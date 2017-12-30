В своё время бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес неоднократно делал достаточно смелые заявления, невольно указывая направления угроз со стороны «западного мира» к России. Именно Ильвес беззаветно включался в борьбу за права финно-угорских народов и фактически призывал их к отделению от России.

Andres Tennus / Tartu Ülikool Керсти Кальюлайд

И вот его продолжатель, нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд, так же достаточно прямо указала место России в системе ценностей «западного мира» и открытым текстом заявила, что с уходом Путина для России ничего не изменится. Дело не в Путине, дело в нашей стране.

Отвечая на вопрос телезрителя по имени Артём: «Если вдруг в марте кресло президента Российской Федерации займет кто-то из представителей оппозиции, заговорим ли мы тогда об упрощении визового режима с Россией?» эстонский президент сказала, как отрезала: «Нет. Мы могли бы поговорить об этих вещах через несколько лет после того, как Россия восстановит доверие других государств, уйдет из Крыма, уйдет из Украины, уйдет с оккупированных территорий Грузии. Тогда, через некоторое время, эти вопросы снова можно будет поднять в том виде, в котором они уже поднимались до всех этих событий.». «Простая смена руководства — не то, о чем мы говорим. Проблема не в том, что президент России — Владимир Путин. Для западных стран проблема состоит в оккупации Крыма», — пояснила Кальюлайд.

Ну что, честно и открыто. Оптимально для Эстонии и других членов НАТО конечно же было бы, если бы Россия ушла из большей части своей страны и сморщилась примерно до Урала. А президент Эстонии и главы других «демократичных государств» и после этого принимали бы решение, готова Россия к тому, чтоб её приняли в свой клуб или надо еще уменьшиться.