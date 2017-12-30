Лед тает: американское секретное оружие всплывает на поверхность

Rear Admiral Harley D. Nygren, NOAA Corps Ледник

Канал CNN Turk со ссылкой на британскую газету Independent рассказывает о шокирующих подробностях таяния ледников в Гренландии. Ядерная база, построенная здесь много лет назад США, могла стать причиной исчезновения льдов и попадания огромного количества химических материалов в море. Эксперты, изучающие регион, заявили, что разрушение массивных ледников в Гренландии может привести к краху скрытого под землей ядерного комплекса. Город, построенный во время «холодной войны» с использованием ядерной энергии, был назван американцами «проектом Ледяной червь». В туннеле протяженностью более 4000 километров было установлено 600 баллистических ракет для использования их против СССР.

Судан и Турция подписали 22 соглашения на сумму в 10 миллиардов долларов

Новостной сайт sondakika.com информирует, что Турция и Судан подписали 22 соглашения, нацеленные на развитие торговых связей между странами, на общую сумму в 10 миллиардов долларов. Церемония закрытия турецко-суданского бизнес-форума прошла с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Судана Омара аль-Башира, министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, а также вице-президента DEIK и президента TİM Мехмета Бюйюкекши. Договоренности достигнуты в областях здравоохранения, сельского хозяйства, холодильного хранения и аэропортов.

Сирия грозит Эрдогану «еще большими страданиями»

Как сообщает SamanyoluHaber, президент Турции во время выступления в Тунисе заявил о том, что необходимо снова созвать Совет Безопасности ООН: «Сирия не может идти под предводительством Башара Асада, Асад — это террорист, напавший на государство». Сирийский ответ не заставил себя ждать. Вечером того же дня некий «компетентный источник» в интервью официальному сирийскому новостному агентству SANA отметил следующее: «Эрдоган уже давно должен был понять, что его разрушительная и кровавая политика, направленная против других, рано или поздно обернется против него и станет причиной еще больших страданий». Уполномоченный источник министерства иностранных дел и миграции Сирии заявил о том, что глава «турецкого режима» продолжает вводить турецкий народ и общество в заблуждение, а также высказывает необоснованные претензии для того, чтобы скрыть массовые убийства и зверства, совершаемые им против Сирии и ее народа. Источник подчеркнул, что Эрдоган и его режим оказывают неограниченную разнообразную поддержку «радикальным террористическим организациям», осуществляющим свою деятельность под маркой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдоган превратил Турцию в «одну большую тюрьму», деспотично зарубив на корню свободу прессы и в то же время общественную свободу в стране, а также пытается уничтожить всех, чьи взгляды отличаются от его «собственных разрушительных и смертоносных взглядов».

Германия предлагает Турции Brexit

Новостной портал TR724 передает, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допустил возможность достижения «разумного» соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза примером для Турции и Украины.

Rear Admiral Harley D. Nygren, NOAA Corps Ледник

Правовое государство официально подошло к концу…

Как сообщает новостной портал Shaber3, в рамках режима чрезвычайного положения был принят новый указ, приравниваемый к закону. В соответствии с ним, гражданам, противостоявшим «путчистам» во время попытки переворота 15 июля 2016 года, а также тем, кто будет в будущем противостоять террористическим нападениям, предоставляется иммунитет от уголовной ответственности. Этот акт вызвал бурную реакцию экспертов и юристов и стал причиной серьезных споров. Комментируя его, бывший судья Европейского суда по правам человека Рыза Тюрмен заявил следующее: «Отказавшись от правового государства, мы возвращаемся к первобытой эпохе. Мы возвращаемся к тому, что любой человек может убивать другого, и по закону ему ничего не будет грозить». Жестко отреагировала оппозиция. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу назвал постановление «иммунитетом для тех, кто будет линчевать». Глава «Хорошей партии» Мерал Акшенер в свою очередь заявила, что это «смертный приговор демократии», который «приведет страну к гражданской войне». Демократическая партия народов (ДПН): «Целью данного указа является устранение конституционного порядка и управления страной с помощью подобных указов». Бывший президент Турции Абдуллах Гюль: «Правовое государство обеспокоено новым указом. Его необходимо пересмотреть!». Одна из самых мощных фирм в Турции TÜSİAD (Ассоциация турецкой индустрии и бизнеса): «Это принесет вред демократии и верховенству закона». Президент Ассоциации юристов Турции Метин Фейзиоглу: «Этот указ угрожает правам человека на жизнь. Легко разжечь фитиль социального хаоса и насилия, а вот погасить его очень трудно».

