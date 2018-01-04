Странный жанр — рецензия на рецензию. Но размышления депутата Госдумы Елены Ямпольской в газете «Культура» о новом фильме студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова «Движение вверх» — случай особый. Они выходят за рамки стандартного рецензионного очерка. В своей статье Ямпольская, дипломированный культуролог, выступила не по специальности. Как человек власти она тонко, но хирургически жёстко вскрыла глубинную проблему, чреватую серьёзной социальной тектоникой:

Андрей Колеров Андрей Колеров. Набросок. 1980-е

«Движение вверх» промыслительно совпало с нижней точкой эмоциональной синусоиды. Оно прокачивает наш коллективный орган полёта. Словно понимая, что и крылья, и руки у многих подопустились».

Очевидно, что воплощённая мечта о победе через общее «невозможно» и частное «не могу» связывает в единый смысловой жгут финальный победный бросок в корзину цивилизационного соперника с траекторией первого спутника и штурмом Рейхстага. Да, на фоне разворачивающейся на наших глазах олимпийской драмы фильм «Движение вверх» не может не вызвать фантомную боль «воспоминания о настоящем». Но если так, то «амортизация души» не наступила. Значит, есть надежда. И — браво «государеву человеку», которая смогла это уловить:

«Честная победа — всегда грандиозный труд. Но иного не дано. Точнее, иное русскому человеку выходит боком. Всем нам нынешней зимой предстоит пережить вышедшее боком — сжав кулаки, стиснув зубы, постаравшись не растерять веру. «Движение вверх» отчасти утоляет эту боль, с ним будет легче».

Цитата из к/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия Борьба

Теоретики утверждают, что победа рождается на карте. Практики — что на поле боя. Философы говорят о головах. Великие политические стратеги, как ни парадоксально, апеллируют к душе. В этом ключе первым шагом движения вверх, с нижней точки к вершине ярчайшего цивилизационного триумфа нашего народа можно считать 9 мая…1937-го. В этот день руководитель страны, за четыре года до предстоящей неизбежной схватки со смертельным врагом, сформулировал знаменитому режиссёру Сергею Эйзенштейну сценарную задачу к фильму «Александр Невский». Этот первый шаг к духовному олимпу 9 Мая 1945-го был той самой точкой опоры на победный опыт прошлого для «промыслительного» рывка в победное будущее. Несмотря на десятилетия унизительных санкций, уступок, поражений и недвусмысленных агрессивных стратегий объединённого ненавистью окружающего мира. Узреть самому и показать народу будущее в прошедшем, даже причиняя народу хирургический болевой шок, подлинный художник и политик не может, не пройдя сам через это духовное испытание.

Что ж, тем внимательнее надо прислушаться к словам облечённой государственной властью Елены Ямпольской, по русской традиции ломающей правила политической бюрократии и, выходя из зоны комфортного следования в фарватере доктрин политического «верха», обнажающей восприимчивую к боли душу:

«Живого — или, если хотите, сентиментального — зрителя фильм поминутно держит на грани слёз. Чем ты старше, тем сильнее вероятность, что эти слёзы прольются. Недаром в кинозенит упорно восходит именно начало 70-х — вероятно, самое безмятежное время за всю историю России. И тот короткий период, когда движение вверх замерло на пике, а сползание вниз ещё не было фатальным. Мы могли сохранить уникальную страну, однако потеряли её. Кто вновь и вновь не всплакнёт по этому поводу, у того действительно нет сердца».

Цитата из к/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия Падение

Вне критериев «хорошо-плохо» явно навязанной и упорно ретранслируемой обществу элитарной дискуссии на тему «Россия — Запад» очевидно, что под спудом всяческих «-измов» мы живём в патерналистском обществе. Власть сакрализуется в своей родительской функции по отношению к народу. Легко представить себе, каким вырастет ребёнок, если его принуждать к вечному покаянию, прошивая его сознание мифами о злодействе его предков. От одной из самых эффективных манипуляций, уродующих психику и вколачивающих комплекс ущербности — по любому поводу делать без вины виноватым — до «генетического мусора» — один шаг. И этот шаг к пропасти национальной катастрофы, увы, сделан.

В русле ныне главенствующей тенденции «Движение наверх» пока выглядит как тыловая партизанская операция. Легко представить, как глашатаи либеральных «ценностей» встретят эту картину. Одного названия достаточно для обобщающего обвинения в квасном патриотизме и тенденционном пропагандистском позитивизме в освещении истории. Но в основе сценария ленты — не подогнанная под пораженческую самоуничижительную доктрину фальсификация, а исторический факт. Это — для отрезвления головы правдой. «Узнавайте патриотов по делам — и тонны шелухи отсеются, — занимает позицию нардеп Елена Ямпольская. — С «Движением…» к нам вернулось понятие высоты. Высоких целей. Высоких отношений. Когда люди не придумывают диагнозы, чтобы избежать трудностей, а, напротив, скрывают, чтобы не отстранили от работы адовой».

Цитата из к/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия Прыжок

И я, как документалист, снявший более трёх десятков исторических лент, по-хорошему завидую творческому коллективу «Движения вверх». В их руках было мощнейшее оружие — отношение создателей ленты к факту и исполнителей — к героям. Для излечения души сопричастностью к подвигу. Так необходимому здесь и сейчас, чтобы вновь ощутить себя командой, способной на невозможное. Если есть тот, кто верит… «Никто, кроме тренера, не верил, что мы можем выиграть. Даже мы сами. А он нас вытащил».

«Тренер — не тот, кто квохчет наседкой над цыплятами. А тот, кто рядом, когда другой надежды нет, — пишет Ямпольская, — пора готовиться к прыжку выше головы. Пока живые, всё можно».