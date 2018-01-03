Последнюю неделю воспылал с новой силой старый огонь первобытной ненависти к Израилю. Вернее, сперва хотели придумать повод для охуления Трампа, дескать, какие волнения он спровоцировал… Но со скоростью света перешли на враждебничанье по отношению к Израилю.

Эжен Делакруа. Добрый самаритянин. 1852

Для точности подчеркнем, что реакция Кремля на признание президентом США Иерусалима была достаточно сдержанной, в созвучном сходстве с общеевропейским хором. А вот солировавшие политики и телепроповедники впали в злобное неистовство. Обсуждения новостей на государственных телеканалах (телешоу типа «Окна-2») включали призывы к уничтожению Израиля. Более того, позиция сторонников страны библейских откровений была заглушена вокорень. Первый канал российского телевидения, а также «Звезда» записали интервью со мной, но в эфир не выпустили. Получается, гнуснейшие оскорбления в адрес Израиля, призывы к его уничтожению и постыдная ложь при подаче новостей — это приемлемо и «адекватно», а взгляд на проблему Иерусалима из Иерусалима оказался отцеженным цензурой.

И тут возникает вопрос. Как должно было России реагировать на признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля? Будем исходить токмо из сиюминутных интересов, не касаясь духовных корней и исторических законов. Попытаемся взглянуть на кутерьму и гам вокруг Иерусалима глазами кремлевского выгодника высокого ранга, искренне пекущегося о стране.

Будь я на месте президента России или его советником по внешней политике, то обратил бы внимание на полуторамиллионную русскоязычную братию в Израиле. Среди них немало граждан РФ. Сам Израиль сегодня занимает шестое (а может, и третье) место по военной мощи. Еще в 1988 году в журнале американских ВВС писали о четырехстах ядерных боеголовках Израиля.

Это не только военная держава. Израиль прочно держится на втором месте в мире по инновациям в хайтеке. Израильская экономика — третья в мире по стабильности. О сельском хозяйстве и медицине в нашей стране знают во всём мире. Даже арабские страны используют наши инновации в сфере агрономии. А если кто из их властителей занемогает, то направляется на лечение к нам или в США, где их тоже нередко врачуют еврейские лекари.

Так зачем России огаживать отношения с Израилем сегодня? Два года военной координации в Сирии привели к обоюдоблаготворным последствиям. Помимо немедленной пользы, когда каждая сторона действовала в заданном ею направлении, но не в ущерб другой, выработалась система взаимного доверия, которая могла бы обрести стратегическую значимость.

У Стены Плача

Израиль является единственной страной западного блока, которая не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям. Знаменательно, что пик антиизраильского накала в России совпал с важнейшим заявлением директора департамента Евразии в МИДе Израиля Алекса Бен-Цви о том, что Израиль соблюдает нейтралитет в вопросе Крыма. О том, как у нас отнеслись к героизации нацизма на Украине, может свидетельствовать письмо 62 депутатов Кнессета (из 120), отправленное незадолго до Майдана в Европарламент, в котором они обстоятельно описали проявления неонацизма на Украине и призвали к оказанию воздействия на Киев.

Стоит добавить, что Израиль никак не вовлечен в «цветные» забавы внутри России и в соседних с ней странах. Так зачем российским государственным СМИ активно поощрять арабские беспорядки в Израиле?

Давайте разберемся. Президент США признал Иерусалим столицей Израиля. Простите, пожалуйста, а России какое дело? Я вас серьезно спрашиваю: почему Россия должна активно противиться тому, что США признают столицу Израиля столицей Израиля? Пусть Москва не согласна с тем, что столица Израиля является столицей Израиля, или согласна только со столицей в западной части города. Большая часть стран Евросоюза тоже не согласна, но кому выгодно это активное российское вмешательство?

Будь я вашим президентом или его советником, я бы задался вопросом: что идёт на пользу России? И какую выгоду Россия получит от антиизраильской кампании и от подстрекательства к арабскому мятежу внутри Израиля?

