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За Австрию уже «решили». Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel предупредил, что Вена становится занозой для Европейского союза. Уточним сразу, что Ассельборн очень часто говорит с сильным «берлинским политическим акцентом» и в этом смысле представляет не весь Евросоюз, а определенную его часть. Но что сказано, то сказано. Глава люксембургской дипломатии считает, что Австрия в следующем году присоединится к Вышеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), «по крайней мере, когда дело касается политики беженцев», а «если Европа не согласна с такой важнейшей проблемой, как миграционная политика, существует долгосрочный риск развала ЕС».

В первую очередь, это тревожит Берлин, которому и так противостоит фронт из ряда стран Центральной и Восточной Европы. Немецкая радиостанция Deutsche Welle, подводя итоги уходящего года, отмечает, что сложности есть с Польшей, Венгрией и Румынией. И называет угрозы от этих стран. Во-первых, наступление на независимость судей и судов. Во-вторых, руководство принципом «победитель берет все», когда победившая партия заполняет своими сторонниками все органы управления, включая государственные компании и публичные институты. В-третьих, ограничение свободы прессы, исчезновение «острых перьев» с первых полос газет и из телепрограмм. В-четвертых, инициирование кампаний против мигрантов и национальных меньшинств. В-пятых, симпатии обществ этих стран к «сильной руке» и авторитарное понимание политики.

Всё перечисленное дает основание ориентирующемуся на старые либеральные элиты Евросоюза блоку не только констатировать это, но и использовать в контрпропаганде и объяснении, почему ЕС должен принять меры, вплоть до применения «ядерной бомбы» — статьи 7 Договора о Европейском союзе — против Польши, которую в следующем году грозят официально признать нарушителем «европейских ценностей». Более того, как заметил Ассельборн, Польша в 2014—2020 годах получит в общей сложности 73 млрд евро из бюджета Евросоюза. «Конечно, я выступаю за выравнивание уровня жизни в европейском сообществе благодаря финансовой помощи, но не следует использовать бюджет для поддержки страны, которая не соответствует закону», — подчеркнул глава МИД Люксембурга.

Однако данную аргументацию невозможно использовать против Вены, несмотря даже на то, что ее новое правительство состоит как из респектабельной Австрийской народной партии (ÖVP), так и неоднозначной правой Австрийской партии свободы (FPÖ). 31-летний канцлер Австрии Себастиан Курц становится примером для подражания, включая соседнюю Германию, где общество начинает демонстрировать усталость от старых лиц, включая многолетнего канцлера Ангелу Меркель. Даже в рядах правящих сил начинают поговаривать о том, что политической сцене не хватает такой перспективной молодежи, как в Австрии, которая показала бы перспективы на фоне пессимизма части немецкого общества, неуверенности как в завтрашнем дне, так и в том, что традиционные партии смогут справиться с вызовами будущего. Это, пожалуй, одна из наиболее серьезных проблем для тех, чьим голосом говорит люксембургский министр.

Arune3 Флажки Евросоюза

И здесь вопрос, куда двинется Вена. Когда Ассельборн намекает на присоединение Австрии к Вышеградской группе, то тем самым подталкивает ее на восток, что в случае реализации подобного сценария, с одной стороны, нагрузит австрийскую правящую коалицию отягощением в виде репутационных проблем стран Центральной и Восточной Европы. С другой стороны, впутает ее в борьбу за лидерство в этом регионе Европейского союза. Не с Польшей, кстати. Для Вены, владевшей Малопольшей и Галицией в эпоху разделов Речи Посполитой, не является Варшава конкурентом. Скорее, им станет Будапешт и амбициозный венгерский премьер Виктор Орбан, который и так уже подчинил себе выступающих в роли «младших партнеров» поляков. Но может быть и третий вариант диверсификации рисков и ответственности. Хотя бы в части миграционной политики Евросоюза.

Австрия может стать важным элементом более широкой коалиции, выступающей за решение проблем беженцев и в первую очередь беженцев-христиан посредством обустройства их жизни в местах исконного проживания. На днях президент Ассоциации католических союзов Австрии Гельмут Кукачка (ÖVP) обратился к Курцу и министру иностранных дел Карин Кнайсль с призывом поставить на повестку дня защиту христиан от преследований и обеспечение безопасного возвращения христиан в страны Ближнего и Среднего Востока, чтобы ЕС приняло участие в восстановлении жилищ и мест обитания. Аналогичной позиции придерживается Венгрия, где создан специальный пост госсекретаря по делам религий и которая проводит политику защиты христиан на государственном уровне. И этот же подход свойственен России, о чем Москва неоднократно заявляла и показывала на деле.

Как писало в январе 2016 года ИА REGNUM, «пора признать очевидное: нам нужна другая Германия и другие немцы. Канцлер Меркель, к сожалению, показала то, что Берлину трудно придерживаться какой-то умеренной средней линии — Германия или скатывается в нацизм, или в вульгарное понимание свобод и толерантности. Европе и миру нужны более здравомыслящие немцы, более мягкие и терпимые, но в то же время способные твердо отстаивать европейские христианские ценности и интересы граждан ЕС. Такой другой Германией и другими немцами сегодня может стать Австрия. История указывает нам на то, что Австрийская, впоследствии Австро-Венгерская империя отличалась умением проводить реформы, виртуозной (и одновременно жесткой) национальной и конфессиональной политикой, и пониманием, с кем она имеет дело в лице Османской империи. Вена и в наши дни демонстрирует завидное здравомыслие, что вызывает у стран Центральной и Восточной Европы желание ориентироваться на нее».

В контексте того, что предыдущая миграционная политика завела ЕС в тупик, роста осознания необходимости возвращения Европы к ее фундаментальным христианским ценностям, Австрия получает хороший шанс в следующем году стать «второй Германией» и претендовать на то, чтобы хотя бы в качестве морального авторитета возглавить Евросоюз. Венское торнадо начинает свой путь.