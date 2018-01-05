За что воевали наши деды, если сегодня победители не только земной, но и загробной жизнью живут гораздо хуже побеждённых? Чем более ухоженными будут кладбища солдат вермахта, и более заброшенными кладбища солдат Советской армии, чем наглее и демонстративнее будут разрушаться монументы с красноармейцами, тем проще будет воспитывать поколение, наподобие школьника из Нового Уренгоя, которое через 10−15 лет станет в России новой властью.

Марина Каширская ИА REGNUM Ухоженное немецкое кладбище в Крыму

Марина Каширская ИА REGNUM Там, где когда-то шли ожесточенные бои, сегодня — ухоженные могилы немецких солдат

Крымский евростандарт

Под Севастополем в районе села Гончарное расположено старое «Немецкое кладбище», на котором покоится прах почти 25 тысяч офицеров и солдат вермахта, пришедших сюда более 70 лет назад убивать, порабощать и грабить, за землёй и рабами. Некрополь находится практически в идеальном состоянии: на фоне сказочных видов горных вершин и морского побережья простилается, наверное, самая ровная дорога в Крыму, аккуратные газоны, блестящие на солнце надгробные камни.

Появилось оно не по окончании Великой Отечественной войны, а после развала Советского союза в конце девяностых. На немецкие деньги здесь перезахоронили тысячи останков гитлеровских воинов, обустроили территорию, поставили в центре двухметровый поминальный крест, мемориальные доски и огородили всё это дело большим забором с охраной.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище было создано в конце 1990-х годов

К слову, легендарный севастопольский мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» был создан только в 2008 году, а мемориал узникам самого крупного на полуострове концлагеря «Красный», в котором нацисты убили 15 тысяч советских граждан, открыли лишь после воссоединения с Россией.

Весной этого года на кладбище приезжала немецкая делегация, члены которой с сожалением заметили, что погибшие солдаты думали, что сражаются за свою страну, а на самом деле действовали в интересах политиков, которые их страной на тот момент руководили. А это, по их глубокому убеждению, далеко не одно и то же.

Марина Каширская ИА REGNUM Здесь покоятся солдаты гитлеровской армии, погибшие на полуострове с 1942 по 1944 год

Чёрные звенья

К сожалению, с уважением к советским воинам в России и за её пределами дела обстоят не столь хорошо, как на немецком погосте в Севастополе. Уже не первый год мы читаем сообщения об осквернении могил и памятников красноармейцев со всех уголков света: в Польше разбили надгробья, украли звёзды; в Грузии взорвали Мемориал воинской славы; в Мадриде на захоронениях и памятниках советских бойцов, сражавшихся в Гражданской войне, нарисовали свастики; в Вене залили краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

Тысячи бойцов Красной Армии до сих пор лежат в болотах под Ленинградом — наши поисковики разыскивают останки советских солдат, руководствуясь чувством долга по отношению к памяти защитников Родины. Останки же немецких солдат с присущей этой нации педантичностью регулярно передаются германской стороне.

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Так что же произошло? В мире сменились герои, миру меняют память с нашего молчаливого согласия? Или соучастия? Почему наше государство не в состоянии защитить память своих защитников?

Марина Каширская ИА REGNUM Всего на полуострове погибло около 60 тыс. солдат вермахта

Пару дней тому назад по улицам Риги прошли 20 тысяч человек под барабанный бой и распевание песен солдат войск Ваффен СС с факелами, крича «Мы латыши!», «Латвию латышам». Насколько это всё связано?

«Немецкие кладбища у нас также содержатся в идеальном состоянии, поскольку Германия выделяет большие средства на их содержание, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель объединенного конгресса русских общин Латвии Александр Гапоненко. — Воинские захоронения советским воинам находятся под защитой межгосударственного договора и Россия финансирует их реновацию. Хотелось бы больших сумм, но работы ведутся не так плохо. Ухаживают за могилами добровольцы. Раньше это делали школьники, теперь это строго-настрого запретили. Не те герои. Идёт сознательная трансформация памяти молодого поколения».

По его словам, в качестве героев сегодня определены бойцы латышского легиона войск Ваффен СС и «лесные братья», которые на 90% состояли из беглых нацистов. На эти цели выделяются немалые деньги из бюджета европейской страны. Практически той же цели — прославлению «коричневых» героев служат шествия нацистов 16 марта и факельные шествия 18 ноября.

«Россия смотрит на всё происходящее как на курьёз. Между тем, из российских соотечественников таким образом готовят антирусские силы, готовые воевать с Россией. По образцу Украины, где русские воюют с русскими в зоне АТО на Донбассе», — отметил Александр Гапоненко.

Марина Каширская ИА REGNUM Погибшие, покоящиеся на этом кладбище, призывают к миру, говорится на камне у входа

Не случайность, а тенденция

По словам политического обозревателя Константина Сёмина, всё это происходит потому, что Великая Отечественная война неотделима от истории Советского Союза.