Предположим, что напряженные отношения с США требуют, прежде всего, антиамериканской проявленности по любому вопросу, как это видят кремлёвские силовики. Но стоит задуматься о смысле нынешней пропагандистской шумихи против Израиля. Зачем России вовсе обсуждать это? У Москвы есть свои представления. Она признает только Западный Иерусалим частью Израиля. Вот и объявили бы, что такова позиция Москвы, если кто-то спросил. И всё. Зачем силой толкать Израиль в стан тех, кто на самом деле подрывают российские интересы во всем мире?

И логика тут проста. Если российские политики и каналы международного вещания открыто разжигают арабские протесты внутри Израиля, то почему бы Израилю не попробовать ответить взаимностью? И что на этом выгадает Москва?

Я не пишу здесь о правилах порядочности, справедливости и добра. Вспоминая Галича: «Голос добра и чести в разумный наш век бесплоден». Но вопрошаю еще раз. Вы же знаете факты: Иерусалим был столицей Израиля со времен Царя Давида. Начиная с 1948 года Иерусалим снова является столицей еврейского государства. Там расположены основные государственные учреждения, включая Кнессет. Трамп признал факты фактами. Я понимаю обиду на него и желание дать сдачи. Но чем вам Израиль не угодил? (Конечно, это риторический вопрос. Я знаю ответ на него — тема для эссе). Вы уже как-то помогали арабскому миру. Вы уже оказывали помощь тем, кто хотел уничтожить Израиль. С начала шестидесятых до конца восьмидесятых вы вложили в арабский мир пару сотен миллиардов долларов, по самым скромным подсчетам. И что вы выиграли? Да вы на этом проиграли СССР. Были бы эти двести миллиардов в вашей казне в конце восьмидесятых, то жили в прежних границах даже после смены строя. Американцы помогали Израилю куда скромнее, но какую выгоду они извлекли! Не подумайте, что мы просим вас о помощи. Но почему бы не учиться на собственных ошибках в прошлом?

Очнитесь! Вы помогали тем, кто в наше время совершает 98% терактов в мире. Какую пользу человечеству приносят ваши бывшие клиенты? И сравните это с тем светом, который несет миру Израиль во всех известных вам областях.

Иерусалим

Если руководствоваться примитивным прагматизмом и только, то Россия сейчас никак не может демонстрировать воодушевленное дружелюбие к Израилю. Более двадцати процентов жителей России сегодня (включая нелегалов) — это мусульмане. Есть среди них активное меньшинство, способное влиять на политику Москвы в антиизраильском направлении. Вместе с тем никто не принуждал политиков и телепроповедников вместе с международными телевещателями нападать и подстрекать с такой ретивостью. Можно было бы просто высказать свою позицию и пройти мимо. (Кстати, вы жалуетесь на враждебность западных СМИ. Но вы же понимаете, что у них немыслимо было бы призвать к уничтожению России в рамках дискуссии политологов. А у вас призывы к уничтожению Израиля вполне приемлемы и не порицаемы).

После всего выше написанного можно почти всё это перечеркнуть. Ибо если завтра поступит команда сверху, все эти ражие умолкнут. Впрочем, не надо перечеркивать. Полезно знать, что думают о тебе в решающий момент твои партнеры. И бывшие соотечественники.

Кстати, про «фейк ньюз». Ваши журналисты сообщали о массовых протестах в Израиле и о трех убитых палестинцах. В те же дни десятки людей погибли в Сирии, Ираке и Афганистане. О них ни слова. Кстати, о тех палестинцах. Террористы обстреляли ракетами юг Израиля и попали в детский сад. Был нанесен ответный удар. Обстрелы детских садов называются у вас акциями протеста? Беслан тоже был акцией протеста?

Иерусалим

Впервые статья была опубликована 11 декабря 2017 года.