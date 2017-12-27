Несмотря на то, что референдум о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту не состоится, федеральным властям есть над чем задуматься в плане реализации новых проектов по административно-территориальному делению. Так считает заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета, доктор юридических наук Антон Васильев. Правда, он полагает, что логика должна быть несколько иной: децентрализация, а не просто искусственный перенос столиц.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Москва-река и Кремль

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета, д.ю.н Антон Васильев

Думаю, у Ленинградской и Московской областей все очевидно. Там находятся города федерального значения, и совершенно разумно, что некий другой город определяется центром. Такие попытки определения нового центра административно-территориального устройства уже идут. Мы же понимаем, что административные центры, как правило, притягивают на себя экономические и финансовые структуры, объекты культуры, здравоохранения, образования, науки. Поэтому скажем так — для «вторых-третих столиц регионов» эта тема интересна. Но особенно, как мне кажется, она актуальна для этих двух крупных территорий — Ленинградской и Московской областей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Москва-река и Кремль

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Санкт-Петербург. Спас на Крови

В Алтайском крае — да. С одной стороны — есть традиции. Мы понимаем, что Барнаул — исторический центр и всегда таковым был. Но у нас есть и крупные города при этом — достаточно сильные. К примеру, промышленным центром был Рубцовск. Сейчас он нелегкое время переживает, но перспектива возрождения у него есть. Есть Бийск — наукоград — фактически научная столица на сегодняшний момент в техническом плане. Спорная тема, но все-таки в программу город вошел, финансирование будет продолжаться. Думаю, что к этой идее нужно подходить, оценивая, насколько она окажется перспективной для развития вторых-третих столиц регионов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Чарыш. Алтайский край

У нас уже была ведь такая попытка в отношении столицы. Мы знаем, что сейчас официально основное место нахождения Конституционного суда — это Санкт-Петербург. Один орган федеральной государственной власти — причём серьезный по своей роли и значению — теперь находится не в Москве. В мировом масштабе очень интересно поступают. В Германии Конституционный суд находится в Карлсруэ, а не в Берлине. В какой-то степени это формирует некую возможность для гармоничного развития разных территорий, а не создаёт перекос в социально-экономическом развитии. В этом смысле, конечно, какие-то плюсы есть. Но искусственно этого делать нельзя. Пытаться находить какие-то варианты для поиска вторых-третий столиц взамен существующих мне кажется ошибочным.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Санкт-Петербург

Такой разговор вели недавно на форуме Кудрина. Но есть и обратная сторона: с появлением агломераций административные центры субъектов будут утрачивать свое значение как центр притяжения социально экономического и культурного развития. В Сибири всё будет стягиваться либо в Томск, либо в Новосибирск. Но тогда возникнет вопрос: где будут находится органы государственной власти?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Чарыш. Тайга

Второе — транспортная доступность. Также важно, насколько электронная форма работы обеспечит возможность граждан пользоваться необходимыми государственными услугами. Есть вопрос существования вузов и высшей школы: сомневаюсь, что во вторых-третих городах таких агломераций будут крупные вузы. Опять же — финансирование объектов соцкультбыта. От того, как это сейчас имеет место быть, мне кажется, все выигрывают. У нас регион достаточно серьезно вкладывает ресурсы в эту сферу, и не хотелось бы, чтобы мы потеряли эту возможность. Поэтому, мне кажется, тема должна быть очень осторожно поднята и продумана, чтобы не быть искусственной.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайское предгорье

Опять же, мнение народа, оно тоже хорошо и правильно. Общественное мнение, как правило, бьет в точку, но бывают и ошибки. Если мы сегодня проведём голосование по административному центру Алтайского края только в Рубцовске, то Рубцовск будет «за». В Белокурихе — проголосует Белокуриха. Но барнаульцы Барнаул не отдадут. А устраивать плебисцит в масштабах всего края — надо серьезно к этому подготовиться.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельский сход. Михайловка. Алтайский край

Тема актуальна для территорий, где есть крупные города, притягивающие миграционные потоки и финансовые средства в крупные структуры. Для всех иных территорий сейчас другие задачи стоят. Наверное, это тема децентрализации финансовых потоков и, может быть, даже развития социально-культурных связей, потому что проблема такая есть.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Москва

Люди же не случайно переезжают в Санкт-Петербург и Москву. Помимо работы и высокой зарплаты, они хотят иметь и доступ к благам высокого качества. Это, прежде всего, образование, здравоохранение, доступ к культурным ценностям. Далеко не все сегодня регионы такую возможность предоставляют. Поэтому несколько другая логика должна быть — децентрализация — а не просто искусственный перенос столиц. Что-то в таком плане стоило бы поискать и подумать федеральным властям.

Была также идея переноса из центра Москвы всех основных федеральных учреждений в Московскую область, что позволило бы разгрузить сам город, его транспортную доступность. Тоже интересная тема. Кстати, местоположение столиц совершенно по-разному подавалась нашими мыслителями. Они озвучивали далеко не центральные российские города. Радищев в свое время высказывал такие мысли. Ну и последние идеи переноса — далеко вглубь страны — на Урал даже.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Амур. Поярково

Самое любопытное в том, что последние исследования историков и экономистов (тот же Миронов) показывают, что в досоветский период Москва хоть и была столицей, тем не менее в основном центр кормил окраины. РСФСР: Белорусская, Украинская республики обеспечивали финансирование и развитие других территорий за счет своего ВВП. Нам не верится теперь, но Москва тогда была по большому счету провинцией. Даже при главенстве Санкт-Петербурга — провинция. Не случайно о Москве говорили, что это такая простая деревенская Россия. Видимо, в дореволюционной государственной политике (даже немного в советский период) были какие-то иные подходы по отношению к окраинам и перифериям. Поэтому есть над чем задуматься.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми. Ухта, по мнению инициаторов, больше подходит на эту роль, чем Сыктывкар, потому что является географическим и промышленным центром региона.

Но накануне стало известно, что референдума не будет. Избирательная комиссия Республики Коми ответила отказом из-за недостоверных подписей. По словам члена избиркома Андрея Никулина, решение об отказе было принято единогласно, а ошибки при сборе подписей свидетельствуют о низком уровне подготовленности инициаторов референдума.