



Ohi-s.com Реновация: самый лучший протез требует беззубого рта

Жилой фонд Москвы, как и всех других российских городов, нуждается в радикальном обновлении.

Объем проблем настолько колоссален, что даже канцелярит, этот язык чиновников и их документов, вынужден был революционировать понятие «обновление» и «возвысить» до насыщенного смыслами и символами термина «реновация».

Вышла бы московская власть к людям, например, в форме письма, наподобие тех, с которыми С. Собянин периодически обращался к отдельным категориям жителей столицы, рассказала о ситуации, идеях и намерениях, глядишь, в этом понятии — реновация — проглянулась бы человеческая душа и заодно — проявилась не мнимая государственность.

Абсолютно убежден, что москвичи не только откликнулись бы, поддержали бы, но и включились самым активным образом в этот проект.

И — удешевили бы его. Несогласие ведет к удорожанию, что и произошло.

И — разделили бы всю полноту ответственности с мэром. Тем более, что в собственности города находится только 15 процентов жилых строений. А у 85 процентов — другой собственник.

Это москвичи.

Принять их в соавторы, и обновление жилого фонда столицы стало бы не реновационной программой власти, а народной программой и общемосковским делом.

Тем, чего так не хватает в людской, общественной и государственной жизни, и что было в нашей недавней истории.

Но победила властная диагональ и аппаратная логика.

Для ускорения процесса группа московских депутатов Госдумы внесла законопроект. Нижняя палата приняла его концепцию.

Заммэра по градостроительной политике и строительству М. Хуснуллин объяснил поспешность принятия законопроекта о реновации в первом чтении тем, что, если бы его сначала обсудили, на это ушло бы «пару лет». А время — не ждет.

О, как! Ввязаться в бой, а там посмотрим.

Наполеон ввязался…

Ежегодно, всего шесть или даже семь раз, С. Собянин выступал с отчетом мэра в Мосгордуме, но ни разу не сообщал о своей острой тревоге в связи с состоянием жилого фонда.

Когда в проект бюджета города на 2017 год одна из депутатских фракций внесла поправку о выделении 30 миллиардов рублей на снос ветхого и аварийного жилья, Мосгордума проголосовала против.

Власть просчиталась. Капитально.

В связи с экстренным внесением думскими старожилами законопроекта Москву охватила реновационная лихорадка.

И власть пошла на попятную.

Из всего этого надо делать выводы, чтобы не сгубить важное дело.

Понятно, стартовые ошибки уже не исправишь, но перестать тиражировать их можно и нужно.

Например, сохранить начавшийся прямой диалог с жителями, без посредников.

Перестать делить москвичей на сторонников и противников реновации, а последних считать действующими по заказу.

Не масштабировать проблему, решение которой, что и так очевидно, затянется на десятилетия.

Понимать, что любой проект может схлопнуться, если — закончатся деньги, команда окажется неподходящей, цены станут неподъемными, бизнес-модели резко изменятся, клиенты окажутся своенравными, потеряются ориентиры, рассогласуются инвесторы, энтузиазм поубавится.

Или попросту — все выдохлись.

Любому стартаповцу это ясно.

Нашим соседям, по жизни и по судьбе оказавшимся в несносных пятиэтажках, надо помогать, вопреки действиям властей, разделивших город на своих и чужих.

И нам — несмотря ни на что — надо помочь власти не наделать новых ошибок. Хотя бы до ее перевыборов, время которых установлено законом.

Реновационный закон. Второе прочтение

Москва вынудила федеральную власть выполнить работу за нее. Закон переписан.

И переписывался вплоть до дня рассмотрения во втором чтении. Вопреки думскому регламенту. Государственная дума может принять в любое время любое решение, в том числе и по изменению своего решения.

Закон в случае его принятия (далее — закон) будет нормировать правоотношения, которые свяжут всех участников процесса реновации в Москве, а не ход самой реновации, как того хотели авторы законопроекта. Его новое название — «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве».

Формулировка реновации жилого фонда уточнена, но не в сторону ее конкретизации.

Под реновацией жилищного фонда в городе Москве будет пониматься совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного фонда(программой совокупности мероприятий?! — А.М.) в городе Москве и направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в городе Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий.

В этой формулировке, как посчитали в профильном комитете Думы, частично учтена (?) поправка члена Совета Федерации В. Николаева о том, что «реновация жилищного фонда — замена не подлежащего сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного строительства на высвобождаемой территории».

Почему утвержденная формула не удовлетворительна?

Потому что направленность мероприятий — понятие относительное, а у мероприятий есть только одна итоговая форма — выполнены или нет.

Разница заключается в том, что отличает дело и слово.

Непосредственный результат, как и цель может быть только у деятельности.

