Руины зданий и угольные стволы, где работают около 1000 человек, — так сегодня выглядит первая в Монголии, некогда самая крупная шахта страны — Налайх. Здесь добывают каменный уголь.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг ИА REGNUM Руины зданий, принадлежавших угольной шахте

Шахта названа по имени города, в котором находится. Когда-то он был расположен в 40 км от столицы, сейчас же является одним из районов Улан-Батора.

Первыми добычу угля здесь начали местные китайцы в 1912 году. С 1915 года под руководством русских специалистов в Налайхе начала работать шахта. Официально же история государственного предприятия Налайх началась с 25 декабря 1922 года. До 1995 года в этой шахте добывали около 30 млн тонн каменного угля.

После прекращения советского субсидирования в 90-х годах шахта по добыче каменного угля закрылась. К 1995 году работа здесь была полностью остановлена. На улице оказались более 3000 человек.

Бывшие шахтеры, которые остались без работы и денег, начали добывать уголь ручным методом. Появились постоянные клиенты — жители так называемых юрточных районов столицы, которые отапливают свои традиционные жилища углем.

Сейчас при полном отсутствии контроля со стороны властей в районе Налайх функционируют более 100 стволов шахт, где работают около 1000 человек.

Это место по праву может называться самым опасным в Монголии: за 22 года после официального закрытия шахты при добыче здесь погибли как минимум 240 человек, еще 735 горняков пострадали. То есть в среднем за год в шахте Налайх погибают 10 человек. Это в основном молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг ИА REGNUM Один из стволов в Налайхе. Здесь работает бригада из семи человек

Рабочие спускаются в забой без респираторов и шахтных самоспасателей с кислородом, перед началом работы им не зачитывают инструкции по технике безопасности. Хотя один неосторожный шаг может стоить им жизни. Для добычи контейнера каменного угля шахтеры ползут несколько сотен метров через узкий и темный коридор с ненадежными креплениями. Причиной гибели людей чаще всего становится сползание горной массы и нехватка кислорода.

Но, как говорит один из работающих здесь горняков Батжаргал Нэргүй, это «не совсем уж опасная работа». Он вместе с восемью друзьями подпольно работает в шахте два года.

«Зимой здесь мало работающих. Выбираем уголь из старых стволов, потом начинаем рыть новую яму», — рассказывает Батжаргал Нэргүй, в прошлом — сотрудник государственного предприятия «Налайх».

Один контейнер угля весом около 500—600 кг на месте добычи стоит 50 тысяч тугриков (около 1200 рублей). Половину этих денег получают уже появившиеся у бесхозных стволов владельцы, остальная сумма распределяется между горняками.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг ИА REGNUM Люди с мини-грузовиком ждут возвращения шахтеров

17 ноября министр горной промышленности Долгорсурэн Сумъяабазар вместе с представителями Собрания гражданских представителей столицы побывал с рабочей поездкой в районе Налайх. За день до его прибытия в шахте на глубине 135 метров произошло очередное ЧП: погибли два человека.

«Нет ничего важнее человеческой жизни. Государство обязано защитить своих граждан. Поэтому мы будем отделять производственную зону от населенного пункта», — заявил министр Долгорсурэн Сумъяабазар.

По поручению министра была создана рабочая группа, которая займется решением вопроса о дальнейшей судьбе шахты.

Общественность в целом к идее отнеслась положительно: если контроль над шахтой будет ужесточен, молодые люди не будут гибнуть ради копеечной прибыли.

Но горняки, которые занимаются добычей угля в Налайхе, восприняли эту новость плохо.

«Как мы будем жить. Для таких, как я — людей среднего возраста без образования — не найдется других рабочих мест. А нам надо кормить семью. Если закроется шахта, нам некуда будет идти», — говорит Батжаргал Нэргүй.

С октября по май в шахте Налайх работают в среднем около 2000 горняков, добывающих уголь вручную. Они покрывают около 70% потребности в угле юрточных районов столицы, тех самых, где живут малообеспеченные семьи. По приблизительным подсчетам, в год на их нужды требуется примерно миллион тонн угля.

В столице Монголии проживают 1,3 млн человек. Около 67% населения столицы — именно в юрточных районах. Для отопления одной юрты нужно 10—50 кг угля в день.

По данным ВОЗ, столица Монголии, некогда славившейся своим чистым небом, из-за густого угольного смога вошла в мировой список городов с самым большим загрязнением воздуха.

Уголь из шахты Налайх, известный высокой теплотворной способностью, упаковывают в мешки по 30 кг и продают по 3500 тугриков (около 84 рублей).

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг ИА REGNUM Уличные продавцы угля

Уголь является самым важным экспортным продуктом Монголии. В 2016 году угольный экспорт резко вырос, достигнув 25,8 млн тонн — это на 78% больше по сравнению с 2015 годом.

Правительство планирует улучшать разработку на крупных угольных месторождениях, таких как «Тавантолгой», с запасом более шести млрд тонн угля, и довести объем экспорта до 83 млн тонн угля к 2028 году.

Но уголь Налайха, глубокого залегания, практически не привлекает внимания ни международных инвесторов, ни руководства страны. Лишь мелкие компании и отдельные бригады из горняков, работающие в особо опасных для жизни условиях, продолжают добывать уголь на шахте Налайх.

Впервые статья была опубликована 21 ноября 2017 года.