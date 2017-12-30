



Ольга Шклярова ИА REGNUM Ватикан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во второй раз в этом месяце набрал номер в Ватикане. Его собеседником на том конце провода стал папа Римский Франциск. Заместитель директора Зала печати Святого престола Палома Гарсиа Овейеро прокомментировала эту информацию скупо. Она лишь подтвердила, что разговор имел место, и добавила, что он «состоялся по инициативе президента Турции».

Правительственное турецкое агентство Anadolu сообщает некоторые подробности. По его данным, «президент Турции и папа Франциск приветствовали резолюцию ООН, рассмотренную на прошлой неделе, которая отвергает решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Понтифик и Эрдоган также подчеркнули важность взаимных усилий по защите статус-кво Иерусалима — священного для ислама, христианства и иудаизма места — сказали источники, которые просили не называть их из-за ограничений на выступления в СМИ». Есть и дополнительный фон. Во время недавнего турне по странам Африки турецкий президент заявил, что в рамках дипломатических усилий по урегулированию проблемы Иерусалима он планирует посетить Ватикан и Францию. Этот вопрос он также ввел в контекст отношений между Турцией и Европейским союзом. «Конечно же, мы хотим иметь хорошие отношения со странами ЕС, в ходе переговоров по Иерусалиму я попросил поддержки, они придерживаются такой же позиции», — подчеркнул Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Церковь принимает всех — и праведников, и тем более грешников, а понтифики редко отказывают кому-то в аудиенции. Если турецкий президент действительно серьезен в желании попросить о встрече папу Франциска, вряд ли ему откажут. Однако проблема в том, что Эрдогану уже протягивали руку. В ноябре 2014 года Франциск совершил визит в Турцию, где имел частную беседу с ним. Папа выразил радость по поводу возможности посетить страну, «богатую красотой природы и историей, наполненную следами древних цивилизаций, которая является мостом между двумя континентами и различными культурными проявлениями». И заметил, что эта земля «дорога каждому христианину», ведь здесь проповедовал апостол Павел, здесь состоялись первые семь Вселенских Соборов, здесь в Эфесе, по преданию, некоторое время жила Богородица Мария. И чем ответила Турция?

Сначала Анкара отозвала своего посла при Святом престоле после того, как 12 апреля 2015 года папа Франциск говорил о Геноциде армян. А вслед за попыткой государственного переворота, предпринятого с вечера 15 до утра 16 июля 2016 года, одержимые желанием прищучить мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие политики и журналисты решили разыграть карту Ватикана. Указывая на Гюлена как на зачинщика неудавшегося переворота, турецкая газета Cumhuriyet напомнила о встрече проповедника и папы Иоанна Павла II в феврале 1998 года и намекнула, что польский понтифик мог тайно посвятить проповедника в кардиналы. Более того, некоторые влиятельные члены комиссии по расследованию попытки государственного переворота выражали намерение провести дополнительное исследование контактов, бывших в прошлом между Гюленом и Ватиканом. Как заявлял вице-президент комиссии Сельчук Оздаг, представляющий правящую турецкую Партию справедливости и развития, «перед тем как покинуть Турцию Гюлен встретился с папой Иоанном Павлом II в Ватикане. Кто устроил их контакт? Об этом нужно спросить министра иностранных дел и Ватикан».

ИА Красная Весна Иерусалим

Сейчас Анкара представляет себя «союзником» Святого престола в деле о статусе Иерусалима. Однако если что и ценит Ватикан, руководствующийся историческими константами, так это последовательность. И в этом смысле, разделяя озабоченность перспективами израильско-палестинского урегулирования и статусом святых мест, Святой престол последовательно реализует свои представления о том, что есть хорошо, а что плохо, опираясь на проверенных партнеров. Рассказывая о визите в Ватикан 19 декабря иорданского монарха Абдуллы II в связи с «иерусалимским кризисом», итальянский католический портал Vatican insider увидел в этом тенденцию: исламские политики обращаются к папе и Святому престолу, видя в них объективного союзника. Палестинский президент Абу Мазен еще 5 декабря перед известным заявлением президента США Дональда Трампа стал в числе первых, кто позвонил в Ватикан, чтобы добиться солидарности ввиду новой «чрезвычайной ситуации» в Иерусалиме, пишет издание, а 7 декабря трубку телефона «снял также Эрдоган», отправляя в архив «дипломатический кризис, продолжающийся почти год между Турцией и Святым престолом».

Если Анкара хочет в Ватикане поставить за Иерусалим свою свечку рядом со свечой понтифика, в целом это можно приветствовать. Но если желание попасть на аудиенцию связано с намерением ретранслировать протокольные кадры на внутреннюю аудиторию, использовать факт встречи с Франциском в переговорах с «христианским клубом» Европы, то вряд ли президента будет ждать успех. Тем временем, как рассказал посол России при Святом престоле Александр Авдеев в интервью РИА Новости, «если говорить о судьбе и статусе Иерусалима, то легко заметить, что у Ватикана, как государства, у Святого престола, как центра Католической церкви, у Русской православной церкви и у Российской Федерации позиции по данной проблеме весьма близки. Все мы исходим из необходимости сделать переговорный процесс между израильтянами и палестинцами эффективным. Речь идет о решении судьбы палестинского народа, статуировании палестинского государства и урегулировании его отношений с Израилем и, наконец, о статусе Иерусалима… Безусловно, в этом есть нечто большее. Я бы сказал, общее видение мира и его дальнейшей судьбы».