Законодательной деятельности. Градостроительной деятельности. Деятельности властных и общественных институтов.

И реновацию необходимо рассматривать как деятельность, целью которой является изменение к лучшему жилищных условий москвичей, со всеми вытекающими из этой цели задачами, способствующими достижению этой цели.

Тогда и с цифрами будет все ясно, поскольку за каждой из них будет виден житель столицы.

Поэтому законодательное понятие реновации — для аппаратчиков.

Главное, процесс. Функция.

Помните диалог Алисы и Чеширского Кота?

«Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.— Мне все равно… — сказала Алиса.— Тогда все равно куда и идти, — заметил Кот.— Только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.— Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот».

Далее.

В отличие от понятия реновации и в остальном федеральный законопроект, рассмотренный во втором чтении, дает более ясные ориентировки всем уровням государственной власти в Российской Федерации, а также субъектам Российской Федерации.

247 страниц текста поправок

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять 127 поправок, уместившихся на 247 страницах текста.

Государственная дума поддержала мнение ответственного комитета за 3 минуты: 413 депутатов проголосовали «за», 1 — против.

Начну не по порядку, предложенному структурой закона, а с тех сюжетов, которые имеют значение для правоотношений граждан и госорганов в процессе реновации.

Закон применил обратную силу в отношении голосования, проводимого по постановлению правительства Москвы от 2 мая: оно априори признается и законным, и обоснованным.

Закон доустановил: если ни один из собственников и нанимателей квартиры не принял участия в голосовании, то голоса этих «молчунов» распределят. Пропорционально поданным голосам, а не в одну из корзин, типа, либо за, либо против.

В проект программы реновации войдет многоэтажка, если жители двух третей ее квартир, проголосуют «за», включая, как я понимаю, и квартиры «молчунов».

Распределение многоэтажек по срокам их сноса должно быть изложено в решении правительства столицы.

Москва должна установить порядок и условия улучшения жилищных условий нуждающимся, не снижая уже установленные законодательные гарантии, а также те категории граждан, которым окажется содействие в переселении.

До дня заключения первого договора социального найма или дня заключения первого договора о переходе права собственности, но не менее чем в течение девяноста дней со дня принятия решения о реновации, может быть проведено общее собрание собственников помещений для исключения дома из процесса реновации более чем одной третью голосов.

Первый договор социального найма в отношении равнозначного жилого помещения, первый договор перехода права собственности, в том числе путем выплаты равноценного возмещения в денежной форме, могут быть заключены не ранее истечения девяноста дней со дня принятия решения о реновации дома.

Под равнозначным жилым помещением понимается жилое помещение, в котором жилплощадь и число комнат не меньше, чем в освобождаемом, а будущая общая площадь — больше. Новое жилье должно соответствовать стандартам благоустройства, иметь улучшенную отделку, находится в том же районе города. Все эти условия должны реализовываться одновременно.

После получения проекта договора, в месячный срок, по заявлению собственник вправе получить равноценное возмещение в денежной форме или равноценное жилье.

Размер равноценного возмещения определяется по правилам Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: в него включаются рыночная стоимость жилого помещения плюс цена доли в рыночной стоимости общего имущества дома, все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием (подробнее — в части 7 статьи 32 ЖК РФ).

Договор перехода права на равнозначную собственность обязателен к заключению как договор мены. Принцип мены регулирует и отношения в связи с предоставлением равноценного жилья.

К равноценному возмещению применяются законодательные нормы о купле-продаже.

Предоставление нового жилья осуществляется без доплаты, однако по заявлению возможно приобретение за свой счет и большей жилой площади, и большего числа комнат, в том числе, за счет средств материнского капитала, жилищных субсидий и социальных выплат.

Собственники освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт дома со дня утверждения программы реновации.

После истечения девяноста дней со дня получения собственником проекта договора о переходе права собственности власть города вправе начать судебную процедуру.

И есть еще одно.

Новые законодательные нормы не касаются жителей тех домов, которые официально уже признаны аварийными и подлежащим сносу или реконструкции.

Перед началом заседания Госдумы ее председатель анонсировал четыре поправки, розданные в зале.

Три из них касались концепции сегодняшней статьи, а именно следующие.

Первая. Дома высокой степени износа должны оказаться вначале плана реализации программы реновации, а дома высокой степени сохранности — позади.

Вторая. Коммуналки плодить нельзя. Жители коммунальных жилых помещений должны получить пусть по небольшой, но по отдельной квартире.

Третья. В программе реновации может оказаться только тот дом, жители которого успели принять решение о вступлении в программу до вступления федерального закона в силу. Позже — нет.

Все три поправки были приняты депутатами Государственной думы.

Продолжение следует

Впервые статья была опубликована 9 июня 2017 года.