



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Известный польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский предсказал в интервью Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье), что будет с Польшей и миром в 2018 году. Он напомнил, что еще в мае 2016 года обещал смену премьер-министра, что и произошло в декабре 2017 года, когда вместо Беаты Шидло правительство возглавил Матеуш Моравецкий. Общественное мнение считает, будто бы Моравецкий обречен на успех. Но не все будет так легко и так хорошо, предупреждает экстрасенс. Не будем обманывать себя, кабинет председателя Совета министров — не единственный центр принятия решений в Польше. В первую очередь новому премьеру будет мешать шумная и утомительная, хотя и теряющая свое политическое значение оппозиция. Они будут повторять снова и снова, что демократия в Польше находится под угрозой, хотя очевидно, что это неправда. В отличие от брюссельских лицемеров, которые продолжают питаться этой демагогией, Моравецкому будет непросто представлять интересы Польши на международном форуме. ЕС все больше теряет престиж. Существует множество доказательств, хотя и не столь впечатляющих, как Brexit или в отношении строительства «Северного потока-2», что страны унии разделены. В борьбе за польские интересы главу правительства Польши не будут поддерживать все польские депутаты, для некоторых из них важны партийные и собственные выгоды. Прозападные евродемократы убеждены: чем хуже в Польше — тем лучше для ЕС. «Когда важные политики Евросоюза восхваляют Польшу — это вызывает мое подозрение, — заметил Яцковский. — Когда наказывают и угрожают, я убеждаюсь в том, что мы движемся в правильном направлении. Думаю, что многие поляки реагируют аналогичным образом».

Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK Матеуш Моравецкий

Что касается мировых событий, то тут экстрасенс видит следующее. В начале 2018 года произойдет ужасная катастрофа на мировых биржах. Он предупреждает всех игроков и инвесторов, чтобы те были очень осторожны. «Когда речь заходит о международных проблемах, я хотел бы напомнить вам, что говорил положительно о роли, которую российский президент Владимир Путин будет играть в мировой политике, — подчеркнул Яцковский. — Я высоко оценил его участие в Сирии, успокоил нас тем, что мы не будем в опасности из-за его действий. И разве я не прав? Путин подавил «семена» войны на Ближнем Востоке, он ведет себя ответственно. Я не могу сказать этого об американском президенте Дональде Трампе. Перемещение столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим является очень рискованным шагом, вопреки международным нормам, ведь Иерусалим разделен, часть его занята Израилем после так называемой Шестидневной войны. Если Путин потушил один «костер» на Ближнем Востоке, то Трамп пытается разжечь другой. Как я уже сообщал в прогнозе на 2017 год, уходящий год стал последним мирным годом на планете. Я боюсь, что в 2018 году может разразиться война. Не говорю, что в Польше, где-то поблизости, может быть, в Европе. Из-за ошибочной политики приглашения беженцев Европа стала опасным регионом, полным проблем, чреватыми последствиями. Появление целых районов, вышедших из-под контроля, в том числе в Германии, Франции и Италии, террористические нападения и изнасилования, творимые беженцами — это последствия такой непродуманной политики, к которой ЕС и немецкий канцлер Ангела Меркель хотели нас подтолкнуть. Скажите спасибо правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), что у нее хватило смелости противостоять подобным идеям. В 2018 году проблемы с беженцами не исчезнут и не уменьшатся. Они несут в себе угрозу реальной войны в мире и в Европе. То, что происходит на Ближнем Востоке и массовый приток беженцев в Европу, не сулят ничего хорошего ни в ближнем, ни в отдаленном будущем».

Также издание сообщает о потенциально хорошей новости для польских болельщиков, желающих посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу-2018 — есть большой шанс, что до Калининграда, где будут проходить матчи, они смогут добраться на пригородной электричке. 5 января Калининградская пригородная пассажирская компания организует тестовую поездку в Гдыню с пересадкой в Бранево. Билет из Калининграда до Бранево стоит 89 рублей (около 5,5 злотых). А там уж пассажиры могут отправиться в Гданьск и Сопот за 27,6 злотых или Гдыню за 29,2 злотых. Билеты можно приобрести только в поезде у проводников. Помимо того, в январе представители Гданьска и Калининграда обсудят сотрудничество обоих городов с точки зрения размещения болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира. В Калининграде состоятся четыре матча группового этапа с участием Испании, Англии и Хорватии.

