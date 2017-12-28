



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Прошло четыре года с момента проведения финансовой полицией операций в рамках большого коррупционного скандала 17—25 декабря 2013 года, изменивших курс турецкой политической истории и перевернувших баланс. Потрясшее страну расследование до сих пор вызывает беспокойство в правительстве. Дело дошло аж до США и вовлекло американскую судебную систему. Никто не мог предположить и то, что этот скандал станет началом процессов, которые приведут к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, в организации которого подозреваются представители власти.

Напомним, что произошло в декабре 2013 года, когда в поле зрения попался бизнесмен иранского происхождения Реза Зарраб, передавший передал взятку министрам, чтобы нарушить международное эмбарго, наложенное на Иран. Утром 17 декабря в Стамбуле и Анкаре были проведены операции в рамках трех различных расследований. Было арестовано 89 человек, среди которых сыновья министров внутренних дел, экономики, экологии и городского устройства, а также генеральный директор государственного банка Halkbank, глава администрации района Фатих (одного из крупнейших районов Стамбула) и бизнесмены. Были проведены обыски в офисах и домах подозреваемых, изъяты большие суммы наличных денег. Команды, проводившие операции, при этом не поставили заблаговременно правительство в известность о тех, кто был помещен под арест.

Alayam.com Реза Зарраб

Стоит разделить операции на две категории — те, что проводились 17 декабря, и которые проводились 25 декабря. В ходе первых, основанных на данных слежки финансовой полиции с 2010 года, были установлены факты проведения коммерческих сделок по поддельным документам с Турцией, Ираном, Дубаем и другими странами, в рамках которых государственные деятели и чиновники использовали взятки в особо крупном размере. В центре всего оказался Зарраб. В материала турецкого дела и показаниях, сделанных им в настоящее время в суде Нью-Йорка, бизнесмен поясняет, что «основной целью созданной им системы был обход эмбарго, наложенного на Иран, а при осуществлении это деятельности были задействованы политики и чиновники Турции».

Операции, проведенные 25 декабря, в большей степени были нацелены на выявление цепочки, по которой передавались взятки при распределении и реализации крупных тендеров и проектов внутри Турции. Например, в деле коррупции на миллионы долларов в TOKİ (проект по предоставлению жилья государством), деле о взятке на крупную сумму для администрации района Фатих. Также предъявлялись обвинения в использовании служебного положения в корыстных целях, подставных лиц в тендерах, отмывании денег, контрабанде золота и посредничестве в проституции. Задержанные в рамках расследования 24 человека были помещены под арест.

Скандал заставил поволноваться Реджепа Тайипа Эрдогана (на тот момент премьер-министра Турции) и верхушку правящей Партии справедливости и развития (ПСР). В СМИ попал знаменитый телефонный разговор Эрдогана с Билалом Эрдоганом, когда отец и сын обсуждали, как быстро перенести в другое место хранившийся в доме миллиард долларов. Правительство сразу стало отрицать обвинения, заявив, что это было «попыткой гражданского переворота, направленного против политической власти». И оказало нажим на управлении безопасности и судебную систему, чтобы прекратить расследование и судебное разбирательство. Более того, спустя некоторое время обвинения были полностью сняты. Запрещалось обсуждать и освещать эту тему в новостях. Одобрившие проведение операций прокуроры сначала были направлены на другие места службы, а затем и вовсе отстранены от занимаемых должностей. Руководящий состав управления безопасности и начальники полиции по всей Турции были либо переброшены в другие места службы, либо их отстраняли от занимаемых должностях.

8tag.ir Билал Эрдоган

18 декабря были уволены с должностей начальники подразделений по борьбе с финансовой, организованной преступностью и терроризмом. 19 декабря начальник управления безопасности Стамбула направлен в центральный аппарат. В последующие дни процесс отстранений набирал обороты. В органах безопасности крупных городов, а также подразделениях в Стамбуле, Измире и Анкаре начальники управлений были откомандированы, а в отношении служащих полиции, проводивших операции, вынесены решения о задержании. Внеся изменение в судебно-правовое постановление, правительство обязало служащих полиции, работавших в подчинении прокуроров, докладывать информацию своему начальству. В общей сложности работу потеряли 22 400 сотрудников органов безопасности.

Вместе с тем потери понес и кабинет министров. 25 декабря ушли в отставку министр экономики Зафер Чаглаян, министр внутренних дел Муаммер Гюлер и министр экологии и городского устройства Эрдоган Байрактар. Байрактар в прямом эфире телеканала NTV заявил, что «большая часть утвержденных планов по реконструкции, проходящих по делу, были осуществлены по приказу уважаемого премьер-министра. Премьер-министру следует уйти в отставку». Это вызвало большой общественный резонанс, и в тот же день был изменен кабинет министров. В новом правительстве Эрдоган не выделил должность для министра по делам Европейского союза Эгемена Багыша, чье имя фигурировало в коррупционных обвинениях. Однако в отношении заподозренных министров не было проведено никаких судебных разбирательств. 25 декабря сорвалась попытка заключить под арест 41 человека, в числе которых был и Билал Эрдоган. Поручение республиканского прокурора отказались выполнять недавно назначенные правительством сотрудники управления безопасности, а дело было изъято.