В соответствии с новыми законами уволено 2076 человек, введена единая форма одежды заключенных

В общей сложности 2076 человек были уволены из государственных учреждений в соответствии с новым указом, подготовленным в рамках режима чрезвычайного положения. 115 человек, ранее отстраненные от должностей, вернулись на свои рабочие места. Указ коснулся работников-субподрядчиков и единой формы одежды. «Осужденные за преступления против конституционного порядка» будут представать перед судом в одинаковых комбинезонах миндального и серого цвета. Практику единой формы робы, подобной оранжевой в тюрьме Гуантанамо, ввел президент и глава правящей Партии справедливости и развития Эрдоган. Утверждается, что правительство ввело это новшество против членов движения «Хизмет» (гюленистов) и других десятков тысяч незаконно арестованных граждан.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Мы предпочтем саван единой форме одежды заключенных»

Председатель прокурдской ДПН Селахаттин Демирташ, который находится под арестом в закрытой тюрьме типа F в городе Эдирне объявил, что он не принимает единый тип одежды для задержанных и заключенных, введенный новым постановлением. «Пусть никто больше не играет с огнем, — заявил Демирташ. — Мы предпочтем одеть саван, но не склоним голову перед фашизмом и не оденем единую форму для заключенных. Мы призываем общество действовать сообща, не склоняться и бороться за свое будущее перед лицом этого фашистского давления». Демирташ также сообщил: «Мы никогда не примем попытки правительства превратить фашистский режим в постоянный с помощью режима чрезвычайного положения и подобных указов. Независимость суда и условия справедливого судебного разбирательства уже давно не соблюдаются, а теперь с этим притеснением в виде одинаковой формы одежды ситуация обратилась в полное беззаконие. Введение этой робы является серьезным нарушением права на отстаивание своей невиновности, принципа равенства и справедливого судебного разбирательства. Это против человеческого достоинства. Будут ли «путчисты» носить эту форму или нет, нас не интересует. Но мы никогда не примем это бесчестье, которое приравнивает десятки тысяч политических заключенных к «путчистам».

Важное заявление по поводу ByLock от прокуратуры

Согласно SonDakika.com, из почти 60 тысяч человек, заключенных под стражу после переворота 15 июля 2016 года, 11 480 были арестованы без каких-либо оснований. Как стало известно, некоторым из тех, кого арестовали за использование программы Bylock, саму программу на телефон установили против их воли и, как говорится в заявлении прокуратуры Анкары, они не использовали ее. У невинных людей, месяцами находящихся за решеткой, появилась надежда на освобождение.

LaCamila Берег турецкий

Новый указ привязал оборонную промышленность к Эрдогану

Подсекретариат оборонной промышленности Турции, бюджет которой на 2018 год был увеличен до 40 миллиардов лир (приблизительно 12 миллиардов долларов), теперь будет подчиняться Эрдогану. Министерство национальной обороны, которому до сих пор принадлежал подсекретариат, увеличило бюджет на 2018 год на рекордную сумму с 29 миллиардов лир в прошлом году почти на 40%.

Канада будет содействовать гражданам Турции, просящим убежища

В соответствии с заявлением министерства гражданства и иммиграции Канады (IRCC), отныне граждане восьми стран, в том числе и Турции, смогут подавать ускоренные заявки на получение убежища в Канаде, не дожидаясь решения суда. Оценка их безопасности для Канады является наиболее важным шагом в ускоренных процедурах предоставления убежища. Проверку обратившихся за убежищем будут проводить сотрудники Пограничной службы в сотрудничестве со службой разведки. Заявители, не прошедшие тест на безопасность, не смогут воспользоваться ускоренными услугами.

