Народное восстание в Иране стало очередной непредвиденной неожиданностью для всех разведок мира. Даже в израильских компетентных кругах осознававшие скорую обреченность иранского режима не были осязаемым большинством.

Тегеран

Сообщество политологов, так сказать, эти события и вовсе застали врасплох. В России многие поспешили поддержать режим аятолл и обвинили Вашингтон в провоцировании «цветной революции» в Иране. И никто не лишает лжемыслов трибуны для разглашения высосанных из новогодних бутылок небылиц.

На улицы вышли на этот раз тысячи людей в провинциальных городах. Имеющие опыт противостояния жители Тегерана пока проявляют сдержанность, но студенты уже действуют. Важно напомнить, что все началось с протестов во втором по численности, но удручающе бедном городе Мешхеде, в минувший четверг 28 декабря. Люди протестовали против невыносимых условий жизни. Волна быстро перебросилась на Исфахан, на ультраортодоксальный город Кум, а потом — словно огонь по сухому полю. Волна протестов охватила уже 1200 городов и сел.

Мы не можем точно предсказать, чем именно увенчается нынешнее восстание. Но мы уже знаем, что нынешний режим в Иране закончил свой срок царствования. Разумеется, нельзя исключить жестокие и действенные на ограниченный срок меры подавления. Но тысячи убитых будут зовом для жителей Ирана выйти и отомстить. И если сейчас они действуют спонтанно и незапрограмированно, то новая волна протестов (в случае подавления нынешней) будет уже подготовлена заранее профессионально.

Дед и внук

Я писал неоднократно о неизбывности падения этого режима. Население Ирана сегодня — едва ли не самое светское на Ближнем Востоке. Средняя иранская семья существенно не дотягивает до двух детей. Мало кто знает, что персы составляют уже менее половины населения, хоть и остаются пока крупнейшей этнической группой. Отношение к нынешней власти азербайджанцев и курдов известно. Пока что в этой среде наблюдается относительная пассивность, но в любой момент она может перерасти в массовую революционность.

Как это ни парадоксально, но именно за последние пару десятков лет иранская молодежь получила доступ к образованию. В стране появилось большое количество молодых инженеров, не имеющих никакой перспективы трудоустройства. Иран остается страной, целиком и полностью зависящей от экспорта нефти и газа. Собственная промышленность отличается отсталостью. Достаточно сказать, что при приблизительно одинаковом населении, ВВП Турции в два раза больше иранского. Все это тоже объясняет, почему люди решили положить конец режиму.

Таким образом, усталость от жестких регулировок со стороны шиитских клерикалов вкупе с беспросветной бедностью заставили людей подумать об акциях протеста. Постоянно всплывающие факты коррупции и растрата государственных средств на режим Асада в Сирии, а также — на поощрение террора Хезболлы и Хамаса, — все это довело людей до ярости.

Посудите сами. Движение Хамас (филиал запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане») прямо участвовало в боях против сил Асада и его иранских союзников. Невзирая на это, Тегеран переводит им сейчас сто миллионов долларов на террор в Газе.

Добавочной причиной ярости являюся повторяющиеся заявления иранских лидеров о том, что за восстанием стоят «враги Ирана». Сами участники событий прекрасно знают, насколько лживы эти утверждения. Никакая не цветная революция, а вполне ожидаемый выплеск лавы народного гнева.

Как мы видим в эти дни, все выступления носят спонтанный характер. Все свидетельствуют об отсутствии организующей структуры. Хрестомайтиный пример народного восстания.

Тем не менее, заморский фактор становится все более существенным день ото дня. Американские спецслужбы близко сотрудничают с представителями многомиллионной армии эмигрантов из Ирана. Вместе с Израилем американцы могут также способствовать активизации курдов. Но главное — атмосфера поддержки повстанцев. Чтобы каждому гражданину Ирана представлялось, что весь мир смотрит на него с надеждой. Это ощущение куда важнее любого оружия и любого вливания денег.

В этом контексте можно предположить, что в России тоже начнут думать о том, кто может ей стать в Иране союзником после смены режима. Помнится, что шах был весьма благосклонен к СССР. Куда более расположен был он к Москве, чем те, кто его сверг.

Иран

Сообщают, что уже более миллиона людей участвуют в восстании. В 2009 году в Тегеране было более значительное бурление. На этот раз провинция выступила ведущей силой. Западные спецслужбы и сама власть аятолл могли ожидать в любой час волнений в Тегеране, но не думали, что иранский залп Авроры прогремит вдали от столицы. Если девять лет назад на улицы вышли сторонники кандидата в президенты Мусави, получившего большинство голосов в Тегеране даже согласно официальному подсчету, и требования демонстрантов ограничивались признанием фальсификации результатов выборов, то в эти дни граждане Ирана решили сокрушить саму систему. Не исправление результатов выборов, а свержение самой шиитской тирании.

Девять лет назад президент США Обама отказал демонстрантам в поддержке. (Кстати, свержение шаха и приход аятолл стали возможны именно вследствие открытой поддержки «перемен» со стороны тогдашнего президента Джимми Картера. Нынешние умники-политологи могли бы назвать хомейнистскую революцию американским проектом…) Дональд Трамп уже дал понять, что не повторит ошибки своего предшественника. Покамест он осторожен, но полон решимости.

Будем и мы осторожны в прогнозах. Одно уже несомненно: Иран уже никогда не будет таким, как всего неделю назад.