



ru.wikipedia.org Турецкий премьер смотрит на север

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил с официальным визитом Нахичевань, провел переговоры с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской автономии Васифом Талыбовым. За последние девять лет это первое посещение региона турецким политиком уровня председателя правительства.

Если следовать логике сообщений турецких и азербайджанских СМИ, главным предметом диалога сторон стали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Согласно опубликованным данным, доля Турции в обороте Нахичеванской автономной республики по сравнению с прошлым годом за 11 месяцев сего года увеличилась на 2000 тысяч долларов и составила 7685 тысяч долларов. При этом автономия получила возможность вести свободный экспорт продукции в Турцию, что позволит, если верить турецким СМИ, довести объем экспорта товаров из Нахичевани до 100 миллионов долларов. Тем не менее нам представляется, что визит Йылдырыма был связан не только с этим. Накануне Талыбов побывал в Иране, где провел встречу с главой МИД Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом. Нахичеванский лидер заявил о заинтересованности в дальнейшем расширении связей с Ираном в энергетической, туристической и сфере грузоперевозок.

Это выявляет определенные особенности. Первое. Турецко-азербайджанские отношения на нахичеванском направлении обрастают иранской проблематикой в ситуации отсутствия общих границ между автономной республикой и метрополией — Азербайджаном. Второе. Автономия не граничит с Нагорным Карабахом — эпицентром продолжающегося конфликта между Баку и Ереваном. Третье. В случае вооруженного азербайджано-армянского конфликта Нахичевань может оказаться предполагаемым театром военных действий. Кстати, во время боев в апреле 2016 года на границе Нахичевани с Арменией произошло несколько стычек. Баку наращивает в Нахичевани скопление вооружений, проводит здесь совместно с Турцией различные военные учения, по всем признакам стремится повысить там статус Анкары, что не устраивает Тегеран. Так что на этом направлении сохраняется конфликтный потенциал.

ITU Бинали Йылдырым

Выход из ситуации видится следующим. Первое. Разблокирование Нахичевани через Турцию и Иран, укрепление самодостаточного значения этого анклава без увязывания проблемы его положения с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Второе. Налаживание турецко-армянского торгово-экономического сотрудничества. Третье. Можно также рассмотреть вопрос изменения существующего статуса Нахичевани — перехода от протекторатного правления Нахичеванью со стороны Баку к полноценному вхождению в состав Азербайджана. Напомним, что статья 134 Конституции Азербайджана определяет статус Нахичевани следующим образом: «Нахчыванская Автономная Республика является автономным государством в составе Азербайджанской Республики». Статья 1 Конституции Нахичеванской автономии гласит: «Нахчыванское автономное государство является демократической, правовой, светской автономной республикой в составе Азербайджанской Республики».

При этом статья 2 Конституции Нахичевани имеет примечательную деталь: «Статус Нахчыванской Автономной Республики определяют Конституция Азербайджанской Республики, Московский — от 16 марта 1921 года и Карсский — от 13 октября 1921 года международные договоры». Однако ни Московский, ни Карсский договоры не содержат статей о вхождении Нахичевани в состав Азербайджана. Речь в них идет лишь о протекторате и покровительстве Баку над автономией. На наш взгляд, решение проблемы Нахичевани способно привести к снижению градуса взаимной нетерпимости и ненависти между азербайджанцами и армянами, восстановлению доверия и традиций добрососедства, разблокировке транспортной артерии между Баку и Нахичеванью. Предпринимать усилия на этом направлении нужно уже сейчас, потому что мало кто знает, каким будет формат будущего Курдистана и не окажется ли Нахичевань в составе Иранского Курдистана.

Haberalternatif.net Курдистан

Нельзя исключать и того, что Иран при определенных условиях будет стремиться взять под свой контроль Нахичевань. Да и для России наступает пора перестать исполнять роль «внешнего наблюдателя» и быть готовой к предстоящему еще одному ближневосточному цунами, которое в этот раз пойдет на север — на Закавказье.