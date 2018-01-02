Майданным властям Украины кажется недостаточным бороться с современным тлетворным влиянием всего русского на все украинское. Битва с советским наследием, начиная с названий улиц и заканчивая заводами и атомными электростанциями, тоже не исчерпывает вопрос. В поисках полной победы приходится забираться в средневековые былины.

Виктор Васнецов. Богатыри. 1898

В конце ноября 2017 года экспертный совет при государственном комитете телевидения и радиовещания запретил продажу на территории Украины книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Богатырские русские сказки». (И не спрашивайте, почему запретом книг занимается совет по телевидению. Так у них сейчас все устроено).

Журналисты издания «Украинские новости» попросили экспертов объяснить, чем провинились богатыри. Ответ, который пришел в четверг, 21 декабря, превзошел самые смелые ожидания. Мотивировочная часть решения экспертов гласит:

«Пропаганда государства-агрессора, в частности имперских геополитических доктрин, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, главенствующей религиозной конфессии (православие) и служат идеологической основой возвращения Украины в сферу доминирования государства-агрессора».

Таким образом, майданные эксперты утверждают, что былины о подвигах Ильи Муромца, которые были сочинены где-то между 12 и 15 веками, о его служении киевскому (!) князю и о его битве с Соловьем-разбойником есть прославление Российской Федерации, русского языка и православия — и что все это непотребство прямо-таки вынуждает незащищенных украинских читателей впасть в искушение и «вернуться в сферу доминирования государства-агрессора».

Святый Илия Муромец. Русская икона конца XIX века

Истерический смех, сопровождающий оглашение каждого решения экспертного совета при государственном комитете телевидения и радиовещания, мешает отнестись к вопросу серьезно и исследовать творящееся в умах экспертов. А смешного между тем мало: книги запрещают регулярно, а бездарность, бессовестность и безмозглость экспертов никак не мешают им принимать решения.

Если же отнестись к теме всерьез, то придется констатировать, что эксперты госкомитета полностью лишены чувства времени в каком-либо его проявлении. Поскольку сегодня Россия, по единственно правильной для майдана идеологии, «является агрессором», то она являлась этим агрессором всегда. А что столица России (Руси) некоторое время (в том числе при былинной жизни Ильи Муромца) находилась в Киеве — это к делу не относится.

Точно так же России, с точки зрения майданных экспертов, на любом историческом этапе имманентно присущи те черты, которые у нее есть сегодня. Отсюда и тезис об имперских геополитических доктринах Ильи Муромца.

Столь же безграмотен и следующий тезис, об объединении народов вокруг государства-агрессора. Такое определение вполне подошло бы сегодняшним Соединенным Штатам, но оно не имеет никакого отношения к истории России. Майдану между тем не приходит в голову, что народы может объединять не «государство», да еще и чужое, а что-то другое. Но именно это они пишут в своих учебниках: «российское государство объединило вокруг себя народы», которые пытались сопротивляться, да не смогли.

Выпад по поводу «государственного языка» (Илья Муромец искушает читателей говорить именно на нем, на госязыке агрессора) выполнен в стандартной форме майданного этноцида. Выглядит это дико, ведь большинство населения Украины даже в нынешних границах, без Донбасса и Крыма, говорит и думает по-русски. Однако другого сценария в методичке не было. Майдан не помнит, что языки делятся не на государственные и негосударственные, а на родные и неродные. Эти люди сами себя (а заодно и всех остальных) заставляют говорить на неродном языке, что и вносит в ситуацию ощущаемый всеми зомбо-привкус.

Занятнее всего выглядит ремарка экспертов про то, что злокозненный Илья Муромец пропагандирует православие. Видимо, кто-то рассказал экспертам, что по одной из версий прототипом богатыря был святой Илия Печерский (чьи мощи находятся не где-нибудь, а в Киево-Печерской лавре). Вообще-то значительное большинство верующих Украины являются православными и без всякой пропаганды от Ильи Муромца. Но тут уж эксперты зарапортовались: где имперскость с агрессией, там по инерции появилось и православие.

Преподобный Илия Печерский

Зато можно полностью согласиться с последним выводом экспертов. Книги про Илью Муромца (как и вообще все книги) действительно «служат идеологической основой возвращения Украины в сферу доминирования» России.

Большой заслуги ни богатыря, ни русских книгоиздателей в этом нет. Просто майдан в силу своей топорной безмозглости решает национальный вопрос методом запретов с идиотскими формулировками. Украинской культуре эксперты никак не помогают. Если бы их целью было развитие украинской культуры, то они поддерживали бы связи с культурой русской, поэтому что она — то единственное поле, на котором может дать побег культура украинская. Как оно всегда и было.

Но такой цели не было. Цель была — запретить. Выбор, следовательно, не между русской культурой и украинской культурой, а между наличием культуры и ее отсутствием. Вместо украинской культуры вполне сойдут вышиванки, плюс русофобия, плюс второсортные псевдоголливудские поделки в виде фильмов про «героев майдана».

Какой же вывод для себя мы должны сделать из того факта, что эксперты Украины периода ее пребывания в майдане даже не пытаются прикрывать установку на борьбу со всем русским сколько-нибудь правоподобной мишурой? Вывод очень простой: хватит оправдываться за свои решения и хватит вдаваться в дискуссии о полутонах. В качестве примера — уроженец Львова Виталий Манский перед тем, как в следующий раз пытаться провести «Артдокфест» и показать там демократические фильмы про майданных нацистов, пусть для начала внесет ясность в вопрос об имперской православной пропаганде Ильи Муромца.

Впервые статья была опубликована 22 декабря 2017 года.