На основе высказываний опрошенных ИА REGNUM экспертов агентством составлен ТОП-10 событий в республике за 2017 год. В составлении горячей десятки участвовали политологи, экономисты, общественные деятели, признанные лидеры мнений и простые жители республики.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, 12 июня, дожди

«Одно из главных экономических и этически важных событий уходящего года для Башкирии — это мировое соглашение в пользу «Башнефти» по возврату 100 млрд рублей и предшествующая ему судебная история», — утверждают политолог Дмитрий Казанцев и экономист Констатнтин Кузьминых.

На втором месте, по мнению общественного деятеля Азамата Галина, располагаются природные катаклизмы в виде аномально многоснежной зимы и сверхдождливовго лета, на третьем-четвертом, по словам политолога Дмитрия Михайличенко, «перезагрузка» в уфимской мэрии и отмена обязательного изучения башкирского языка в школах республики, первую пятёрку замкнул печальный факт понижения рождаемости в Башкирии .

В десятку вошли также кадровые перестановки в правительстве и администрации, подписание ряда инвестиционных соглашений, в том числе и на строительство Восточного выезда из Уфы, борьба за сохранность гор-шихан у города Стерлитамака, акция «День тысячи музыкантов», поиски 9-летней погибшей Яны Перчаткиной. Об этом и других события года напомнит обзор по месяцам.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, январь, уфимские снегопады

Январь: Снежный коллапс в Уфе

Январь запомнился уфимцам прежде всего недостаточной очисткой от снега тротуаров, дворов и проезжей части. Масла в огонь недовольства подлила произнесенная мэром Уфы Ирэком Ялаловым в октябре 2016 года фраза о том, что снег с улиц Уфы вывозиться не будет. Зима же выдалась аномально многоснежной, по обочинам дорог отвалы снега поднимались до пяти метров в высоту.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, февраль, фестиваль Защитников Отечества

Февраль: заговорили о «плохой» демографии

В феврале состоялось признание Верховным судом республики законным запрета на проведение гей-парада в Уфе, возможное проведение которого взволновало значительную часть общественности, что вылилось в ряд резолюций. В феврале же от внимания специалистов не ускользнуло создание межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышения рождаемости, в дальнейшем эта тема будет набирать обороты. Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по факту неправомерных действий должностных лиц администрации Уфы при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Это привело к тому, что из федерального республиканского бюджета необоснованно был выделен 1 миллиард рублей. Мощный прорыв горячей воды в Уфе на улице Губайдуллина замыкает тройку заметных февральских событий, ни одно из которых не вошло в топ года. Также в феврале сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в докторской диссертации председателя Центризбиркома РБ Хайдара Валеева.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, март, митинг Крым — наш

Март: и снова шиханы

Экономистам март запомнился тем, что по итогам Инвестфорума «Сочи-2017» правительство Башкирии подписало несколько экономических соглашений на общую сумму 80 млрд рублей, общественники выделили митинг-концерт «Крымская весна», на котором собралось свыше 10 тысяч жителей республики. В марте вновь обсуждалась судьба гор-шиханов Тратау и Юрактау, на которые имеет виды Башкирская содовая компания, шиханы могут быть срыты при добыче сырья для производства соды. Коллективу ГУП ТРК «Башкортостан» был представлен новай генеральный директор — Рустам Зарафутдинов, который ранее работал пресс-секретарем полпреда в ПФО.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, апрель, Вербное воскресенье

Апрель: эхо питерского взрыва, перезагрузка мэрии Уфы

В апреле после взрыва в метро Санкт-Петербурга под подозрение попал непричастный к трагедии уроженец Башкирии Ильяс (Андрей) Никитин. Состоялись митинг солидарности против терроризма и 7-й по счёту прямой эфир, когда Рустэм Хамитов отвечал на вопросы жителей региона. В основном людей волновали вопросы ЖКХ, дорог и строительства, здравоохранения и соцзащиты. Отставка первого заместителя сити-менеджера Уфы Александра Филиппова открыла серию скандалов в мэрии Уфы, ставшую одним из главных событий уходящего года. Всего было уволено три вице-мэра. Несколько чиновников и предприниматель Андрей Носков впоследствии были арестованы.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, май, бессмертный полк

