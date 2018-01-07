В столице Монголии и в центрах аймаков (административная единица, Монголия делится на 21 аймак и столицу Улан-Батор) торжественно отметили День победы. Монголия в период Второй мировой войны являлась союзником СССР, оказывая экономическую помощь и принимая участие в борьбе против Японии.

Барамсай Лувсанхуу Памятник Сталину, Черчиллю и Рузвельту в Улан-Баторе

Празднование дня победы в Монголии начинается 6 мая, в сомоне Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ. Сомон Алтанбулак расположен на монгольско-российской государственной границе. В этом году здесь прошла традиционная церемония возложения венков к мемориалу советских воинам.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Собрания гражданских представителей Г.Бямбаа, заместитель губернатора аймака Сэлэнгэ Ж.Сайнцог, генеральный консул РФ в городе Дархан Александр Доржиев, глава Кяхтинского района Александр Буянтуев.

В столице Монголии праздник в честь Дня победы начался в 10 утра 9 мая с возложения цветов официальными лицами Монголии и послом РФ к мемориалу советских воинов на горе Зайсан толгой, а также к памятнику маршалу Советского Союза Жукову.

Барамсай Лувсанхуу Возложение цветов в Улан-Баторе

В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Генерального штаба вооруженных сил Монголии, Российского центра науки и культуры.

Барамсай Лувсанхуу Возложение цветов в Улан-Баторе

После возложения венков под государственным гимном Монголии, оркестр почетного караула Монголии исполнил композицию «День победы».

Барамсай Лувсанхуу Возложение цветов в Улан-Баторе

В День Победы, в Улан-Баторе открыли памятник «Большой тройке»: Сталину, Черчиллю и Рузвельту. Ялтинская конференция является важным историческим событием для монгольского народа.

Барамсай Лувсанхуу Церемония в сомоне Алтанбулаг

Напомним, Ялтинская конференция союзных держав проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Главы СССР, США и Великобритании обсуждали установление послевоенного мирового порядка. В ходе этой встречи большая тройка впервые признала независимость Монгольской Народной республики.

Композиционно памятник повторяет знаменитую фотографию, сделанную по окончании Ялтинской конференции 72 год назад, на которой лидеры трёх стран сидят во дворе Ливадийского дворца. Монумент уже внесен в список культурного наследия столицы Монголии.

Впервые статья была опубликована 9 мая 2017 года.