В Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв в супермаркете «Перекрёсток». Самодельное взрывное устройство оставили в камере хранения магазина, расположенного в хорошо известном петербуржцам здании «Гигант-холла» на Кондратьевском проспекте.

Nac.gov.ru Последствия взрыва в магазине Петербурга

Раньше в этом здании довоенной постройки находился крупнейший городской кинотеатр «Гигант». В 1990-е и начале 2000-х годов здесь работало самое известное в городе казино «Конти» и ночной клуб.

Но в истории этого места более других памятен 1946 год. Пятого января прямо перед фасадом «Гиганта» при большом скоплении ленинградцев были повешены восемь гитлеровцев, осужденных трибуналом за военные преступления на оккупированной врагом территории. Публичная казнь стала символом справедливого возмездия за смерть и страдания советских людей. С 1955 года на этом месте стоит памятник Калинину.

Казнь немецких военных преступников. 5 января 1946

…Пережившие апрельский теракт в метро петербуржцы сейчас просто отказывались верить в то, что их город, возможно, вновь стал объектом безжалостной атаки террористов. В популярном городском паблике в первый час после ЧП активно обсуждалась версия о взрыве газовой трубы или баллона в магазине. Некоторые предполагали, что в ячейке камеры хранения взорвалась некачественная пиротехника. Ну, или, в конце концов, допускали версию взрыва «по хулиганке».

Однако официальные данные не оставили повода для сомнений. «По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении СКР. Само наличие таких элементов указывает на стремление преступников убить и ранить как можно большее число совершенно случайных людей, оказавшихся вблизи эпицентра взрыва.

Пострадавших в магазине насчитали 11. Десять человек были доставлены в три городские больницы, один отказался от госпитализации. К полуночи еще одного пострадавшего выписали домой. Девять ночуют в больницах: шесть в состоянии средней тяжести, трое в удовлетворительном. Детей среди них нет.

Мощности взрывного устройства хватило на то, чтобы в помещении магазина рухнул подвесной потолок, товары сбросило с полок, оборудование и внутренние перегородки сломало и разметало, сорвало облицовку со стен.

«Вчера в него в это же время заходил, а кому-то не повезло зайти сегодня. Вот никогда бы не подумал, что там может случиться, обычно опасения в транспорте, больших торговых центрах, но никак не в супермаркете, в который ты каждый день ходишь», — поделился своим ощущением один из участников городского паблика.

«Вот так читаешь новости всякие ужасные из городов разных… а тут бах, и 300 метров от дома твоего — стрёмно», — согласился другой участник группы.

То, что Следственный комитет возбудил дело по статье УК РФ о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, не должно никого возмущать или вводить в заблуждение. За такое особо тяжкое преступление предусмотрена самая суровая ответственность, вплоть до пожизненного заключения. Как и за терроризм. К тому же при получении данных о мотивах или других обстоятельствах преступления уголовное дело может быть переквалифицировано.

Nac.gov.ru Последствия взрыва в магазине Петербурга

В пользу такого развития событий прямо свидетельствует подключение к расследованию сотрудников ФСБ и тот факт, что деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации оперативно-разыскных мероприятий координируется оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК).

Однако время и место, выбранное для закладки «адской машины», рождает вопросы. Та часть Калининского района, где произошло ЧП, не относится к числу многонаселенных. Автомобильный трафик в этом месте весьма оживленный, чего не скажешь о людском. Вокруг — немало расселенных домов, зияющих выбитыми окнами. В самом магазине, как рассказали СМИ пострадавшие, несмотря на конец рабочего дня, к счастью, было мало посетителей. Да и в другие дни толкучки там не замечено.

Nac.gov.ru Последствия взрыва в магазине Петербурга

Не исключено, что бомба предназначалась совсем для иного места, а в камере хранения ее временно оставил изготовитель или «курьер», чтобы лично не контактировать с тем, кто должен был ее забрать. Впрочем, как подчеркивают в СКР, «следствие рассматривает все возможные версии произошедшего», среди которых вполне может оказаться и вариант криминальных разборок с владельцами или персоналом магазина, совершенных таким ужасным способом, и версия о действиях неадекватного человека. Однако пока ставшие известными обстоятельства все-таки указывают на теракт.

Если это подтвердится, возникает закономерный вопрос, почему второй раз за девять месяцев город на Неве оказался под ударом. Отвечая на него, следует помнить известный факт, что для террористов общественно-политический резонанс имеет первостепенное значение. Как показала ситуация с терактом в метро, его медийный эффект был оглушительным для всей страны. Недавно «Яндекс» подтвердил, что в 2017 году больше всего запросов со словом «Петербург» от пользователей из других городов было связано именно со взрывом в подземке. Люди за тысячи километров от Петербурга искренне возмущались преступлением и сопереживали петербуржцам.

Nac.gov.ru Последствия взрыва в магазине Петербурга

Большой общественный резонанс вызвала и появившаяся недавно информация о предотвращении спецслужбами масштабного теракта, целью которого мог стать Казанский собор Петербурга и другие городские объекты. Трагедии удалось избежать, в том числе благодаря сотрудничеству спецслужб России и США. Кстати, гаражный бокс на Литовской улице, где, по версии следствия, готовилась взрывчатка, находится ровно в пяти минутах езды от «Гигант-холла»…

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Злодейское покушение на город, пользующийся огромной любовью не только среди жителей России, но и на всём пространстве бывшего СССР, является наиболее циничным и дерзким выражением презрения террористов ко всему, что дорого и близко нормальным, не ослепленным ненавистью людям. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Петербург по-прежнему является одним из символов принадлежности России к европейской цивилизации, и то, что он стал малой родиной российского лидера.

Ru.wikipedia.org Площадь Калинина и «Гигант-холл»

Понятно и правильно, что и в этот раз боль Петербурга очень остро воспринимается людьми, живущими и за его пределами.

«Мы всей страной скорбели вместе с вами, когда пришли страшнейшие новости о теракте на Техноложке. И теперь под Новый год новый взрыв… Соболезнования от Москвы … Скорейшего выздоровления пострадавшим, мир Петербургу, смерть скотам, которые это сделали. МЫ С ВАМИ!!!» — написала в петербургской группе в соцсети москвичка под ником «Анна Кельм».

При этом один из петербуржцев в соцсети напомнил о том, как поступали с врагом в годы Великой Отечественной войны. И как однажды наказали убийц и мучителей мирного населения здесь же, перед зданием, где в декабре 2017-го прозвучал «странный» взрыв.