Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия и США достигли договоренности с Ираном относительно его ядерной программы в Женеве 14 июля 2015 года. Третья годовщина Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как ядерное соглашение с Ираном, настанет в июле 2018 года, пишет Раймонд Тантер в статье для The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В настоящий момент возникли новые обстоятельства: Тегеран является очевидным партнером КНДР в деле распространения ядерного оружия. Согласно условиям соглашения, Иран замедлит развитие своей ядерной программы в течение последующих 10 лет, начиная с июля 2015 года. Однако Иран может получить необходимые ему технологии гораздо раньше. В этом ему может помочь Северная Корея. Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил следующее:

«Поскольку Северная Корея продолжает разрабатывать ракеты дальнего радиуса действия, способные нести ядерный боезаряд, маловероятно, что достигнув успеха в данном направлении, они откажутся делиться своими технологиями с другими странами. Что касается Ирана, то он, безусловно, заинтересуется покупкой данных технологий».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Иран и Северная Корея работали в рамках совместных проектов по разработке ракет начиная с 1980-х годов. Согласно данным CNN, в настоящее время у Ирана больше баллистических ракет, чем у любой другой ближневосточной страны, однако разработка и производство ракет по-прежнему зависит от иностранной поддержки.

Что собой представляет иранская ядерная сделка? По сути это простой компромисс: в обмен на отмену экономических санкций Иран взял на себя обязательства по ограничению своего ядерного потенциала. Ядерная сделка стремится увеличить срок, который необходим Ирану для того, чтобы создать ядерную бомбу. По мнению ряда экспертов, до вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий Ирану оставалось примерно два или три месяца, чтобы завершить разработку ядерной бомбы.

Соглашение гласит, что Иран должен отказаться от 97% своих запасов обогащенного урана. Также Иран должен был сократить численность центрифуг по обогащению урана с 20 тыс. до шести. Тегеран обязался не обогащать уран до уровня, пригодного для создания бомбы, в течение 15 лет. Также были предусмотрены ограничения по производству иранского плутония. Иран обязался не строить плутониевые реакторы в течение 15 лет и демонтировать уже построенные. Если Иран будет соблюдать предъявленные требования в течение 10 лет, то срок, необходимый для изготовления ядерной бомбы, составит не менее 12 месяцев. В соглашении также предусмотрено постепенное ослабление ограничений через 10, 15 и 25 лет. Однако северокорейский кризис может внести свои коррективы.

Tasnim News Agency Иранская ракета

Ситуация также осложняется тем, что военный потенциал Ирана в области кибервойны непрерывно растет. По словам американского журналиста Дэвида Игнатиуса:

«Администрация Трампа заявила о своем желании помочь Саудовской Аравии и региональным другим союзникам в борьбе с подконтрольными Ирану группировками на Ближнем Востоке, в Йемене, Сирии, Ливане и других регионах… Однако союзники Тегерана могут оказать сопротивление, иногда с помощью средств, которые трудно идентифицировать. В первую очередь это касается кибероружия».

Что в данной ситуации необходимо предпринять администрации президента США Дональда Трампа? Глава Белого дома не должен забывать, что Тегеран и Пхеньян — это близкие партнеры в сфере распространения ядерного оружия. Трамп должен помешать какому бы то ни было сотрудничеству между этими государствами, разорвать связи между ними. Если Пхеньян начнет сотрудничать с Тегераном, это усилит их обоих. В этом случае санкции КНР в отношении Северной Кореи, равно как и американские экономические санкции, окажутся малоэффективными. Вашингтон должен наращивать силовую дипломатию и в отношении Ирана, и в отношении Северной Кореи, но одновременно с этим минимизировать риски войны.