Мальтийские компании всплыли на поверхность

Как сообщает канал Artı TV, подтвердилось наличие предполагаемых банковских счетов и транзакций на Мальте президента Эрдогана, его брата, сына и зятя. Об этом свидетельствует сайт Malta Todays. Мальтийская правовая консалтинговая компания подтвердила связь между президентом Турции и оффшорными счетами на острове. Журналист Крейг Шоу рассказал о том, каким образом семья Эрдогана в течение многих лет осуществляла денежные операции, как они скрывали свои юридические операции на острове Мэн и Мальте. Мальтийские документы, опубликованные Консорциумом европейских журналистов, подтверждают коммерческие отношения. Лица, связанные с Bellway Limited, представляют собой семью президента Эрдогана и его близких друзей. Мустафа Эрдоган (брат президента), Ахмет Бурак Эрдоган (сын президента), тесть Осман Кетенджи, бывший спикер Мустафа Кетенджи и его шурин Зия Илген также замешаны.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

FOREİGN AFFAİRS: Турция превращается в мафиозное государство?

Дело Хакана Атиллы и Резы Зарраба, рассматриваемое судом США, привлекает внимание мировых СМИ. Журнал Foreign Affairs опубликовал важный анализ событий, происходящих в Турции. В материале Райана Гингераса говорится о том, что Эрдоган, состоящий в тесных связях с Заррабом, для того, чтобы обойти международные санкции против Ирана, скорее всего с помощью родственников министров правительства Турции и союзников, осуществлял операции с подготовленной нефтью. США арестовали Зарраба, когда тот был в отпуске в Майами в марте 2016 года. Турецкий президент на краю пропасти, он жестко реагирует, обвиняет США в том, что те попали в ловушку тщательно подготовленной «теории заговора», направленной на свержение турецкого режима. Но громкое дело бизнесмена является лишь одним примером. Вместе с этим есть еще один большой вопрос: возрождение организованной преступности. За последние 10 лет незаконная торговля и торговля людьми значительно нарастили обороты. Другим тревожным признаком является то, что в апреле 2015 года правительство Турции сняло лимит на прибывающие в страну наличные деньги, под предлогом поощрения иностранных инвестиций. Это решение обеспокоило международные организации, лоббирующих соблюдение в Турции законов против отмывания денег. Итальянские прокуроры приступили к расследованию в отношении Биляля Эрдогана (старший сын президента) по делу об отмыванию денег. Биляль уже сталкивался с юридическими проблемами в 2013 году, после чего, несмотря на прекращение расследования, их отношения с отцом немного испортились. Впрочем, даже если народ возмущался этим, его злость прекратилась в день попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и последующих арестов и чисток. Позже проправительственные газеты распространили фотографии Пекера, отца мафии, обнимающегося с Эрдоганом на свадьбе одного из депутатов ПСР. Это способствовало созданию образа Турции, как самой настоящей мафиозной страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Радикальные исламисты

300 джихадистов, сбежавших из Англии, скрываются в Турции

Британская газета The Times выяснила, что почти 300 английских джихадистов, присоединившихся к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после поражения организации в Сирии и Ираке спрятались в Турции. Издание пишет, что вслед за освобождением Эр-Ракки в Сирии и Мосула в Ираке, тысячи джихадистов сбежали в Турцию. Из 850 англичан, решивших вступить в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почти половина вернулась обратно. 130 погибли.

Коротко, но важно

На фоне политического кризиса между США и Турцией американская компания приобрела одно из самых крупных брендов турецкой химической отрасли — Veser. Отныне он будет принадлежать американской Vinmar Internetional.

Турецкий спортсмен побил мировой рекорд, подняв за год тяжести общим весом в 26 305 кг. Толга Чакмак побил рекорд Гиннеса в номинации «мировая тяжелая атлетика с максимальным весом в течение одного часа». С 2012 года рекордсменом являлся американский спортсмен Боб Натоли.

Контракт на 3 миллиарда евро наконец подписан. Кристиан Бергер, глава делегации Турции в ЕС, объявил, что договоренность о выделении 3 миллиардов евро, обязующая Турцию обеспечивать условия для сирийских беженцев, заключена на прошлой неделе.