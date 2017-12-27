В этом месяце, 11 декабря, президент США Дональд Трамп подписал новую директиву в области космической деятельности, согласно которой НАСА должно сосредоточить свое внимание на организации отправки людей на Луну. В последний раз США отправляли своих космонавтов на Луну в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17». После перерыва в 45 лет США вновь с нетерпением ждут запуск пилотируемой лунной миссии, пишет Мартанд Джха в статье для The National Interest.

NASA Трамп подписал указ о перезапуске лунной программы

Во время церемонии подписания новой директивы в области комической деятельности США Трамп заявил, что американская администрация сделала первый шаг на пути «восстановления американского лидерства в космосе».

Новая космическая директива существенно переориентирует нынешнюю космическую программу США, сконцентрировав внимание на исследованиях и открытиях.

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«На этот раз мы не только установим наш флаг и оставим след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс. И, возможно, когда-нибудь (для миссий) на другие планеты», — добавил Трамп.

NASA Отец американской космонавтики. Штурмбаннфюрер СС Вернер фон Браун

Указывая на роль, которую играют Соединенные Штаты в космическом пространстве, Трамп подчеркнул, что новая космическая директива в конечном итоге приведет к тому, что «космическая программа США вдохновит всё человечество и поведет его вперед».

На церемонии подписания присутствовали члены Конгресса и исследователи НАСА. Вице-президент США Майк Пенс, который также является председателем Национального совета по космосу, повторил точку зрения Трампа, заявив, что США являются лидером в области космических исследований. Пенс добавил, что новая директива является «знаменательным событием в американской истории освоения космоса».

Данная директива в области космической деятельности поднимает множество актуальных вопросов о будущем космических исследований в целом. Если попытаться прочитать между строк, то в заявлениях Трампа и Пенса слышится посыл о том, что США вновь утвердят свою лидирующую роль в космосе.

Космическая гонка времен холодной войны между США и СССР является, возможно, одной из самых интересных глав новейшей истории, поскольку не только связана с соперничеством между двумя сверхдержавами, но и с теми результатами, которых удалось достигнуть в ходе этого соперничества. Данный период связан с большим количеством научно-технических инноваций, которые ранее считались просто немыслимыми. Создание крупной аэрокосмической промышленности привело к созданию большого количества рабочих мест.

Возможно, желание вновь достигнуть столь существенных результатов послужило мотивом для подписания новой космической директивы. Перезапуск космической программы создаст много новых рабочих мест, необходимых для выполнения этого амбициозного начинания администрации Трампа.

Действующий глава НАСА Роберт Лайтфут сказал: «НАСА надеется поддержать директиву президента, которая объединяет наши усилия, чтобы вернуть людей на Луну, совершить полет на Марс и провести более глубокое исследование солнечной системы… Мы привлечем лучших представителей государственной и частной промышленности и наших зарубежных партнеров для открытия новых рубежей на пути достижений человечества».

Цитата: х/ф «Миссия на Марс», реж. Брайан Де Пальма, США, 2000 Международная космическая станция с модулем искусственной гравитации

Здесь может возникнуть вопрос: возможна ли новая космическая гонка? Космос всегда расценивался как «стратегическая область» с точки зрения национальной безопасности. Когда США предпримут шаги по расширению своих возможностей в космосе, другие государства отнесутся к данной инициативе с полной серьезностью.

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Прямо сейчас нельзя сказать с полной уверенностью, приведет ли решение американской администрации к возобновлению космической гонки. Новое соперничество в космической области может показать весьма отдаленной перспективой, но, безусловно, американская инициатива может побудить другие страны активизировать собственные космические программы. В то же время космическая программа США стала настолько большой на протяжении многих лет, что вряд ли она столкнется с серьезным конкурентом в ближайшем будущем.

Тем не менее эксперты в области международных отношений указывают на возможность космической конкуренции между США и Китаем в будущем. Китайская космическая программа, которая долгое время была засекречена, сейчас превращается в серьезного конкурента в сфере космических исследований.

Как бы там ни было, рано или поздно будущее покажет, станем ли мы свидетелями начала «Космической гонки 2.0». Одно можно сказать наверняка: космос вновь займет центральное место в сфере обеспечения национальной и международной безопасности.