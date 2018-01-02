Глава Кузбасса Аман Тулеев ухудшил своё положение и в ноябрьском рейтинге влияния глав субъектов РФ (причиной тому названы продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля), и в обнародованном накануне экспертами рейтинге эффективности управления в субъектах РФ за 2017 год.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

Во втором случае ухудшившуюся динамику регионального результата, продемонстрированного Кемеровской областью (регион сместился с 21-й позиции на 29-е — 31-е место), связывают со снижением активности бессменного губернатора. И это очевидно: летом, можно сказать, вся страна следила за состоянием его пошатнувшегося здоровья. На этом фоне происходило много чего, что свидетельствовало о начавшейся борьбе за увеличение влияния в регионе и даже за губернаторское кресло.

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Это, по всей видимости, и сказалось на результатах последнего исследования, проведённого под руководством генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова и заведующего Лабораторией региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики», доктора политических наук Ростислава Туровского. За управляемость регионом Кемеровская область получила в нём 0,647 балла (год назад было 0,657), что поставило регион на 31-е место (21-й ранг был год назад).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Михайло-Архангельский храм в Новокузнецке

Далее оценки представлены исследователями по трём блокам. В политико-управленческом: общественная поддержка Амана Тулеева, эффективность отношений с федеральным центром и эффективность урегулирования внутриэлитных конфликтов, глава Кузбасса по прежнему находится в первой десятке. Но всё же Тулеев попал в красную зону с баллом 0,716 (0,753) и рангом 9 (прошлогодний результат — 8).

Социальный блок, где оценивалась ситуация в здравоохранении, образовании, ЖКХ, а также в межконфессионных и межнациональных отношениях — баллы и ранг кемеровского губернатора тоже ухудшились: 0,652 (0,689) и 42 (13) соответственно.

Единственное, что остаётся пока в зеленой зоне — так это финансово-экономический блок. Баллы и ранг за эффективность экономического управления, улучшение инвестиционного климата и эффективность бюджетной политики 0,572 (было 0,529) и 50 (33) соответственно.

В связи с полученным результатом участники клуба «Регион», заседание которого состоялось накануне в Москве, были весьма осторожны в выводах, но тем не менее отметили, что Кемеровская область — это весьма сложный регион и прежде всего потому, что преемник Тулеева так и не обозначен. И действительно, к таковым в разное время причисляли многих.

В частности, «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники извещал, что в список из 20 претендентов на должность главы Кемеровской области входят мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и даже депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Но сам Аман Тулеев, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в администрации области, не планирует увольняться, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока — до 2020 года.

Вместе с тем известно, что ранее глава Кузбасса неоднократно подчёркивал: всякий раз попытка подготовить себе преемника оканчивалась неудачей, всякий раз оказывалось — «и этот крадёт». Сейчас, говорят, самым вероятным претендентом в будущие губернаторы является первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. Кто-то полагает, что он даже по внешности чем-то напоминает молодого Амана Тулеева.

И всё же оценку преемник получит по совершено другим качествам. Не стоит также забывать, что окружение Тулеева не является запретной зоной для федерального центра: ставки, разоблачения, уголовные дела следуют одно за другим.

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А вот сам глава Кузбасса неприкосновенен.

«Тулеев — последний из могикан, человек-эпоха, глыба, матерый человечище. Тулеев воспринимается особняком, он воспринимается так лично Путиным. (…) Он на особом счету», — отмечает доктор социологических наук Константин Антонов.

Уважают главу Кузбасса и жители соседних регионов. Чего только стоят неоднократные петиции с инициативой объединить Алтайский край и Кемеровскую область и «благословить» Тулеева на царство.

«Амана Гумировича знаю лично, общались несколько раз. Это действительно уникальный человек. Он очень хорошо знает, как живется пожилым людям. К примеру, с 1 мая по 1 октября все пенсионеры в Кемеровской области могут ездить на муниципальном общественном транспорте совершенно бесплатно. В остальное время они платят за одну поездку по 4 рубля. Такого нет ни в одном другом регионе. И подобных программ у него — более десятка. По осени раздают многодетным семьям домашний скот, соцзащита мешками развозит овощи и продуктовые наборы. Не говоря уже о том, что Тулеев на свои личные деньги два храма построил», — поделилась информацией Валентина Галактионова — бывшая жительница Алтайского края, много лет проживающая в Новокузнецке.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Крёстный ход

Так что слава Амана Тулеева как защитника прав обездоленных, горняков и патриота Кузбасса, ещё не померкла. Не подвело бы здоровье — и управляемость повысится.

Впервые статья была опубликована 21 декабря 2017 года.