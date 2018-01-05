Судьба Исаакиевского собора

Разведенный мост. Санкт-Петербург

Новый политический год начался со скандала. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко категорично заявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. У этого решения нашлось множество оппонентов, которых раздражало и само решение (РПЦ, по их мнению, не сможет содержать собор на нынешнем уровне), и безапелляционность тона (непонятно, кого именно не устраивает нынешнее музейно-церковное положение вещей — приход в храме небольшой, богослужения проводятся регулярно). Сторонники и противники решения о передаче устраивали массовые акции, обсуждался вопрос о референдуме, но когда в Кремле дали понять, что не поддерживают радикальность инициативы, стало ясно, что в обозримом будущем сохранится status quo. Так и вышло.

Исаакиевский собор. Санкт-Петербург

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Открытие стадиона и новые скандалы вокруг него

На самом дорогом спортивном долгострое России, стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, в апреле 2017 года наконец состоялся первый матч. «Зенит» принимал «Уфу» и выиграл со счетом 2:0, но матч ознаменовался скандалом и тремя удалениями в составе гостей. Скандальным было и многое другое, происходившее вокруг стадиона в 2017 году: на инфраструктуру требовались всё новые бюджетные миллионы, бакланы пробивали дыры в крыше, а поле то вибрировало, то не выкатывалось. Утешает футбольных болельщиков и жителей города только тот факт, что ценой многочисленных скандалов и десятков бюджетных миллиардов всё-таки удалось построить удобную арену. К концу года «Зенит» уверенно лидирует по посещаемости в чемпионате России.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Санкт-Петербург

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Теракт в метро

3 апреля на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» был совершен теракт. Взрыв осуществил смертник, мощность устройства составила около 200—300 грамм в тротиловом эквиваленте. Погибли 16 человек, 103 получили ранения. Еще одно самодельное взрывное устройство террористы оставили на станции «Площадь Восстания», но его удалось вовремя обнаружить и обезвредить. День теракта войдет в историю города не только как день скорби, но также как день взаимопомощи: все станции метро были закрыты, и автомобилисты подвозили знакомых и незнакомых людей домой на своих машинах. Через два дня после взрыва были задержаны несколько предполагаемых пособников террористов, а потом и один из предполагаемых организаторов.

ИА REGNUN Станция Сенная площадь, после трагедии. Санкт-Петербург

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Запрет «несогласованных» встреч депутатов с избирателями

Одна из важнейших политических новостей года также была связана с дискуссиями вокруг Исаакиевского собора. В конце января противники его передачи, не сумев согласовать митинг, провели протестную акцию в виде «встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями». Такие встречи на тот момент требовали не согласования, а простого уведомления. На Марсовом поле собрались несколько тысяч человек. Власть не оценила остроумия оппозиции: уже три дня спустя, 1 февраля, депутаты в первом чтении сами себе запретили встречаться с собственными избирателями в количестве более ста человек без согласования со Смольным. Как выразился спикер городского парламента Вячеслав Макаров, закон должен поставить заслон на пути «ЛГБТ-сообщества, анархистов, пацифистов и прочих активистов», которые, по его мнению, и протестуют против передачи Исаакия. Позже аналогичный закон был принят и на федеральном уровне. В Госдуме это объясняли уже не борьбой с активистами, а соображениями безопасности.

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Борьба за сохранение статуса Российской национальной библиотеки

Кроме Исаакиевского собора, петербуржцев в 2017 году волновал и еще один вопрос из области культуры. Руководители петербургской Российской национальной библиотеки и московской Российской государственной библиотеки предложили премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос об интеграции двух структур в одну. И само предложение, и его кулуарность вызвали недовольство множества экспертов: они припомнили чиновникам их предыдущие решения по «оптимизации» библиотечной сети, которые привели к исчезновению за три года 2000 библиотек, что, разумеется, нанесло огромный ущерб развитию культуры в стране. В профсоюзе РНБ посчитали, что слияние с РГБ приведет к увольнению 400 сотрудников Публичной библиотеки, к тому же РНБ перестала бы получать печатные экземпляры изданий. В итоге чиновники отказались от планов по юридическому слиянию двух крупнейших библиотек.

Dezidor Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург

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Кубок конфедераций по футболу

За год до проведения чемпионата мира по футболу в Петербурге, как и еще в трех городах России, был разыгран Кубок конфедераций — тестовый турнир, главная задача которого — проверить готовность организаторов к ЧМ. Без мелких неприятностей, конечно, не обошлось: в частности, Криштиану Роналду не понравилось поле стадиона «Санкт-Петербург». Однако в целом турнир был проведен на высоком уровне: приезжих фанатов встречали доброжелательно, стадионы были заполнены, поездки между городами для обладателей «паспорта болельщика» были удобными и бесплатными, серьезных инцидентов не было. Стадион «Санкт-Петербург» принял четыре игры, включая матч открытия, в котором сборная Россия одержала свою единственную победу на турнире, и финал, где сборная Германии переиграла чилийцев, за которых (в порядке симпатии к их колоритным фанатам) переживало и большинство местных зрителей.

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Паломничество к мощам святого Николая

В июле в Петербург из итальянского Бари привезли мощи Николая Чудотворца. Святой почитается как православными, так и католиками, а договоренность о таком важном для христиан знаке общения была достигнута во время встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска в Гаване в феврале 2016 года. Мощи выставлялись для поклонения в Александро-Невской лавре, и за две недели им успели поклониться более полумиллиона паломников.