Совет министров Польши по просьбе министра развития одобрил в пятницу, 29 декабря, программу «Польша-Россия», передает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Программа является итогом трехстороннего соглашения между ЕС, Польшей и Россией. Благодаря ему 41,65 млн евро из европейских фондов будут направлены бенефициарам в Варминско-Мазурском, Подляском и Поморском воеводствах для реализации партнерских проектов с Калининградской областью. Эльблонг также выиграет от польско-российской программы. Городские власти совместно с местными чиновниками из Калининграда подготовили предложение Евросоюзу относительно активизации городских парков. Наши соседи из Калининграда, пишет издание, хотели бы восстановить великолепие парка Макса Ашманна, а Эльблонг хочет сделать то же самое с парком Долинка. По словам эльблонгского президента Витольда Врублевского, затраты составляют почти 5,5 млн злотых и, «что важно, софинансирование ЕС достигает 90%, со своей стороны мы добавим только 10% к этой сумме». Мэрия рассчитывает создать в парке Долинка «дружелюбные» спорту и отдыху места для жителей и туристов, посещающих Эльблонг. Будет построены площадки для пляжного волейбола, установлены столы для пинг-понга, открыт тренажерный зал, летний санный трек, фонтан и так называемая маленькая гастрономия.

Украинки, русские и белоруски открывают список иностранцев, которые выходят замуж за жителей нашего воеводства, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). А вот пани из Лодзи, которые находят мужа за границей, чаще выбирают британцев, немцев, итальянцев и украинцев. Об этом рассказал профессор Петр Шукальский, демограф из Лодзинского университета. По его словам, за последние два года число смешанных браков значительно возросло — с 3367 до 4662 или на 37,8%. Особенно в случае браков, заключенных поляками с гражданами Украины. В 2011 году всего в Польше таких браков было 298, в 2013 — 424, в 2015 — 573, спустя год — уже 782. В Лодзинском воеводстве в 2015 году шесть женщин решили связать свою жизнь с украинцем, в прошлом году их стало восемь. Наибольшее количество польско-украинских браков относится к Мазовецкому воеводству. В 2015 году — 199, в прошлом году — 255. Возможно потому, что большинство украинцев работает именно в Мазовии. Наименьшее число браков с гражданами Украины отмечено в Свентокшиском воеводстве. Профессор Шукальский уверен, что польско-украинских браков будет прибавляться. Он полагает, что и других смешанных тоже. «Достаточно взглянуть на польско-британские, польско-ирландские или польско-испанские браки, чтобы увидеть — наибольшее их число заключено через 5−6 лет после начала массового притока иммигрантов, — подчеркивает демограф. — Следующие 2−4 года станут временем достижения максимального числа таких брачных союзов». Интересно и то, что все больше самих украинцев вступают в брак в Польше. В 2010 году их было 10, четыре года спустя — 49, а в 2016 году — 68. Это указывает на переселение иммигрантов с Востока в Польшу, и такие пары, скорее всего, свяжут с ней свою жизнь.

Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда в Польше, более половины польских эмигрантов намерены остаться за границей, констатируют Super Nowości (Жешув). Молодежь не хочет возвращаться. Согласно данным Центрального статистического управления (GUS), тех, кто навсегда покинули Польшу, уже больше 2,5 миллиона человек. Каждый год несколько сотен покидают Подкарпатье. Только в 2016 году более 600 из них иммигрировали на постоянное место жительство. Матеуш родом из Жешува. Закончив учебу в области менеджмента и маркетинга, он сразу отправился в голландский Эйндховен. Его брат уже там, поэтому было легче начать. «Я начал работать на складе, затем попал на автопогрузчик, пока не стал водителем, — говорит он. — Когда приехал в новую страну, все казалось другим и удивляло меня. Через некоторое время стал вести себя как гражданин Нидерландов». В июле будет пять лет с тех пор, как он здесь живет. Петр и Наталья выбрали подобную судьбу. Им 28 лет, они из небольшого города в Подкарпатье. В 2013 году решили уехать в Лондон и только на год, чтобы заработать на свадьбу. Прошло четыре года, но чемоданы они не упаковывают. «Мы чувствуем себя как дома, работаем в крупной корпорации. Арендуем квартиру, оплачиваем счета и время от времени ходим в кинотеатр или бар», — подчеркивает Петр. Они никогда не забудут свои первые дни за границей. «Вначале овладеваешь искусством выживания», — говорит Петр. «Даже если кто-то поможет вам, объяснит, как быть в большом городе, есть много такого, что вам нужно пропустить через себя», — отмечает Наталья. Что, например? Общение с горожанами и официальными лицами, собеседования, даже язык. Как объясняет Наталья, до приезда в Англию ей казалось, что она хорошо говорит по-английски, однако потребовалось несколько месяцев, чтобы начать понимать британский акцент. Жизнь на Западе дорогая, особенно общественный транспорт и аренда квартиры, но заработки намного лучше, чем в Польше. Самое худшее — первые 2 — 3 месяца, когда все еще пересчитывается в злотые и поэтому трудно, например, потратить более 1 евро на хлеб. Да, приходится сильно трудиться, но зато можно отложить даже с минимальной зарплаты 100 — 200 фунтов стерлингов (470 — 940 злотых) в месяц. Работая в Польше на низком уровне, это нереально, равно как и иметь партнерские отношения на линии босс — подчиненный.