Марина Каширская ИА REGNUM Свежие венки на могилах немецких солдат в Крыму

«Поскольку наша нынешняя аристократия и правящий класс всячески стремятся отмежеваться от неё, то закономерно, что отношение ко всему советскому проецируется и на историю Великой Отечественной войны. Хотя её и пытаются как-то вычленить из этого периода, вырвав красные звёзды, чтобы оставить нам безликую и безымянную Победу. Поэтому на Красной площади драпируют Мавзолей и проводятся парады с двуглавыми орлами, приуроченные к 7 ноября», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

По его мнению, в 1991 году борьба против СССР не закончилась, и в глазах наших вчерашних противников мы до сих пор остаёмся наследниками советской цивилизации, поэтому нас будут всеми силами стремиться добить.

Марина Каширская ИА REGNUM На немецкие деньги здесь перезахоронили тысячи останков гитлеровских воинов, обустроили территорию, поставили в центре двухметровый поминальный крест, мемориальные доски

«Идеальное состояние кладбищ тех, кто на самом деле был повержен в 1945 году, кладбищ, на которых лежат несостоявшиеся оккупанты и поработители нашей страны, в противовес разрухе и запустения на погостах и мемориалах советским воинам — это, в том числе, мощнейшее психологическое, пропагандистское оружие, которое очень здорово воздействует на умы подрастающего поколения. Если кто-то забыл, в начале 1990-х был очень популярен такой агитационный мем: за что воевали наши деды, если сегодня победители живут гораздо хуже побеждённых? Это всё из одной и той же оперы. Чем более ухоженными будут кладбища солдат вермахта и более заброшенными кладбища солдат Советской армии, чем более нагло и демонстративно будут разрушаться монументы с красноармейцами, тем проще будет воспитывать поколение, наподобие печально известного школьника из Нового Уренгоя. Всего через 10−15 лет люди, которые ещё могут сегодня что-то сказать в защиту Победы, сойдут со сцены, и во власть, СМИ и школы придут люди, воспитанные этим блистательным кладбищем солдат вермахта», — отметил Константин Сёмин.

Марина Каширская ИА REGNUM На фоне сказочных видов горных вершин и морского побережья простилается, наверное, самая ровная дорога в Крыму, аккуратные газоны, блестящие на солнце надгробные камни

И, самое главное, что давно пора понять нашему обществу, что это не очередной случайный сбой, не короткое замыкание в системе, а чёткая тенденция, которая была заложена в начале 1990-х и ни на минуту не прерывалась, а шла по нарастающей до сих пор.

«Я хочу напомнить, что под Екатеринбургом относительно недавно было отреставрировано и с помпой открыто кладбище павших легионеров белогвардейского чехословацкого корпуса — «героев» гражданской войны. Точно такие же мемориалы оборудованы по стране для наших итальянских, венгерских партнёров. На Бородинском поле золотом выбито: «Европа оплакала падение храбрых сынов своих на полях Бородинских, говоря о «невинных» жертвах братских стран Запада. Так что это касается не только Великой Отечественной войны, это общая тенденция, которая объясняется желанием буржуазно-олигархической клики вписаться в этот «цивилизованный мир», где хранятся их капиталы. Это прискорбно, это трагично, но это закономерно», — подчеркнул политобозреватель.

Придётся выбирать

То, что на фоне исчезновения советских артефактов в Крыму и в других регионах России мы наблюдаем ренессанс символов эпохи самодержавия, связано с попытками отечественной олигархии защитить свою маленькую вотчину от посягательств чужого капитала. По тому же поводу на Украине местная аристократия и буржуазия тяготеют к скоропадщине, петлюровщине и бандеровщине.

«Наши таким же образом тяготеют к идеям, которые проповедовал НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов, тех же бандеровцев, которые действовали на оккупированных нацистами территориях РСФСР. Кто не в курсе, рекомендую изучить, что такое НТС и узнать, что до сих пор больше пяти десятков их отделений, а также филиалов издательства «Посев» работают на территории нашей страны. Фактически весь курс современной истории, внедрение фигуры Солженицына в школьную программу инициирован, по сути, ими. Кстати, их эмблема мало отличается от бандеровской, на ней также красуется трезубец, потому что они действовали примерно под руководством Генриха Гимлера», — рассказал Константин Сёмин.

По его словам, несмотря на то, что современные «белые» не имеют никакой исторической связи со своими предшественниками, как нет её между сегодняшними комсомольцами и поколением Павла Корчагина, идейная связь существует и она очень сильна.

«Есть деление общества на классы, которое невозможно отменить, поэтому новые националисты — озверевшая пехота охранителей олигархии, которая всегда защищает завоевания победившего буржуазного класса, всегда будут числить себя под Колчаками и Врангелями, Шкуро и Красновыми, под Власовым. Точно также живы красные идеи и их невозможно вытравить. Это противостояние двух непримиримых начал, которое нельзя обнулить, поэтому каждому придётся выбирать чью-либо сторону. Одна из них — фашизм, то есть — крайне реакционная форма капитализма. Именно её мы у себя сейчас постепенно выращиваем. Чем более бешеной и кровожадной она становится, тем больше шансов у нас увидеть воскресших и восставших предателей Красновых и Власовых. При таком положении дел они снова будут востребованы», — подчеркнул Константин Сёмин.

Впервые статья была опубликована 20 ноября 2017 года.