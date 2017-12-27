Одним из ключевых вызовов для развития и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области стала проблема «каменного леса» (по выражению губернатора города Георгия Полтавченко), то есть огромного числа новостроек, которые выросли на границах города и области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки Петербурга

Заявления и решения чиновников, принятые ими в 2017 году, показывают, как именно власти намерены решать эту проблему. Жилые муравейники, подчас лишенные даже признаков благоустройства, признаны свершившимся бедствием, и теперь нужно минимизировать его последствия.

В середине года была опубликована статистика, согласно которой объемы продаж квартир в новостройках падают. Но ввод жилья — дело инерционное, а в 2017 году как раз достраивались и сдавались многие объекты, начатые накануне экономических проблем 2014—2015 годов.

Уже сейчас, по озвученным весной данным замглавы областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Виктории Кузнецовой, на границах двух регионов живет половина жителей Ленобласти (почти 800 тысяч человек), а к 2030 году там будут жить полтора миллиона человек.

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При этом у многих из этих граждан — прописка не по фактическому месту жительства, а городская. Работают же в Петербурге, а не в Ленобласти, и вовсе почти все. Расходы на развитие инфраструктуры новых районов ложатся на Ленобласть, а налоги граждане платят в Петербурге. В итоге область направляет сюда чуть ли не половину своих «социальных» денег, лишая новых школ и больниц весь остальной регион. Петербург тоже «страдает» — к примеру, резко возросла нагрузка на общественный транспорт и дорожную инфраструктуру, а также на социальные учреждения периферийных городских районов.

Многоэтажный дом

В августе депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов предлагал ради выхода из этой дилеммы объединить регионы, и это, применительно к конкретной теме, здравая идея: проблема «каменного леса» наглядно демонстрирует, насколько условным является разделение города и области и сколько сложностей приносит это разделение. Сокращать собственную численность в два раза ни городские, ни областные чиновники, разумеется, не хотят, а потому вместо объединения регионов объединяются в рабочие группы для решения конкретных задач. Получается, мягко говоря, через раз.

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К появлению «каменного леса» привел аттракцион невиданной щедрости со стороны администраций близких к Петербургу поселений, которые в течение многих лет запросто выдавали разрешения на высотное строительство. Чиновники получали, образно говоря, чувство глубокого морального удовлетворения, строители — хорошую маржу, а покупатели — квартиры совсем рядом с городом, но на четверть дешевле, чем в городе.

Последствия оказались предсказуемыми: граждане забыли, чем именно была вызвана сравнительно низкая цена, и стали требовать благоустройства. Строители разводили руками, муниципалы переадресовывали граждан к областной власти — а та, хоть и позволяла себе подчас эмоциональные высказывания, посылать граждан еще дальше уже не могла, ведь за политические последствия, тем более накануне выборов, отвечает именно она.

Поэтому в феврале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал ввести мораторий на поправки в генпланы поселений, чтобы не появлялось хотя бы новых муравейников, а заодно высказывал мысль о полном прекращении строительства высоток во всей области. В апреле губернатор Петербурга Георгий Полтавченко возмущался «каменным лесом» и говорил, что нужно как-то решать эту проблему совместно с Ленобластью.

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По всей логике, нужно было сначала выстроить правила для девелоперов, а потом требовать их соблюдения. Чиновники шли другим путем. Сначала разрешения выдавались всем, и строить социальную инфраструктуру вообще не требовалось. Потом договорились, что возводить коробки без социальной инфраструктуры нельзя, но область будет эту инфраструктуру оплачивать. А в минувшем октябре Александр Дрозденко заявил, что область больше не будет полностью оплачивать построенные девелоперами школы и садики и сократит свой вклад сначала до 50%, а со временем и до 10%. А если кого-то, добавил губернатор, такие правила не устраивают, так и слава Богу: значит, меньше построят.

Многоэтажный дом

Другие заявления, также сделанные областным губернатором в конце 2017 года, утверждают наблюдателей в мысли, что стратегия работы с «каменным лесом» выбрана и утверждена. В ноябре Дрозденко заявил, что располагающаяся внутри петербургской КАД и застроенная многоэтажками деревня Кудрово станет городом, но останется в составе Ленобласти. Примыкающие к Петербургу с севера Мурино и Новое Девяткино объединят в одну структуру и тоже назовут городом.

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Дрозденко повторил мысль, которую ранее высказывали его коллеги: для полноценного развития этих новых городов нужны не только уже построенные высотные дома и не только социальная инфраструктура в виде газонов и детских садов, которую власти и застройщики сейчас требуют друг с друга. Нужны также рабочие места, нужны учебные заведения, нужны торговые центры, нужны дороги, развязки и технопарки.

Снести «каменный лес» нельзя, остановить уже начатые новые проекты — тоже. Можно только попытаться превратить его в полноценные города. Для этого нужно ужесточить условия работы для тех застройщиков, кто еще не начал рыть котлованы. Если не будут брать — отключим газ: не хотите сами строить школы и бизнес-центры — не будете строить и жилье.

Сейчас для жителей эти «гетто» являются спальней, чрезмерно отдаленной от места работы и жизни, а их дети растут, видя в основном высотки и парковки. Любое продвижение от ситуации «сто коробок у метро» в сторону ситуации «обычный спальный пригород» будет для них большим плюсом.