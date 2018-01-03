Как стало известно 8 ноября, Сенат США одобрил выделение $58 миллионов в рамках оборонного бюджета США на 2018 год на научно-исследовательские работы и разработку баллистической ракеты средней дальности (БРСД) сухопутного базирования. При этом отмечается, что работы не должны проводиться в объёме, нарушающем Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), то есть проводить какие-либо испытания и налаживать производство пока не планируется (запрета на проведение исследований и проектирования договором не предусмотрено). Согласно американскому законопроекту, проводимые работы являются ответом на нарушение Россией Договора о ликвидации РСМД. На самом деле ситуация является намного более сложной, а выделение денег на разработку ракет средней дальности приблизит договор к разрушению так близко, как никогда. Разберёмся, кто же всё-таки нарушает Договор о ликвидации РСМД и к чему может привести выход США и России из одного из важнейших двухсторонних соглашений. Символично, что такая эскалация случилась накануне тридцатилетнего юбилея договора, усилившего ядерное сдерживание и демилитаризовавшего Европу за счёт запрета на все ракеты наземного базирования, имеющие дальность полёта более 500 и менее 5500 км.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как США, так и Россия, имеют сложности с соблюдением устаревшего договора

Взаимные обвинения США и России в нарушении Договора о ликвидации РСМД звучат достаточно часто на протяжении последних лет. Американские военные и политические круги периодически обвиняют Россию в создании крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500. Это изделие имеет название 9M729 и, вероятно, может применяться с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Косвенно создание ракеты с таким названием подтверждено и российской стороной, однако никаких технических деталей о ней не известно. Нет и достоверной информации о развёртывании сколь-нибудь значимого количества этих ракет. При этом вполне можно представить, что российская сторона приготовилась к возможному распаду Договора о ликвидации РСМД и создала наземную модификацию крылатой ракеты морского базирования 3М-14 семейства «Калибр», с возможностью быстро развернуть серийное производство в любой момент. Если такое предположение верно, то 9M729 может с высочайшей точностью поражать цели на дальностях более 2000 км.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

Другое российское вооружение, вызывающее протесты в США — это перспективная мобильная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-26 «Рубеж». Чисто технически она не нарушает договор, так как способна поражать цели на дальности более 5500 км, однако имеется возможность применять её и на относительно небольшой дистанции — до 2000 км. Фактически ракета является универсальной, и может выполнять как функцию МБР, так и БРСД. Однако в тексте договора отмечено, что критерием суждения является максимальная дальность полёта ракеты, показанная на испытаниях. В этом смысле «Рубеж» не нарушает договора, хотя и было бы хорошо провести дополнительные переговоры и внести уточнения в текст договора для таких случаев.

Что касается претензий российской стороны к США, то здесь следует отметить развёртывание системы противоракетной обороны AegisAshore в Румынии и Польше. Проблема в том, что противоракеты SM-3 располагаются в универсальных пусковых установках (Vertical Launching System) Mk 41, а их можно использовать и для запуска крылатых ракет Tomahawk (максимальная дальность полёта 1600 км). При этом Договор о ликвидации РСМД запрещает производство пусковых установок для запрещённых категорий ракет, соответственно здесь есть прямая неувязка с договором.

Другой спорный момент — разработка и использование ракет-мишеней средней дальности для испытания американских систем противоракетной обороны. К примеру, ракета-мишень Hera имеет максимальную дальность полёта 1100 км.

