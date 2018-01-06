



Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Нил Ушаков, мэр Риги и любимец части политической элиты России, заявил, что Крым должен находиться в составе Украины. «Партия «Согласие» выступает за территориальную целостность Украины, а это значит, что Крым должен оставаться в составе этой страны», — так заявил Ушаков в интервью изданию на латышском языке Neatkarigas Rita Avize. А до этого, в 2014 году, Нил Ушаков в интервью изданию на русском языке Vesti. lv заявил следующее: «По факту Крым сейчас — часть России, и я не вижу, что может случиться в обозримом будущем, чтобы эта ситуация изменилась».

Что вдруг изменилось? Все просто, впереди — выборы. Нил Ушаков никогда не был политиком, который твёрдо придерживается своих взглядов, и это — общеизвестный факт. Единственное, в чем он последователен, так это в желании быть у власти. И желание это настолько велико, что в обмен на гипотетические несколько мест в правительстве Латвии Нил готов был признать «оккупацию» Латвии Советским Союзом. Не похоже, что Нил не осознаёт, что дело не только в словесном признании или непризнании слова «оккупация». Этот термин — краеугольный камень прибалтийских этнократий. Убери его — и все здание современной преступной государственности Латвии развалится. Признание же этого факта от имени ведущей партии, которая собрала в себе практически все русские голоса Латвии, означает укрепление фундамента латышской русофобской этнократии.

И вот новые чудеса политической гибкости. Нил Ушаков заявляет, что он последовательный сторонник международного права, и что недопустимо использовать армию для решения конфликтов. Но при этом Нил не удосужился возвысить свой голос против расчленения Сербии, войны правительства Украины против своего народа в Донбассе. Да и последний обстрел Сирии ракетами с кораблей ВМС США, в нарушение всех международных норм, остался не заклейменным со стороны «поборника международного права» Ушакова.

Можно быть руководителем «пророссийской партии» в Латвии и постоянно игнорировать интересы России и осуждать ее международную политику. Но нельзя быть руководителем «пророссийской партии» в Латвии и игнорировать даже на словесном уровне интересы США. Этого не простят ни кураторы Латвии из-за океана, ни местные спецслужбы. И тогда даже о гипотетическом месте в правительстве Латвии можно и не мечтать.

А Нил выкрутится. Надо просто в нужное время и в нужных местах города Москвы рассказывать, что на словах партия и лично Нил осуждают политику России, но в душе-то они настоящие сторонники «русского мира», и бизнес-проекты лично с Нилом и партией прекращать нельзя.

Впервые статья была опубликована 18 апреля 2017 года.