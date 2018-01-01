Хорошо знакомый гражданам России жанр новогоднего поздравления главы государства в ходу и на Украине. И стоит посмотреть подряд два этих новогодних обращения, Владимира Путина и Петра Порошенко, чтобы понять, чем отличается российская власть от захватившей Украину власти майдана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врун

Владимир Путин говорил спокойно и человечно, упоминал о любви и близких людях, родителях и детях. Особо вспомнил о тех, кто работает или служит в новогоднюю ночь. Президент России спокойно стоял в хорошо построенном кадре, и на втором плане был всем хорошо знакомый блестящий классический антураж.

Петр Порошенко появился на экране лишь на третьей минуте собственного поздравления: перед ним на разогреве выступали «сводка новостей» и «герои нации». Список главных побед был в самом начале, чтобы создать у зрителя нужное настроение. Герои должны были это настроение закрепить.

Какие же события вошли в список главных? Какой-то самолет куда-то летит «впервые без запчастей из России» (и что?). Украина провела Евровидение (и что дальше?). Украина добилась безвиза (бесконечный стыд с выпрашиванием права въезжать без визы и представлением этого права как огромного успеха). «Мегамарш в вышиванках» (это, видимо, новости культуры). «Конфискация миллиардов Януковича» (жаль, не напомнили, как мало их нашли и как быстро их снова украли).

Дальше — больше. Шестерых депутатов лишили неприкосновенности (вот радость-то). «Президент Украины налаживает диалог» (в кадре — Порошенко и хозяин из Белого дома). Крестный ход (ты-то тут при чем?). «Воины НАТО впервые прошли по Крещатику» (умилительная радость от входа в свою страну чужих армий). Украинцы на Играх непокоренных (и снова — ты-то при чем?). «Киборги» бьют рекорды в прокате (тема культуры вышиваночного уровня продолжается).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Но это еще не все. «Победа Нафтогаза спасает от кабального контракта», в кадре — Путин и Тимошенко (победой названо решение суда о $2 млрд в пользу Газпрома). «Президент договорился о поставках оружия из США» (горды решением закупать дорогое оружие и убивать из него тех, кого считаем соотечественниками). «Украинцы возвращаются из плена», первым в кадре перед пленными идет Порошенко (ну да, обмен все-таки состоялся, вопреки подлейшим проделкам твоих подчиненных).

Потом в кадре «замглавы Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который говорит о скорой победе. Военный ряд разбавляет юноша из «непокоренных». Народная артистка Ада Роговцева произносит беспорядочный набор ласковых слов о том, что и в детстве была война, и теперь война (с кем тогда воевали-то, помнишь?), желает «хлопчикам», чтоб им было тепло в блиндажах (вылезать не надо?).

И только после всего этого балагана, в который, к несчастью для них, втянули и ребят-инвалидов, в кадре появляется собор, елка и Петр Порошенко. Кадр построен так криво, что зритель обречен все следующие четыре минуты размышлять, с помощью каких именно трюков режиссеры добились такой скошенности: то ли Порошенко записан на фоне елки и собора, то ли елку тоже писали отдельно, а потом плохо наложили, то ли они там все трое искусственные?

А может быть, режиссер просто ненавидит майдан и старается передать свои чувства теми средствами, которые ему доступны. Иначе не объяснить, почему он нарядил Порошенко в пальто, которое в последний раз входило в моду у украинских бандитов в середине девяностых. Иначе не понять, зачем он попросил президента Украины делать эти нелепые, резкие и одновременно неуверенные пассы руками. Иначе не объяснить, почему он не попросил Порошенко стереть с лица эту странную ухмылку.

Следующие четыре минуты сплошь посвящены агрессору и борьбе с агрессором. Кого-то «вырвали из плена» (подергивание рукой). Кто-то даст нам оружие (ухмылка). Обращение к жителям Крыма и Донбасса (дрожащее выражение лица не верящего самому себе человека). Обещание покарать агрессора (укол пальчиком в воздух). Благодарности американским хозяевам (довольная улыбка). Радость от продления антироссийских санкций. И так далее, и так далее.

В обращении Владимира Путина было ожидание праздника, пожелание мира близким людям, спокойная и достойная гордость. Через час после него в телевизоре возник подергивающийся параноик, который за шесть минут вылил столь злобы и яда, словно бы он прощался с кем-то чрезвычайно ему ненавистным, а не поздравлял соотечественников с Новым годом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Тучный человек с одутловатым лицом делает пассы руками, произносит одну злобную ложь за другой, а камера медленно поворачивается то влево, то вправо, то к неестественной елочке, то к неестественному собору. Президент нищающей и вымирающей страны, которая ведет гражданскую войну и все глубже влезает в долговую петлю, радуется безвизу и антироссийским санкциям. Оффшорный олигарх, так и не продавший липецкий завод, обещает стремительный прогресс стране, чью экономику поддерживают на плаву только кредиты и экспорт сырья.

Усталый лгун то и дело колеблется, переходя от второсортного пиар-представления с помахиванием пальчиком — к лакейской радости (хозяева разрешили что-то там у них покупать), от омерзительно лживой игры в отца нации (скольких твои решения сделали инвалидами, прежде чем ты обнял одного этого инвалида?) — к игре в крутого парня, провозглашающего «славу Украине».

В общем, Петр Порошенко все честно сказал. Он не собирается ничего менять. Они не собираются ничего менять. Они и дальше собираются воровать и провоцировать ненависть, которая помогает им воровать. Весь смысл выборов внутри Украины состоит в том, какие из составных частей майдана будут воровать первыми. Зрителям предлагается оплачивать американское оружие, ходить на парады вышиванок и смотреть «Киборгов». И еще телевизор, конечно, где будет такая же нелепая злоба, как в этом его обращении. Других перспектив внутри единой Украины у граждан нет.

Посреди новогодней ночи Петру Порошенко позвонили пранкеры, представились генеральным секретарем НАТО и спросили, как дела на Украине. Майданный президент, судя по голосу, довольно улыбался и рассыпался в благодарностях вплоть до того момента, пока «генсек» не призвал его пить меньше водки. Майдан для Украины оказался примерно таким же пранком, как этот звонок. Только вот граждане Украины, в отличие от Порошенко, не могут так же просто повесить трубку.