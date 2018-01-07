Нет ничего гуманистичней современной политики. Все в ней определяется духовными, человеческими качествами отдельного лица: добрый он или злой, честный или коррумпированный. Об этом мы думаем, когда идем на выборы: выполнит ли кандидат свои обещания или нет (т.е. правдивый он или лживый), победит ли в нем высокое моральное чувство или низкая корысть? Об этом же постоянно твердит наша т. н. либеральная оппозиция: ее основное требование — заменить очередного злого (очевидно, от природы) чиновника на доброго…

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Расправа

В пределе эта схема сводится к тому, что для создания идеального общества нужно просто убить всех «злых» людей и оставить всюду только «добрых». Такую идею нельзя назвать «доведением до абсурда» уже хотя бы потому, что ею многие века руководствовались как отдельные политические террористы, так и целые восстания (например, «оранжевые» перевороты, направленные против конкретного лидера государства или ограниченного круга известных публике чиновников).

Поскольку террор ни частный (вроде покушений на царей), ни элитно-международный (вроде «свержения» глав государств при поддержке части отечественной и международной элиты) своих «благих» целей никогда не достигает — и не может достичь, — у людей возникает иллюзия, будто всякий человек по природе своей зол, что «власть портит», что «жить и быть несправедливым — это одно и то же» и т. д. В общем, от «политики» у людей остается только разочарование и копящаяся бессильная злоба, рано или поздно выплескиваемая все в том же направлении.

Подобные проблемы, как и попытки поиска выхода из порочного круга всех видов «охоты на коррупционеров», стоят на повестке во всех концах сегодняшнего капиталистического мира. Доказательство тому — японская манга (комикс) «Акумэцу» («Уничтожитель зла»).

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Акумэцу

Ее главный герой, Хазама Шо, — осовремененный «народный мститель», охотящийся на преступных чиновников и бизнесменов, творящих беспредел и обогащающихся за счет простых людей, пока Япония все никак не может оправиться после «экономического пузыря» 90-х. Хазама обладает способностью «клонировать» себя, и потому оказывается практически неуязвимым для всей силовой машины, находящейся в руках «коррупционеров». Эта манга могла бы стать просто отдушиной для простых граждан и эпосом для экстремистов, но…

Но реалистичность этого комикса не ограничивается рисованной кровью и жестокостью. Хазама ставит своей целью не просто «стереть зло с лица Земли», то есть, подобно террористу, убить всех, кто ему не нравится. Он публично разоблачает схемы «коррупционеров», оказывает давление на все «здоровые» (как ему кажется) точки во власти, чтобы те проталкивали «прогрессивные» реформы… И вскоре оказывается лицом к лицу с описанной выше проблемой. Охота за отдельными «плохими» персоналиями не может спасти положение. Обществу требуются не террористы, а политики.

Критика общества, власти и даже капитализма как такового довольно часто встречается в манге и даже в аниме (логика подсказывает, что цензура на телевидении должна быть более жесткой, чем в отдельных журналах). Однако авторы Акумэцу — Йошиаки Табата и Юго Юки — явно решили нащупать грань, за которой их работу не только не возьмут в печать, но и запретят за экстремизм. Собственно сцен насилия в манге относительно немного (ключевое слово — относительно). Шокирует скорее сама ситуация публичной казни чиновников, в которых легко угадать конкретных реальных политиков со слегка измененными именами и немного карикатурной внешностью. Естественно предположить, что все разоблачения махинаций жертв Акумэцу — прямое обвинение в адрес их прообразов.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Месть

Вкупе с качественной рисовкой, динамикой, неплохим сюжетом (умудряющимся до конца сохранять интригу) и харизматичными персонажами (особенно главным героем — «террористом» и даже если закрыть глаза на нетривиальный политический посыл) — эта манга должна бы была ударить по японской власти сильнее любого политического памфлета. Впрочем, сбылось предсказание главного героя, и яркость формы оказала комиксу медвежью услугу: судя по отзывам в интернете, внимание читателей оказалось приковано к эпатажности, динамике и поворотам сюжета. В рассуждения же Хазамы никто особо не вникал. По большей части, после прочтения Акумэцу в интернете высказывают два мнения: что чиновники, конечно, гады, но что убивать людей — нехорошо.

Действительно, ждать от автора глубокого экономического анализа капитализма не стоит. Однако некоторые черты ему схватить удалось.

Главный герой встает на путь террора потому, что его клоны, живущие в разных слоях общества, оказываются способны охватить ситуацию в целом: крупный капитал в погоне за прибылью начинает пожирать всё лежащее «под ним» общество. Друг Шо умирает от экономии капиталистов на медицине, его девушка вынуждена продавать себя богатым банкирам, чтобы выплатить долги разоренного банком отца и т. п.

Интересно, что в манге показан даже процесс пожирания крупным бизнесом мелкого. Под разговоры о том, что основой государства является «средний класс», что все должны быть инициативными, становиться успешными предпринимателями, банки разоряют и загоняют поверивших им людей в долговую кабалу, например, в ответственный момент нарушая свое обещание выдать очередной кредит. При этом показан сговор банков с крупным бизнесом и двойные стандарты, когда большой компании кредит дают под гораздо более низкий процент, чем мелкому предпринимателю.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Малый бизнес

Акумэцу сталкивается с империализмом во всех его негативных проявлениях. Государство, крупный бизнес, банки и криминал срастаются в единого монстра, подавляющего и пожирающего «низшие слои» общества, мелких собственников и наемных работников. Капитал высасывает все соки из населения через госаппарат: разворовывает все фонды и бюджет, устанавливает удобные себе налоги и законы, заключает сам с собой грабительские для населения тендеры и т. п. Полиция и другие институты служат лишь для прикрытия и подавления несогласных. Показана даже близкая россиянам проблема с «распилом» на строительстве дорог — воистину, «куда бы я ни пошел, солнце — это солнце, а люди — это люди».

