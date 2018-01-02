В предыдущих материалах ИА REGNUM уже рассказывалось, что советское правительство после подписания в 1960 году нового японо-американского «договора безопасности» — военного союза, позволявшего размещать войска, авиацию и флот США в любом районе или акватории Японии, заявило о невозможности реализовать достигнутые договоренности о передаче Токио после заключения мирного договора острова Шикотан и насчитывающей около 20 мелких островов, отмелей и морских камней гряды Хабомаи в условиях размещения на Японских островах нацеленных на СССР многочисленных американских военных баз и объектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Так как японское правительство под давлением США не пожелало реализовать предложенный Никитой Хрущевым «компромисс» и заявило фактически об отказе заключать мирный договор на достигнутых условиях, советское руководство сочло, что все вопросы послевоенного урегулирования уже решены и никакого территориального вопроса между двумя государствами не существует. Впоследствии на официальных переговорах, научных конференциях, «круглых столах» общественности двух стран при постановке японской стороной так называемой «территориальной проблемы» неизменно следовал ответ, что этот вопрос окончательно и бесповоротно решен. В ходу была «формула Громыко» о том, что «страна наша большая, но лишней земли нет».

Никита Хрущев

В первые годы горбачевского правления и генсек, и его министр иностранных дел Э. Шеварднадзе пользовались этой формулой, но недолго. По мере фиаско «перестройки» они стали склоняться к тому, чтобы получить за Курилы немалую финансовую и экономическую мзду. Дело дошло до настоящего торга, когда назывались конкретные суммы выкупа за Курильские острова.

При Ельцине и вовсе козыревская камарилья договаривалась до того, что агрессивный японо-американский союз якобы играет стабилизирующую роль, обеспечивает безопасность в Восточной Азии. Делалось это кроме всего прочего и для того, чтобы сдать Курилы, невзирая на то, что на них могли разместиться американские военные базы.

Sott.net Американская авиация на военной базе на Окинаве. Япония

Наращивание под предлогом «северокорейской угрозы» американского военного присутствия у границ государств, объявленных главными противниками США — России и Китая, окружение их призванными нейтрализовать ракетно-ядерное оружие возмездия системами ПРО заставило российское руководство разъяснять, что в условиях наращивания американского присутствия в Японии обсуждение вопроса о передаче Токио каких-либо российских территорий едва ли представляется возможным.

Понимают это и в Японии. Газета «Хоккайдо симбун» признает, что «размещение Японией американских противоракетных комплексов на своей территории может негативно повлиять на японо-российские переговоры. До тех пор, пока у России не исчезнут все опасения, касающиеся собственной безопасности, переговоры по заключению мирного договора развиваться не будут».

Газета далее предупреждает, что «когда в этом месяце Япония объявила о внедрении крылатых ракет, необходимых для обороны отдаленных островов, российские эксперты в один голос заявили, что ими можно наносить удары по южным Курилам. Существует возможность, что укрепление обороноспособности Японии может всколыхнуть общественное мнение, что усложнит территориальные переговоры».

Не могли в Японии не обратить внимания и на предупреждение заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова о том, что внедрение системы ПРО «Иджис Эшор» окажет негативное влияние на российско-японские переговоры. Ссылаясь на безымянный «российский дипломатический источник», «Хоккайдо симбун» пессимистично пишет, что «до тех пор, пока не исчезнут все опасения, касающиеся безопасности, переговоры по заключению мирного договора развиваться не будут».

Универсальная установка вертикального пуска (УВП) Мк41 на борту ракетного крейсера типа «Тикондерога» USS San Jacinto (CG-56) ВМС США

Вообще-то положение Японии «хуже губернаторского». С одной стороны, она не может ослушаться своего сюзерена, а потому объявляет России санкции, поддерживает украинских националистов в их войне против Донбасса, выделяет им деньги, голосует в ООН за антироссийскую резолюцию по Крыму, а с другой — стремится демонстрировать Москве и лично президенту Путину дружелюбие, готовность к экономическому сотрудничеству, дабы побуждать российское руководство продолжать переговоры по Курилам, несмотря на их бесперспективность.

Пока Японии как-то удается «усидеть на двух стульях». Но так долго продолжаться не может. Сейчас задача для Токио состоит не в борьбе за Курилы, а в том, чтобы сохранять ровные политические и экономические отношения с Россией, дабы не оказаться по другую сторону баррикады в условиях назревающей конфронтации в Северо-Восточной Азии, вплоть до военной.

Впервые статья была опубликована 22 декабря 2017 года.