Гости «Политического кафе» Radio Szczecin (Щецин) обсудили инициативу депутата Сейма Польши Корнеля Моравецкого, отца нынешнего премьера, предложившего принимать беженцев из раздираемой войной Сирии. Моравецкий-старший заявил корреспонденту газеты Rzeczpospolita, что «7000 [беженцев] для страны с 40 миллионами… не должны быть проблемой. Давайте предложим им нашу культуру. Мы должны сделать «нас» из беженцев». Марцин Сайняк из партии «Свободы и Солидарности» назвал это заявление «несчастным». Он отметил, что существует различия во мнениях между премьер-министром и его отцом. «Мы не должны принимать сколько-нибудь беженцев, потому что это создает опасность для граждан нашей страны», — сказал Сайняк. Депутат от «Права и Справедливости» Лешек Добжиньский заверил, что политика правительства, которое не соглашается принимать беженцев, не меняется. Он также отметил, что заявление Моравецкого-старшего состоит из двух частей: «Первая касается приема, а вторая — демонстрации этим беженцам нашего образа жизни, наших условий. Только есть небольшая проблема. Из того, что мы видим в Западной Европе, эти люди абсолютно не хотят принимать нашу культуру и наши условия». Ева Хмелевская из партии «Современная» добавила, что большинство поляков не хотят беженцев, а их волю должно осуществлять правительство. Сенатор от «Гражданской платформы» Томаш Гродзкий считает, что помогать сирийцам в их стране будет недостаточным. И добавил, что не надо «притворяться, будто проблема беженцев нас не касается». Эва Мильчарек из «Современной» утверждала, что если мы станем принимать беженцев, то процесс проверки должен быть более скрупулезным, чем в Западной Европе. По ее мнению, можно открыть сердца для этих 7000 людей, бежавших от войны, только нужно не собирать их всех вместе в гетто.

Катовицкий архиепископ Виктор Скворц призвал верующих исполнить христианский долг, который состоит в оказании помощи мигрантам и беженцам, сообщает Silesion (Катовицы). «Вместе с папой Римским Франциском мы помним о более 250 миллионах мигрантов в мире, из которых 22 миллиона есть беженцы. Они, как заявлял папа Бенедикт XVI, мужчины и женщины, пожилые, молодые и дети, ищут место, где могли бы жить в мире. Чтобы найти его, многие из них готовы рисковать своей жизнью, переносить трудности и страдания, преодолевать колючую проволоку и стены отчуждения», — написал в послании монсеньор. Он напомнил, что 14 января Церковь будет отмечать Всемирный день мигрантов и беженцев. По этому случаю папа Франциск просит признавать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев. «После этих слов, которые звучат как программа, наша христианская обязанность — делать то, что возможно, — подчеркнул катовицкий архиепископ. — А возможно предоставить беженцам молитвенную поддержку и материальную помощь в рамках Caritas Polska и Папского фонда «Помощь церкви в нужде», которые помогают общинам беженцев на их родине или в странах нынешнего проживания». В последнее время все приходы катовицкой архиепископии присоединились к программе Caritas «Семья — семье» в пользу семей в Сирии. По словам монсеньора, костелы в Верхней Силезии будут участвовать в оказании помощи детям в сирийском городе Алеппо.