Ну и самая главная слабость договора — это фактически полное совпадение определения крылатых ракет и беспилотников с большой дальностью полёта и несущих вооружение. Таких образцов на вооружении России пока не имеется (хотя работы по таким проектам активно ведутся), поэтому Москва периодически указывает США на нарушение договора в этом аспекте. Однако уже несомненно, что Россия в обозримом будущем также создаст беспилотные летательные аппараты подобного класса, а значит Договор о ликвидации РСМД требует внесения корректив в этом пункте.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

Распад договора может привести к бессмысленному расходованию бюджетов России и США

Выход одной из стран — России или США — из Договора о ликвидации РСМД однозначно приведёт к полному распаду соглашения. Здесь всё может пойти двумя сценариями — либо стороны демонстративно примут на вооружение небольшое количество крылатых ракет наземного базирования (создание и производство наземных модификации «Калибра» или Tomahawk не является сложной задачей) и на этом остановятся, либо начнётся более серьёзная гонка вооружений в этой области. Надо сказать, что у России в этой «гонке» стартовые позиции сильнее — вполне возможно восстановить производство (предварительно модернизировав) БРСД РСД-10 «Пионер». Эта мобильная система была способна доставить три ядерные боеголовки мощностью по 150 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая, на дальность до 4600 км. Такие характеристики (а сейчас они станут намного лучше) позволяли держать под прицелом все военные объекты США в Европе. А вот американская ракета Pershing II обладала намного более скромными характеристиками (одна 80-килотонная боеголовка, максимальная дальность пуска около 1800 км), и восстановление её производства имеет мало смысла — она не отвечает современным требованиям. Очевидно, что на создание ракеты, соответствующей по характеристикам РСД-10 потребуется много времени и серьёзное финансирование.

С другой стороны, США в случае подобной гонки имеют другое преимущество — российские БРСД позволяют наносить удары по территории Европы, но бесполезны против самих США, тогда как у американских военных есть шанс договориться с одной из европейских стран, входящих в НАТО, и разместить свои ракеты там, поставив под удар европейскую часть России. Подобная угроза заставит Москву отвечать ассиметрично — увеличивать количество стратегического ядерного оружия, создавать новые носители ядерного оружия, такие как боевые железнодорожные комплексы (проект «Баргузин» пока закрыт, но может быть возобновлён) или компактные МБР «Курьер», разработка которых в СССР не была завершена. Последняя может маскироваться под грузовик, перевозящий крупный груз, или же морской контейнер. Такой процесс приведёт к очевидному распаду «по цепочке» и договора СНВ 3.

РСД-10 «Пионер» — советская ядерная баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования

Подобная гонка, очевидно, не приведёт к появлению у одной из сторон возможности безнаказанно нанести превентивный удар по противнику — территория России слишком большая для уничтожения пусковых установок всех МБР (американские ракеты средней дальности смогут достать только до целей на европейской части России), а ответный удар может быть нанесён и без вмешательства руководства страны (в том случае, если оно было уничтожено быстрым ударом — подлётное время ракет средней и малой дальности намного меньше, чем у МБР) за счёт работы комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». Россия же может достать до США только с помощью МБР, а их подлётное время позволяет их выявить и успеть принять решение о нанесении ответного удара.

Всё это означает только одно — даже массовое создание и производство крылатых и баллистических ракет наземного базирования с максимальной дальностью полёта меньше 5500 км не приведёт к реальному изменению баланса сил и возможности решить разногласия военным путём. Таким образом, неконтролируемая гонка вооружений в этой области абсолютно бессмысленна и просто повлечёт за собой огромные финансовые затраты для обеих стран.

Что делать дальше?

К сожалению, продолжающаяся деградация российско-американских отношений мало способствует конструктивному диалогу в области соблюдения Договора о ликвидации РСМД. Более того, заметная часть военного истеблишмента и военных корпораций активно лоббирует выход стран из договора, что не удивительно, учитывая какие огромные средства они смогут заработать. От руководства стран требуется серьёзная воля, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и договориться по спорным вопросам, вероятно, внеся коррективы в текст договора и сделав документ отвечающим современным вызовам. Ведь очевидно, что за беспилотной авиацией будущее, а в условиях создания ракет средней дальности многими другими государствами полный запрет на те же конвенциональные (без ядерной боевой части) крылатые ракеты большой дальности наземного базирования уже не актуален.

Англоязычная версия статьи опубликована в американском консервативном издании National Interest

Впервые статья была опубликована 18 декабря 2017 года.