Май: поддержка иска «Роснефти» к «Системе»

Май оказался богатым на события. Это и единовременная социальная выплата в 300 тысяч рублей в Башкирии при рождении первенца, 60-тысячное шествие «Бессмертного полка» 9 мая, заявление градоначальника Уфы в отношении экономической политики министра финансов Башкирии Риды Субханкуловой. Одно из главнейших событий — власти Башкирии поддержали иск «Роснефти» и «Башнефти» против АФК «Система». Эксперты отметили 13-е место Башкирии в рейтинге инвестклимата по итогам 2016 г. Начались прокурорские проверки изучения башкирского языка в школах Уфы.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, 12 июня, дожди

Июнь: уфимская Атлантида

В июне власти Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме договорились о «Восточном выезде», там же состоялось подписание между правительством Башкирии и компанией «Роснефть» расширенного соглашения, прошло годовое собрание акционеров компании «Башнефть» в Уфе. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» Башкирии впервые был присвоен рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне ruАА+, прогноз «стабильный». Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии. В июне же было найдено тело пропавшей в мае 9-летней школьницы из Белорецка. На республику обрушились проливные дожди, в Уфе были затоплены первые этажи ряда зданий. Ко Дню России в Уфе на площадке «ВДНХ-Экспо» открылся интерактивный парк «Россия — моя история». Баширия стала первым после Москвы регионом, где был реализован этот проект, например, в Казани такой комплекс открылся лишь осенью.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, июль, начало языковой войны

Июль: «начало битвы языков»

В июле прозвучало заявление мэра Уфы Ялалова о целесообразности повышения нормативов по сохранению налогов и сборов для развития муниципалитетов. Был подписан указ о снижении для ряда ивестпроектов региональной ставки по налогу на прибыль с 17% до 10%. Эксперты подвели итоги семилетнего руководства Хамитова. Прошло первое заседание Общественной палаты Башкирии пятого состава. Заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках и принуждению к изучению неродного языка, прозвучавшее на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, вызвало одобрение сторонников добровольного изучения башкирского языка и недовольство башкирских националистических движений, а также части башкирской интеллигенции и блогеров.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, август, день 1000 музыкантов

Август: бремя дольщиков, министерство семьи

Ирек Ялалов вошел в тройку лучших мэров России, суд первой инстанции признал победу «Башнефти» и «Роснефти» в споре с АФК «Система», Башкирия оказалась на втором месте в Приволжском федеральном округе по объему введенного жилья. В республике появилось министерство семьи. Обострение проблемы «обманутых дольщиков», вылившееся в митинговую активность. Каждые выходные уфимцы и гости города, пользуясь хорошей погодой, могут сходить на культурное мероприятие под открытым небом, одно из них — «День тясячи музыкантов».

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, сентябрь, один из фестивалей

Сентябрь: возвращение Веремеенко

В Башкирии ЦИК республики признал прошедшие 10 сентября в республике выборы и довыборы состоявшимися, Рустэм Хамитов попал в десятку самых влиятельных губернаторов России. Митинги за обязательное изучение башкирского языка в школах республики и указ Хамитова о сохранении и развитии башкирского языка и языков народов РБ, выделяющий на развитие башкирского языка десятки миллионов рублей. Бывший владелец Центркомбанка, предприниматель Сергей Веремеенко обещал завершить строительство новой соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, октябрь, первый снег

Октябрь: то ящур, то Бацилла

Относительно скромное празднование Дня республики, задержание главы администрации Нефтекамска при получении взятки декоративными кустарниками, обсуждение проекта бюджета Башкирии. Уфа вошла в Топ-15 дорожного рейтинга городов России, составленного экспертами ОНФ, встреча глава республики Рустэма Хамитова и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Минфин республики досрочно погасил два кредита Сбербанка России на общую сумму 2,5 млрд рублей, рабочая встреча главы региона Рустэма Хамитова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Масштабные мероприятия по ликвидации очагов ящура в нескольких районах республики, уничтожение тысячи голов зараженного скота. Задержание скандально известного видеоблогера Азамата Валеева (Bacilla) по подозрению в убийстве соседа. В октябре завершилась серия несанкционированных так называемых протестных акций, «после которых мечтать об отставке персон, названных там, невозможно». Участники митингов требовали отставки главы республики, запрета на добровольность изучения башкирского языка и «расширения конкуренции».

