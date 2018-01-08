По данным нового доклада, опубликованного на прошлой неделе одним из самых авторитетных консервативных мозговых штабов Америки фондом «Хэритадж», характер распространения экстремистского ислама в США резко изменился.

США

Сегодня основную угрозу, по мнению экспертов «Хэритадж фаундейшн», представляют собой не инфильтрованные вместе с потоком беженцев действующие участники террористических группировок, а осевшие в США религиозные фигуры, проповедующее в мечетях радикальные формы ислама.

Государство практически не рассматривает их как угрозу — ведь сами они не занимаются никакой незаконной деятельностью и даже не вербуют новобранцев-салафитов лично. Но именно американские мечети, а не проникшие в страну под видом беженцев исламисты, стали в недавнем времени основным поставщиком новобранцев из США для террористических ячеек и халифата.

Да, соглашаются аналитики «Хэритадж», проникновение террористов извне в США продолжает оставаться проблемой.

По меньшей мере 61 человек, который приехал в Соединенные Штаты как «беженец», участвовал в доказанных эпизодах террористической деятельности на территории США в период с 2002 по 2016 год.

Наиболее громкие эпизоды, всколыхнувшие всю Америку:

Сомалийский беженец Дахир Ахмед Адан 17 сентября 2016 года ранил ножом 10 покупателей в торговом центре Кроссроадс в Сент-Клауде, штат Миннесота.

Афганский беженец Ахмад Рахими ранил 29 человек в результате подрыва бомбы в районе Челси в Манхэттене 17 сентября 2016 года.

Сомалийский беженец Абдул Али Артан ранил ножом 11 сокурсников в Университете штата Огайо.

Узбекский беженец Фазлиддин Курбанов, переселенный в Бойс, штат Айдахо, был осужден в 2015 году за то, что он обучил американских мусульман технологии подрыва американских военных объектов.

Шесть членов общины сомалийских беженцев в штате Миннесота были арестованы и осуждены за попытку покинуть страну, чтобы присоединиться к ISIS (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Сомалийский беженец (имя в докладе не приводится), студент колледжа, который позже подал заявление и получил гражданство США, пытался взорвать церемонию освящения рождественской елки в штате Орегон. Был осужден и отбывает 30-летний тюремный срок.

В соответствии с нынешней системой, установленной Законом о беженцах 1980 года, американский президент устанавливает ежегодный лимит на количество беженцев, разрешенных в США.

Конгресс предоставляет финансирование.

Затем Государственный департамент заключает контракты с девятью частными агентствами по переселению, выплачивая им миллионы долларов в год, чтобы отобрать, организовать доставку и расселить беженцев в США.

То есть самый важный этап — отбор тех, кто называет себя беженцем, — происходит вне государственной системы (хотя, как отмечают аналитики, по установленным государством правилам и под контролем Государственного департамента). Аналитики «Хэритадж фаундейшн» видят в этом исключительно желание чиновников внешнеполитического ведомства иметь возможность, в случае чего, выскользнуть из-под ответственности.

С 1980 года в США прибыло более 3 миллионов беженцев. Более миллиона из них прибыли из таких стран, где преобладают мусульмане, таких как Сомали, Сирия, Ирак, Афганистан, Узбекистан и Судан. Более того, такие страны, как Бирма и Австралия ведут политику поощрения переселения своих мусульманских общин в США и другие страны Запада.

«Программа приема беженцев в США не должна использоваться в качестве предлога для защиты глобального права на миграцию…» — говорится в докладе. «Программа … должна быть реформирована, чтобы лучше продвигать интересы США».

Германия — яркий пример того, что может случиться, отмечают аналитики. По данным немецких спецслужб, в настоящее время в стране проживает 24 000 джихадистов.

В 2015 году Германия поглотила более 1 миллиона беженцев. В Германию с этим валом втекли десятки ультраконсервативных мусульман-салафитов. Эти салафиты не считаются «опасными» со стороны правительства, но они активно разжигают экстремистские настроения в среде прихожан.

Этот же процесс, с тревогой отмечают аналитики «Хэритадж фаундейшн», сейчас разворачивается в США.

Количество переходит в качество.

Мусульманская община США, еще несколько лет назад практически не знавшая салафизма, усилиями администрации Барака Обамы оказалась просто потеряна в потоке тысяч проповедников, прибывших как «беженцы» из стран Большого Ближнего Востока и Северной Африки, несших с собой радикальный, чуждый американскому мусульманству ислам.

«Нет никакого универсального «права на миграцию», …переселение не является решением проблемы… Политики США несут ответственность за обеспечение того, чтобы Соединенные Штаты принимали только то число беженцев, сколько могут безопасно для США… ассимилироваться», — говорится в докладе.

«Соединенные Штаты ввели программу приема беженцев не потому, что они обязаны переселять мигрантов, а потому, что США являются гуманной страной, а программа служит их [США] национальным интересам», — говорит один из авторов доклада Дэвид Инзеррой.

Аналитики предупреждают, что никакая проверка проверки не может объяснить «поколение 1.5» — тех молодых людей, кто прибыл в США ребенком, вырос в Америке, а затем стал радикальным исламистом во время посещения американской мечети.

С правовой точки зрения эти молодые салафиты — эмигранты первого поколения. Но весь их жизненный опыт связан только с Америкой — и в этом смысле они куда ближе ко второму поколению мигрантов.

Вот только два примера террористических атак, которые совершили молодые американцы, представители «поколения 1.5» — два из очень, очень многих.

Омар Матеен, сын афганского мигранта, убил 49 человек в ночном клубе «Пульс» в Орландо, штат Флорида, 12 июня 2016 года.

Сайед Фарук, сын пакистанских мигрантов, напал на рождественскую вечеринку в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 2015 году и убил 14 человек.

Матеен и Фарук не имели никакого жизненного опыта, кроме американского. Они не могли принести чуму терроризма извне Америки — они заразились этой чумой здесь, в мечетях Соединенных Штатов.

По оценкам аналитиков «Хэритадж фаундейшн», 85% имамов, возглавляющих американские мечети, являются иностранцами, выходцами из стран Большого Ближнего Востока и Северной Африки. Большинство из них проповедуют ненависть к Соединенным Штатам, чужой и враждебной для них стране.

Ислам в организованных формах существует в Америке уже полтора века, но американские муллы занимают менее шестой части руководящих постов в общинах.

«Мы не можем просто приютить восьмилетнего ребенка, а потом просто наблюдать, станет ли он террористом, когда ему исполнится 18 или 28 лет. … Мы, как страна, должны переосмыслить то, как мы ассимилируем беженцев и иммигрантов», — сказал на презентации доклада Джон Купер, один из руководителей «Хэритадж фаундейшн».

Впервые статья была опубликована 9 июля 2017 года.