Генеральный директор НПО «Сплав» Владимир Лепин заявил о боевом применении новейших тяжёлых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» в рамках войны в Сирии. Эта информация прозвучала 25 декабря 2017 года, во время выступления, посвящённого итогам работы компании за прошедший год. Кроме того, по данным, опубликованным газетой «Новости Сплава» от 21 декабря 2017 года, в течение прошедшего года были завершены государственные испытания системы. Что же за вооружение представляет собой «Торнадо-С»?

Минобороны России РСЗО «Смерч»

«Торнадо-С» заменит РСЗО «Смерч», сделав этот класс оружия более универсальным

Предшественник «Торнадо-С», 300-мм РСЗО «Смерч», имеет возможность вести огонь целым рядом ракет (они отличаются разными типами боевой части — осколочно-фугасной, термобарической, кассетной и т.п.) на дальность до 90 км (для некоторых типов — до 70 км). При этом все эти ракеты являются неуправляемыми, в результате чего система не даёт возможности поразить цели селективно — полный залп РСЗО покрывает площадь около 60 гектаров. Естественно, это ограничивает применение системы в рамках локальных конфликтов, когда речь идёт о целях в населённых пунктах. Кроме того, ограничивается возможность поражения укреплённых и бронированных целей, которые требуют прямого или почти прямого попадания ракет.

Российский пусть развития сухопутного оружия ранее достаточно жёстко разделял РСЗО и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), при этом на Западе и в Китае уже довольно давно разработаны и используются управляемые и тактические ракеты, запускаемые с той же пусковой установки, что и неуправляемые боеприпасы РСЗО. Так, американская РСЗО M270, стоящая на вооружении с 1983 года, создана по модульному принципу — она может либо запускать 12 неуправляемых ракет калибром 240-мм либо одну тактическую ракету MGM-140 ATACMS (с 1991 года). Позже, в 2006 году, для M-270 были разработаны 240-мм управляемые ракеты GMLRS, которые позволяют использовать РСЗО для нанесения ударов в населённых пунктах и точечно уничтожать цели, расходуя при этом минимальное количество боеприпасов. C 2005 года на вооружении ВС США также находится РСЗО HIMARS, по сути являющаяся облегчённой и модернизированной версией M270 (несёт шесть 240-мм ракет или одну тактическую, имеет колёсное шасси).

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Мы видим, что отсутствие управляемых боеприпасов у российских РСЗО — серьёзный минус, который может помешать как Вооружённым силам (ВС) России, так и при экспорте систем — иностранный заказчик вполне может предпочесть приобрести китайскую РСЗО, несущую оба типа ракет и стоящую при этом явно не больше российского «Смерча». К счастью, эта проблема и должна быть решена у РСЗО «Торнадо-С» с появлением управляемой ракеты 9М542 (возможно, с другим названием), первое упоминание которой отмечено в 2012 году. В разных источниках появлялась информация о том, что эта ракета будет иметь максимальную дальность полёта 120 км (в перспективе увеличение до 200 км) и корректироваться спутниковой (GPS + ГЛОНАСС) и инерциальной системами. Кроме того, эти боеприпасы возможно будет применять и с помощью РСЗО «Смерч» после проведения её модернизации. В целом же «Торнадо-С» и является прямой модернизацией «Смерча», получившего современную систему управления огнём, позволяющую быстро нанести удар и уехать с места пуска ещё до того, как ракеты долетят до цели. Сирийская же война позволила провести боевые испытания очередной российской системы вооружения, и наверняка позволила быстро выявить многие недостатки системы, которые могли остаться неизвестными при ограниченных испытаниях на полигоне.

Помимо «Торнадо-С», за последние годы разработана и принята на вооружение российской армии ещё одна интересная РСЗО — бикалиберная «Ураган-1М» (https://bmpd.livejournal.com/2269431.html). Она позволяет применять пакеты либо с 220-мм реактивными снарядами (соответствуют боеприпасам советской РСЗО «Ураган»), либо с 300-мм реактивными снарядами (соответствуют боеприпасам РСЗО «Смерч»). Такая универсальность достаточно интересна, особенно если система сможет применять также и перспективные управляемые ракеты. С другой стороны, в условиях ограниченного финансирования, вероятно, стоило бы выбрать либо «Ураган-1М», либо «Торнадо-С», не увеличивая количество различных типов оружия, состоящих на вооружении ВС России.