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, ноябрь, крёстный ход

Ноябрь: месяц культуры

Рустэм Хамитов улучшил позиции в Национальном рейтинге губернаторов, республика получила дополнительные средства размером 6 млрд рублей от «Башнефти, Уфа вернула 500 млн, выделенных на снос ветхого жилья. Поступление в Башкирию 42 млрд руб. из федерального бюджета для реализации госпрограммам., поправки в региональном законодательстве о защите прав дольщиков, заявление Хамитова о выделении более 300 млн руб. для поддержки и развития родных языков в Башкирии. Празднование Дня народного единства запомнилось первым общегородскими крестным ходом и акцией «Ночь искусств» в Уфе.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM 17, декабрь, в ожидании снега

Декабрь: время подвести итоги

В декабре было оглашено ежегодное послание главы РБ, 2018 год объявлен годом семьи, Башкирия оказалась в десятке лучших регионов по эффективности управления. Вопрос уфимца Владимиру Путину о донорстве регионов во время пресс-конференции. Доклад главы Башкирии Рустэма Хамитова о «спокойном» переходе на добровольное изучение башкирского языка. Соглашение между «Роснефтью» и АФК «Сиситема». Победа опорного вуза России и «Газпрома» УГНТУ на межвузовском всероссийском форуме «Опорные университеты — драйверы развития регионов». Арест депутата горсовета Андрея Носкова.

О культуре: «Зулейха», «Из Уфы с любовью», «Нестеровка»

В апреле в кинотеатрах Уфы в рамках всероссийского фестиваля «Время кино» дебютировал первый полнометражный фильм уфимского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». В ноябре прошла акция «Ночь искусств», а на сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури состоялась премьера спектакля «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной. Также в ноябре была учреждена премия имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения.

«Однако событием номер один в культурной жизни республики можно считать и «День тысячи музыкантов». В августе на одной площадке собрались сотни музыкантов со всей Башкирии и других регионов России, они одновременно сыграли несколько композиций. В РФ этого еще никто не делал», — отметил основатель группы Via Chappa Илья Тавлияров.

Евгений АКАТЬЕВ ИА REGNUM Граффити в подарок городу

Туризм: застряли на брендировании

Показатели туризма, на который в республике возлагаются большие надежды, в 2017 году не отличались заметным подъемом, одной из причин отсутствия прорыва называлось и дождливое лето. Известный блогер Раис Габитов в качестве положительных моментов отметил прокладку «большой южноуральской тропы», установление сотовой связи на горе Иремель и начало работы над туристическим брендом Башкирии

Экономист Константин Кузьминых подчеркнул, что развитию туризма может помочь разрешение на использование бренда «Башкирский мед», которое позволит дать дополнительную узнаваемость региону, успешный выход «на большие экраны» страны фильма «Из Уфы с любовью», а также отмена платы, по поручению Рустэм Хамитова, на экскурсии для детей в уфимский медиапарк «Россия — моя история»

Проблемы Уфы: тяжко, но не провально

По традиции внимание уфимцев привлекала и дорожная тема. Чаще всего упоминались ремонт улиц в северной части города Черниковке и обещание достроить проспект Салавата Юлавева, проложив еще 9 км дороги.

«Хорошо, что улицами вообще занялись, но сделано зачастую было «на отвяжись», достройка проспекта Юлаева — важное решение, но под силу ли городу, если бюджет его пуст и на текущую деятельность берутся кредиты у коммерческих банков под высокие проценты?» — обеспокоен уфимец Александр Капустин.

Также поднималась тема Нагаевского железнодорожного переезда, Непейцевского дендропарка, «ливневки» и других проблемных мест Уфы.

«Год был тяжёлым, но не провальным, культурные достижения опережают экономические», — сделали вывод многие собеседники ИА REGNUM.