Правительство возложило ответственность за операции в рамках коррупционного скандала на движение «Хизмет», высказавшего отличную от правительственной точку зрения относительно произошедших ранее других событий — случаев поставки грузовиками Национальной разведывательной организации (MİT) оружия для сирийской оппозиции; историю с флотилией «Мави Мармара», перевозившей гуманитарную помощь для Сектора Газа, что повлекло гибель девяти человек и стало причиной кризиса между Израилем и Турцией; массовых демонстраций в стамбульском парке Гези. На площадях и в близких к правительству СМИ движение «Хизмет» было объявлено якобы «параллельным государством». На начальном этапе приближенным к движению «Хизмет» органам СМИ, публиковавшим информацию об операциях, было отказано в телевизионном спутниковом вещании, а в газеты назначены управляющие.

Diyar se Лидер движения «Хизмет» Фетхуллах Гюлен

Следующим стало закрытие всех оппозиционных правительству газет, телевизионных каналов, неправительственных организаций, ассоциаций и т.д. Введенный запрет на вещание не позволил СМИ подробно освещать происходившие события. Однако просочившиеся в первые дни видеорепортажи о задержанных, фотографии, информация о физическом отслеживании, телефонные переговоры, кассеты с записями переговоров сына Эрдогана с политиками, журналистами и бизнесменами стремительно распространились в интернете и социальных сетях. В повестке дня Турции запечатлелись факты обнаружения в квартире генерального директора банка Halkbank Сулеймана Аслана коробок из-под обуви, в которых он хранил 4,5 миллиона долларов, и сейфы с кодовыми замками в квартире сына министра внутренних дел Гюлера, ставшие предметом обсуждений в течение долгого периода времени.

В состав комиссии, созданной в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) 5 мая 2014 года, вошли девять депутатов от ПСР, четыре депутата от Республиканской народной партии (РНП) и по одному депутату от Партии националистического движения (ПНД) и Демократической партии народов (ДПН). Член комиссии от ДПН покинул комиссию, отреагировав на запрет публикаций рабочих материалов комиссии, и заявил, что работа проводится предвзято. Спустя семь месяцев голосованием большинства членов от ПСР комиссия вынесла решение, в котором говорилось об отсутствии необходимости направления дел обвиняемых в коррупции министров в Верховный суд. Данное решение вызвало споры в Высшем совете ВНСТ.

Аслан был освобожден спустя 56 дней заключения; Зарраб и дети министров вышли на свободу через 70 дней заключения. 17 октября 2014 года прокуратура Стамбула вынесла решение о прекращении дела после расследования, длившегося почти 11 месяцев. Прокуроры и служащие полиции, проводившие расследование о коррупции, обвинены в «попытке свержения правительства Турецкой Республики». Прокуроры, сначала отстраненные от дела, потом направленные на другие места службы, затем уволенные с занимаемых должностей в итоге были арестованы и помещены в тюрьмы. Иными словами, если уместно подобное сравнение, пойманный с поличным на месте преступления вор сделался важнее хозяина дома.

В отчете о ходе расследования за 2014 год, подготовленном Комиссией ЕС, внимательно следившей за развитием событий, было сказано, что «реакция правительства в ответ на обвинения в коррупции вызвала серьезные опасения ввиду вмешательства исполнительной власти в независимость, беспристрастность и эффективность судебной власти». В докладе по правам человека за 2014 год, подготовленном министерством иностранных дел США, указано, что события после операции 17 декабря расцениваются как «скандал», что расследование было прекращено турецким правительством, доказательства были уничтожены, служащие полиции и прокуроры были отстранены от занимаемых должностей.

Во многих международных организациях, членом которых является Турция, до сих пор продолжается критика предпринятых шагов, в результате которых были нарушены принцип разделения властей, независимости судебной системы, правового государства. Согласно докладу Freedom House за 2017 год, Турция занимает 163-е место среди 199 стран мира. В период за 2012—2016 годы она была признана страной, где в наибольшей степени нарушается свобода прессы, рейтинг которой был понижен на 20 пунктов. Отныне Турция находится в категории «несвободных» стран. А объявленное после 15 июля 2016 года чрезвычайное положение и вышедшие законодательные декреты сравняли с землей демократические ценности страны. Согласно Индексу демократии стран мира, ежегодно публикуемому изданием The Economist, Турция занимает 97-е место среди 165 стран мира.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Правительство, ПСР и Эрдоган не сделали требуемого в отношении дел о коррупции, ставших достоянием общественности в декабре 2013 года. Они предпочли их скрыть. Перевернули страну с ног на голову. Уволили сотни тысяч государственных служащих. В отношении более чем 200 тысяч людей были проведены следственные действия по подозрению в причастности к движению «Хизмет». Бросили в тюрьмы более 50 тысяч людей, не взирая на возраст и пол. Конфисковали имущество бизнесменов. Закрыли органы СМИ. Относительно свободы прессы Турция на сегодняшний день находится в самом плачевном положении.

Но после задержания в 2016 году в США бизнесмена Зарраба, которого в свое время оберегал Эрдоган и некоторые министры, которому даже вручили награду «за успехи», обвинения вышли на международный уровень. В суде Нью-Йорка сейчас рассматривается дело. Зарраб из подозреваемого стал свидетелем — и все обвинения снова вышли на поверхность. Благодаря показаниям вице-президента банка Halkbank Хакана Атиллы и других лиц внимание было вновь обращено на расследование 17—25 декабря. Одним из важных событий стало обнародование факта прослушивания ФБР первых лиц турецкого правительства, начиная с декабря 2013 года. Так была доказана достоверность всей информации и доказательств, полученных сотрудниками турецких органов безопасности.