Естественно, что в условиях кризиса, обнищания населения, баснословного госдолга, капиталисты ни в чем себе не отказывают, живут в роскоши и устраивают вечеринки за гранью любого закона. Вообще, «высшие классы» в манге относятся к «низшим» уже как феодалы к крестьянам. Любую девушку они могут купить, любого мужчину — ограбить и довести до самоубийства. Все это капиталисты называют «устранением неэффективных членов общества» и «оптимизацией экономики». Конечно, им жалко «жертв капитализма», но что поделаешь? Это — высший экономический закон, которому все вынуждены подчиняться. Воистину, японский капитал тоже не жалеет «не вписавшихся в рынок».

Видя всю эту огромную работающую против простого человека машину, главный герой понимает, что надеяться на мирные преобразования (выучиться, пойти в политики, пробиться в правительство и т. д.) — наивно. Система построена так, что она не пропустит «лишних» людей. Поэтому он пытается «взломать» ее силой. Интересно, что его любимое оружие — топор, символ народного восстания.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Классовый интерес

Тем не менее, Хазама наступает на все грабли современной «демократии». С одной стороны, он находится в плену представления, будто все решают отдельные персоналии. Он хочет устранить «плохих», чтобы развязать руки «хорошим».

Самым «хорошим», согласно традиционному поверью, становится глава государства — японский премьер-министр Мурасе Шинтаро. Как говорится, «царь — хороший, бояре — плохие». Мурасе хочет провести реформы, якобы способные спасти положение, но ему мешают остальные «нехорошие» политики, в первую очередь — оппозиционные (!). Хазама решает убить всех этих «злодеев» ‑ и сообщает премьеру, что у того есть месяц на то, чтобы провести его меры в жизнь. Если же Мурасе окажется таким, как и все, и не воспользуется уникальным шансом, то Акумэцу придет и за ним.

В принципе, Хазама оказывается пленником своей роли «террориста». Он быстро осознает, что устранение отдельных людей ничего не решит — на их место придут другие, ничуть не лучше. Необходимо менять систему. Но задачу этого изменения он почему-то отдает в руки главы государства. Того самого государства, что служит «тупым» инструментом для капиталистов, с которыми Хазама борется. Того самого главы, которого допустила до верховного поста система, находящаяся в руках «злого» крупного бизнеса и не пропускающая «лишних» людей.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Премьер-министр

Хазама делает ставку на то, что интересы лидера, кажется, вошли в небольшое противоречие с интересами класса (ведь против него выступила весьма элитная и могущественная «оппозиция»). На то, что сам премьер — «от природы» добрый». Наконец, Шо просто угрожает ему смертью и надеется на то, что задача самосохранения возьмет верх над стремлением Мурасе к личной выгоде.

И действительно, премьер переступает через себя и как бы делает какие-то шаги к реформам. Однако делает он это «по минимуму», надеясь, что ситуация как-то разрешится. И когда угроза со стороны Акумэцу, наконец, проходит — все обещанные «реформы» тотчас же откатываются назад, уступая объединенному давлению всего капиталистического класса. В конце манги показывается, что элита все-таки «выдавливает» неугодного ей главу государства. А также делается намек на то, что Мурасе действительно хороший человек.

И в этом и состоит главный посыл манги: важны интересы господствующего класса, важно устройство этим классом всей системы «под себя», важен механизм генерации новых кадров во власти. Отдельные представители, как бы хороши или, наоборот, плохи они ни были, — ничего не решают. Невозможно просто заменить «плохих» капиталистов «хорошими»: источником проблем является сам капитализм, а не злая воля какого-нибудь чиновника или бизнесмена.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Высшее общество

Хазама приходит и к этому пониманию. Он переживает по поводу того, что его рассуждения во время «публичных казней», направленные против системы в целом, телевидением сводятся к обвинениям против конкретных «коррупционеров» (ясно, что телеканалы таким образом переводят удар с класса на разменные фигуры). Ближе к концу манги он встречается с теми из своих преследователей и знакомых из «низших классов», кто проявили себя честными людьми, просто вынужденными прислуживать крупному капиталу. Акумэцу пытается объяснить им, что он сам может лишь «слить грязную воду», расчистить путь — но он не может обеспечить ни слома системы, ни приход во власть действительно народных политиков.

Эту чисто политическую задачу Хазама и хочет возложить на своих знакомых, не запятнавших себя терроризмом. Обычные полицейские, учащиеся, врачи и т. д. — они сами должны создать новую систему, составить новую власть. За них этого не сделает ни премьер-министр, ни даже отдельный супергерой. Испробовав все возможные способы борьбы, Акумэцу пришел к тому, что единственная возможность для спасения страны — это народная самоорганизация, взятие власти самим простым народом.

К сожалению, подобно большинству читателей манги, окружавшие Хазаму персонажи оказались не готовы к такому повороту событий. Они рассуждали о том, правильно ли убивать людей или нет, очистится ли правительство или нет. Надеялись «отсидеться» на своих маленьких должностях, веря в «добрых» политиков, которые придут на смену «злым» — или впадали в отчаяние, не веря в эти басни.

Прошло время, и капитализм оправился от ударов. Экономика не выправилась, долги увеличились, власть «очистилась» от всех мешающей грабить население элементов. Акумэцу разделил судьбу всех «народных героев», но его откровения последовали за ним в могилу: «Никто не даст нам избавленья». Даже супергерой.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Армия

Впервые статья была опубликована 4 ноября 2017 года.