Mstyslav Chernov Беженцы в Европе

Президент Союза немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше, руководитель Рабочей группы немецких меньшинств (AGDM) Бернард Гайда подвел в интервью Wochenblatt (Ополе) итоги года. Свою деятельность на посту главы AGDM он начал с посещения Украины, где, «к сожалению, в конце этого года Верховная рада проголосовала за серьезные ограничения в отношении образования меньшинств, что в меньшей степени затрагивает немецкое меньшинство, но в значительной степени венгерское и польское меньшинство». Вместе с тем Гайда отметил, что немецкое меньшинство на Украине хорошо организует изучение немецкого языка и делает это через собственные языковые центры, не обращая внимания «на продолжающиеся дискуссии в парламенте и правительстве этой страны». Следующим был визит в Грузию в связи с празднованием 200-летия первого поселения немцев на Кавказе, что стало «потрясающим опытом и ощущением той реальной судьбы немцев, которую они испытывали в СССР, и ужасов тогдашних депортаций». Что касается Литвы, то там немецкое меньшинство в настоящее время не является членом AGDM, что вызвано «неадекватной организацией», есть несколько ассоциаций, которые работают по одиночке. Аналогичная ситуация в Сербии. В 2018 году Гайда собирается посетить Словению, Хорватию и Сербию. Тщательнее всего он собирается готовиться к поездке в Словению, где немецкое меньшинство до сих пор не имеет государственного признания. В Сербии же глава AGDM намерен объединить существующие 14 независимых немецких ассоциаций под одной крышей. Важным достижением прошедшего года явилась передвижная выставка, создание которой финансировалось министерством внутренних дел Германии, посвященная жизни немецких меньшинствах в Европе. В частности в ней было рассказано о судьбах немецких меньшинств после Второй мировой войны. «Не было ни одного немецкого меньшинства, которое в большей или меньшей степени не ощутило бы бремени только что завершившейся войны, — пояснил Гайда. — В самых разных местах Европы модели страдания немцев, которые остались за пределами послевоенной Германии как национальные меньшинства, были чрезвычайно схожи. Они подвергались дискриминации языковой, физической, общественной и культурной. Эти травматические переживания остались в их памяти, но также присутствуют и в памяти молодых поколений, которые испытали это через открытие семейных историй, памятные вещи и тому подобного». 22 сентября передвижная выставка прибудет во Вроцлав на Фестиваль немецких меньшинств.

Юзеф Пилсудский

Известный польский диссидент времен ПНР и историк Лешек Мочульский представил Gazeta Olsztyńska (Ольштын) свою последнюю книгу «Превентивная война. Планировал ли Пилсудский напасть на Германию?». Когда в 1930 году Юзеф Пилсудский справился с внутренней ситуацией, он стал думать о международной политике и позиции Польши в Европе. Уже тогда Англия и Франция начали делать уступки Германии. В то же время немцы стали выдвигать территориальные претензии против Польши. Однако тогда Польша имела значительное военное преимущество над Германией. Идеей Пилсудского было следующее: Берлину следует угрожать вооруженной интервенцией и оккупацией Данцига-Гданьска и, возможно, частично Силезии и Восточной Пруссии, чтобы они отказались от милитаризации и согласились на контроль их армии со стороны Союзных держав. Пилсудский надеялся, что если такой режим продлится 25 лет, то Польша укрепится, западные державы урегулируют свои внутренние дела и начнут присматривать за немцами. Как говорил маршал, французы были «чужими», но рано или поздно они осознают германскую угрозу. В них он видел союзников в возможной превентивной войне, не рассчитывая на Великобританию и Италию. Но в итоге Польша оказалась между Германией и СССР. Сейчас ситуация изменилась. Польша находится в Европе, однако Европа под угрозой. Не российской, по крайней мере, до тех пор пока существует НАТО. «Я не враг исламской культуры, но мусульманские страны пребывают в трагической ситуации, — говорит историк. — За 100 лет их население выросло в 7 раз, а производственные мощности только в два. У этих обществ нет шансов на выживание. И они выйдут наружу». Однако опасными являются не нынешние беженцы, а те, кто придет после них — вооруженные армии. Говоря о сегодняшней ситуации в Польше, Мочульский отметил, что главной слабостью правящей партии является «отсутствие политического воображения». PiS мыслит в категориях плохо «прочитанного» прошлого, в категориях столетней давности. Построение альянса вокруг Карпат, которое мы можем назвать Троеморьем, Междуморьем или Срединными государствами, не меняет того факта, что союз трех или четырех стран против Европейского союза выглядит смехотворным. Второй недостаток политиков «Права и Справедливости» заключается в том, что у них нет человеческих ресурсов для управления. «Ярослав Качиньский, глава PiS, которого я знаю еще с начала его прихода в политику, однажды сказал мне, что его интересует не правительство, не правительственная программа, а борьба. Борьба с врагом. Но если мы готовимся к борьбе с врагом, который сегодня не полностью идентифицирован, мы выпадем из политики».