Дарья Драй ИА REGNUM Александро-невская Лавра. Санкт-Петербург

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Главный военно-морской парад

30 июля в России прошел первый в новейшей истории страны Главный военно-морской парад. Одновременно с Петербургом смотры военных кораблей прошли в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус. В Петербурге парад прошел одновременно в двух акваториях: на большой Неве в центре города и на рейде Кронштадта у острова Котлин в Финском заливе. В нем приняли участие около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Для прохождения кораблей в парадном кильватерном строю днем были разведены четыре моста через Неву в центре города. Участие в параде принимали корабли не только Балтийского, но также Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии и 40 вертолетов и самолетов морской авиации. Смотр, который принимал главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин, транслировался на шести больших экранах. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад будет проходить ежегодно.

Евгений Давыдов ИА Красная Весна Военно-морской парад в Санкт-Петербурге 30.07.17

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Сносы исторических зданий

В 2017 году чиновники и строители продолжали снос исторического Петербурга и его застройку стеклобетонным новоделом. Здание на Ремесленной улице, изображенное на фотографии Карла Буллы, фигурировало в официальных документах как «построенное в 1920 году» и было снесено ради постройки Серного моста, который требуется к чемпионату мира по футболу. Один из домов на проспекте Римского-Корсакова, в котором жили архитектор Баженов и декабрист Долгоруков, был снесен вообще без всяких разрешений. Лишь чудом удалось спасти сразу шесть домов на Тележной улице, которые были объявлены «аварийными». Правительство города согласовало возведение в центре города новых зданий сомнительных архитектурных достоинств. Собственно, целью сносов в 99% случаев является желание построить и продать стеклобетонный новодел. Альянс нечистоплотных застройщиков и ситуативно впадающих в бессилие чиновников продолжает уничтожать исторический Петербург.

Rhys Asplundh Снос

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Конкурс на новый Музей блокады

В 2017 году было принято решение о строительстве нового здания Музея обороны и блокады Ленинграда. Музею давно уже тесно на нынешней площадке, и городские власти выделили новый участок на набережной Невы в непосредственной близости от Смольного. Конкурс едва не привел к скандалу: в нем участвовали немецкая и финская компания, что в контексте блокады (и отсутствия каких-либо нот покаяния в разработанных ими проектах) выглядело как минимум двусмысленно. Впрочем, победу одержала петербургская студия Никиты Явейна. Новый комплекс зданий обойдется в 2 млрд рублей, а проводить экспертизы и строить будут около двух лет.

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Телефонный терроризм

В промежутке между двумя терактами — 3 апреля в метро и 27 декабря в супермаркете «Перекресток» — Петербург, как и ряд других городов страны, захлестнула волна «телефонного терроризма». Пик пришелся на середину сентября. Из-за звонков с угрозами минирования эвакуировали пассажиров метро, посетителей торговых и бизнес-центров, студентов. В ФСБ изучали две версии об источниках звонков: террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские националисты. К счастью, ни одно из сообщений о заложенных взрывных устройствах не подтвердилось.

Анонимный звонок

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Лахта-центр стал самым высоким зданием в Европе

В октябре 2017 года строящийся небоскреб «Газпрома» «Лахта-центр» официально стал самым высоким зданием Европы: высотная доминанта достигла отметки в 384 метра. Строительство «Лахта-центра» должно завершиться в 2018 году, и высота в 462 метра позволит небоскребу войти в топ-20 самых высоких зданий в истории человечества. Для многих петербуржцев, впрочем, высотные рекорды (и другие плюсы, вроде развития инфраструктуры в Лахте) имеют куда меньше значение, чем тот факт, что небоскреб (который изначально хотели строить в центре города) уже «влез» во многие панорамные виды.

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Юбилей Октябрьской революции

Само собой разумеется, что в Петербурге в семнадцатом году не могли обойтись без воспоминаний о революции. Было проведено некоторое количество публичных мероприятий, включая культурные — в Эрмитаже и политические — на площади у Финляндского вокзала. Впрочем, масштабы празднования не впечатлили наблюдателей. «Красный день календаря», 7 ноября, в юбилейный год оказался днем рабочим. Главной «революционной» темой обсуждения была «Матильда». Первые лица государства так и не высказались ни о февральской, ни об октябрьской революциях. Сторонники их точки зрения видят в этом умолчании стремление к примирению. Оппоненты считают те же самые факты признаками отсутствия политической воли и политической программы.

Михаил Герасимов. Скобелевская площадь в дни Февральской революции. 1917

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«Арктический» вице-губернатор

Самое неожиданное кадровое решение года: в декабре в правительстве Петербурга появился новый вице-губернатор, ответственный за «арктические» вопросы, а заодно и за экологию. Михаил Кучерявый ранее работал в администрации Ленобласти, а до этого возглавлял управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Северо-Западу. В Смольном объясняют свою кадровую идею тем фактом, что в ближайшие годы Россия будет активно осваивать арктическое направление, и Петербург должен стать одним из центров этой работы.

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Ввод в строй «Крестов-2»

В середине декабря 2017 года новый следственный изолятор Петербурга, так называемые «Кресты-2», начал принимать первых подследственных. Их переводили из знаменитого СИЗО №1 на Арсенальной набережной. «Кресты-2» должны стать самым крупным изолятором в Европе с гуманными стандартами содержания подследственных, по 7 кв. метров жилплощади на человека. Решение о строительстве было принято Владимиром Путиным еще десять лет назад, стоимость работ составила 12 млрд рублей. Новый изолятор был сдан на два года позже намеченного срока, и в связи со срывом сроков, а также с выявленными злоупотреблениями было возбуждено несколько уголовных дел, в числе фигурантов которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН. Этот факт, разумеется, стал поводом для шуток о тюремном perpetuum mobile: нечистоплотные представители тюремного начальства теперь без всяких перемещений в пространстве могут руководить изоляторами, в процессе их реконструкции совершать злоупотребления — и перемещаться в другую часть того же изолятора уже в новом, преступном статусе.

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