довольно пафосно об этом говорит текст документа: «…Укрепить возможности Би-би-си для проверки данных, фактов и презентаций. Проверка реальности будет расширена и будет проверять самые популярные выбросы в социальных сетях и опровергать претензии, если они признаны ложными. Работа также продолжается с Фейсбук о том, как мы можем быть наиболее эффективными при построении доверия и уменьшении влияния поддельных новостей…»

Про Фейсбук авторы документа упомянули не случайно — слабые, откровенно не соответствующие калибру корпорации позиции Би-би-си в социальных сетях давно стали предметом критики аналитиков массмедиа, и это стало второй главной темой плана.

Мороженое

Средний возраст зрителя телеканала Би-би-си-1 сегодня составил 61 год. Для Би-би-си-2 этот показатель на год выше — 62 года.

Дело не в том, что молодые люди не смотрят контент BBC. В докладе также показано, что в прошлом году вещатель в той или иной степени дотянулся своим контентом до 91% зрителей возрастной группы от 16 — до 34-летних.

Они просто не смотрят телевизор или вообще прямые трансляции — даже на современных гаджетах. Просто у них нет привычки сидеть перед экраном в выбранное не ими время.

Причина, конечно, интернет, где новые тенденции потребления контента перевернули все прежние парадигмы вещания.

В сети 59% молодых людей смотрят, читают и слушают контент Би-би-си каждую неделю, по сравнению с 52% в среднем по всем возрастным группам. Но интернет-аудитория пока не компенсирует падение охвата вещания. Люди старше 55 лет проводят 25 часов в неделю с Би-би-си; от 16 до 34 лет — всего 11 часов.

Этот разрыв всегда существовал, но он растет.

В годовом плане корпорация заявляет: «Наша цель — изобрести Би-би-си для нового поколения … это станет нашим самым главным приоритетом на следующий год…»

Признавая возросшую в 2017 году мощь социальных сетей в сфере новостей и что «живая видеотрансляция на сторонних платформах, таких как Фейсбук и Ютьюб, продолжает лидировать на рынке…», план Би-би-си утверждает, что корпорации «нужно будет предлагать наш собственный мобильный контент на наших собственных платформах… А также использование социальных платформ для охвата целевых аудиторий, в том числе женщин и молодежи, и показать им, что мы имеем отношение к их жизни…»

Цель очень амбициозная, особенно учитывая, что Би-би-си имеет огромный опыт работы на рынках, на которых она лидер, — и ни разу за столетнюю историю ей не приходилось втискиваться в чужой для нее, но уже сложившийся сектор медиабизнеса.

Впрочем, многие аналитики массмедиа считают, что именно система получения гарантированного наполнения бюджета через «налог Би-би-си» выступает главным тормозом развития и осовременивания корпорации.

Совсем недавно широкие информационные круги пошли от высказываний авторитетного аналитика, в прошлом «опорного» телеведущего BBC Джереми Паксмана, который сказал, что корпорация была вне пределов досягаемости рынка, и назвал лицензионный сбор «допотопным» и не более чем «налогом на единицу электронного оборудования».

Однако кто в какой стране добровольно отказывался от гарантированного бюджетного финансирования?

Впервые статья была опубликована 5 июля 2017 года.